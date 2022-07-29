https://ria.ru/20220729/shos-1805775707.html
Лавров прибыл на заседание Совета глав МИД ШОС в Ташкенте
Лавров прибыл на заседание Совета глав МИД ШОС в Ташкенте - РИА Новости, 29.07.2022
Лавров прибыл на заседание Совета глав МИД ШОС в Ташкенте
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:03
2022-07-29T10:03
2022-07-29T10:03
в мире
шос
узбекистан
ташкент
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в Ташкенте, передаёт корреспондент РИА Новости.Эта встреча является подготовительным этапом к саммиту глав государств стран ШОС, намеченному на середину сентября в Самарканде. В ходе заседания министры рассмотрят солидный пакет документов и решений, которые будут представлены на рассмотрение лидеров.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдёт в сентябре 2022 года в Самарканде.
https://ria.ru/20220728/shos-1805632295.html
узбекистан
ташкент
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шос, узбекистан, ташкент, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Лавров прибыл на заседание Совета глав МИД ШОС в Ташкенте
Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС в Ташкенте