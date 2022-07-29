https://ria.ru/20220729/shaman-1805609710.html

SHAMAN: "Моя следующая песня будет диалогом с Богом"

SHAMAN: "Моя следующая песня будет диалогом с Богом" - РИА Новости, 29.07.2022

SHAMAN: "Моя следующая песня будет диалогом с Богом"

Песня исполнителя SHAMAN "Встанем" — настоящая сенсация в российском шоу-бизнесе: у клипа более 20 миллионов просмотров. Новый трек "Я русский" за неделю... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T08:00

2022-07-29T08:00

2022-07-29T08:15

шоубиз

музыка

михаил булгаков

николай носков

крокус сити холл

"голос"

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Роман Харрасов. Песня исполнителя SHAMAN "Встанем" — настоящая сенсация в российском шоу-бизнесе: у клипа более 20 миллионов просмотров. Новый трек "Я русский" за неделю добрался до отметки в пять миллионов. Об успехе, формуле хита, неформате на радио и новых проектах артист рассказал в интервью РИА Новости."Я русский": состояние души и миллионы просмотров— Создавая песню "Я русский", вы думали о таком успехе?— Если бы мы, музыканты, знали формулу хитов, то писали бы только их. Это непредсказуемо. Слава богу, песня "Я русский" получилась. Она понравилась людям, миллионные просмотры — исключительно их заслуга.— А кто ваша аудитория? Кому так понравилась песня?— Если внимательно посмотреть клип, то можно понять: не только люди — моя целевая аудитория, а даже инопланетяне (смеется). "Я русский" слушает вся Вселенная и пускается под нее в пляс.— Манижа о песне "Русская женщина" говорила, что имеет в виду всех гражданок России. Какой смысл вложили вы в слова?— Русский — это состояние моей души, причем с самого рождения. Многие называют песню патриотической, но я бы не хотел загонять себя в какие-то жанровые рамки. Для меня "Я русский" — композиция, которая написана и спета от сердца.Дорога в шоубиз: неформат на радио и большая популярность— Еще в 2014-м, почти выиграв в шоу "Голос", вы говорили, что обучались именно народному пению. Почему выбрали это направление?— Я на сцене с четырех лет. Когда понял, что нужно серьезно заниматься творчеством, поступил в музыкальную школу на отделение народного пения — эстрадного тогда просто не было. Но я нисколько не пожалел! Потом учился в колледже по специализациям, связанным именно с этим направлением. Я 11 лет отдал русской традиции, потому что это наши корни.Когда уже начал заниматься эстрадным вокалом, дал себе обещание сохранить в голосе фольклорные ноты. Мне кажется это важным. Люди в комментариях пишут, что теперь это моя отличительная черта: голос стал узнаваемым. Но главное — не переборщить, все должно быть музыкально.— Кстати, наше радио не очень любит что-то народное и отказывает музыкантам в ротации. Как вам кажется, с такой дикой популярностью в Сети станции обратят на вас внимание и пропустят более фольклорное звучание в эфир?— Не раз говорил, что я — независимый артист, который стал известным благодаря интернету. И я продолжу развиваться в Сети. Но мне почему-то кажется, что радиостанции должны обратить внимание на телевидение. Оно не просто развернулось в мою сторону, а впервые в истории показало в информационной программе "Вести недели" даже не фрагмент, а целый четырехминутный клип — "Встанем".— Тем не менее аудитория радио очень широкая, и оно дает определенный маркер успешности. Вы вообще не будете выходить на станции или все-таки сделаете какие-то подвижки в этом направлении?— Все 15 лет на пути в шоу-бизнес я в карьере руководствуюсь фразой Михаила Булгакова из "Мастера и Маргариты": "Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!" Пока эти слова работают безотказно. Буду ждать инициативы от радио — я с удовольствием дам им песню в ротацию.— Не боитесь, что шоубиз затянет своими стразами и перьями и вы, как некоторые коллеги, оторветесь от понимания аудитории?— Надеюсь, что долгий путь на большую сцену закалил мой характер. Кроме того, мне никогда никто не помогал. Моя дорога обособлена от всего того, что происходит в шоу-бизнесе. Так мне комфортно.Новые песни и команда: над чем работает SHAMAN— Над каким проектом сейчас работаете?— Мне понравилась концепция выпускать песни вместе с клипами. Я продолжу эту традицию. Люди хотят не только слышать, но и ощущать артистов. Правда, пока не стану торопиться — новая композиция появится осенью. Она готова и ждет своего часа.Это будет некий диалог с Богом, своеобразная молитва. Именно он всегда помогал мне двигаться вперед, так что это моя благодарность Всевышнему.— Вы чувствуете себя комфортно в России в плане выступлений и концертов?— С мая у меня график заполнился до конца 2022-го, и уже есть планы на 2023-й. Кстати, в марте следующего года состоятся два моих сольных концерта в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге и в "Крокус Сити Холле" в Москве. Программа будет называться "Я русский".— Мы вас узнали как Ярослава Дронова почти десять лет назад. Сегодня вы SHAMAN. Не хотите вернуть свое имя? Тем более что оно очень звучное и в контексте.— Нет, мое имя для обычной жизни. На сцене я артист и перевоплощаюсь, для этого и существует псевдоним. Пусть будет Ярослав Дронов в быту и SHAMAN — на сцене.— С вами работает большая команда?— Песни — от идеи до аранжировки и сведения — я делаю сам в домашней студии. Каждую мелочь создаю своими руками. Без продюсеров, поэтов и звукорежиссеров. Со мной работают только концертный директор и администратор, они помогают организовать выступления на местах, без этого никак.— Есть артисты, на которых вы равняетесь?— Например, Николай Носков для меня авторитетная личность в музыке. Я много его песен исполнял с 15 лет, когда работал в ресторанах. Кстати, он сам в соцсетях увидел мою версию его композиции "Исповедь", похвалил и даже пригласил в июне выступить с ней на его концерте. Для меня это было очень лестно.— А в телевизионные проекты вернетесь, если предложат?— Участником в таких форматах, как "Голос" или "Маска", — нет. Мне кажется, я вырос из штанишек конкурсантов, пора самому быть наставником. Да и конкурсов в моей жизни уже достаточно.

https://ria.ru/20220720/korchevnikov-1802450671.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

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