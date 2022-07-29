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Лавров прибыл на заседание Совета глав МИД ШОС в Ташкенте - РИА Новости, 29.07.2022
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Лавров прибыл на заседание Совета глав МИД ШОС в Ташкенте
Лавров прибыл на заседание Совета глав МИД ШОС в Ташкенте - РИА Новости, 29.07.2022
Лавров прибыл на заседание Совета глав МИД ШОС в Ташкенте
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:03
2022-07-29T10:03
в мире
шос
узбекистан
ташкент
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в Ташкенте, передаёт корреспондент РИА Новости.Эта встреча является подготовительным этапом к саммиту глав государств стран ШОС, намеченному на середину сентября в Самарканде. В ходе заседания министры рассмотрят солидный пакет документов и решений, которые будут представлены на рассмотрение лидеров.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдёт в сентябре 2022 года в Самарканде.
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в мире, шос, узбекистан, ташкент, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
10:03 29.07.2022
 
Лавров прибыл на заседание Совета глав МИД ШОС в Ташкенте

Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС в Ташкенте

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в Ташкенте, передаёт корреспондент РИА Новости.
Эта встреча является подготовительным этапом к саммиту глав государств стран ШОС, намеченному на середину сентября в Самарканде. В ходе заседания министры рассмотрят солидный пакет документов и решений, которые будут представлены на рассмотрение лидеров.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдёт в сентябре 2022 года в Самарканде.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 16:21
Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС
 
В миреШОСУзбекистанТашкентРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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