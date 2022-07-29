https://ria.ru/20220729/modernizatsiya-1805875396.html
Восемь ивановских сел модернизируют в рамках проекта Минсельхоза
Восемь ивановских сел модернизируют в рамках проекта Минсельхоза - РИА Новости, 29.07.2022
Восемь ивановских сел модернизируют в рамках проекта Минсельхоза
В восьми селах в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области приступили к реализации проекта комплексного развития сельской агломерации Минсельхоза России,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:07
2022-07-29T15:07
2022-07-29T15:07
ивановская область
ивановская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
гаврилово-посадский район
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ИВАНОВО, 29 июл – РИА Новости. В восьми селах в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области приступили к реализации проекта комплексного развития сельской агломерации Минсельхоза России, включающего газификацию сёл, строительство и капремонт объектов дошкольного образования, спорта, культуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Общая стоимость проекта составляет 225,4 миллиона рублей, из которых 205 миллионов рублей - средства федерального бюджета, а 18,1 миллиона рублей - внебюджетные источники. Регион впервые получил такую субсидию на развитие сельских территорий, сумма поддержки беспрецедентная", – отметил собеседник агентства.По его словам, в районе ведутся работы по газификации пяти сёл, всего природный газ придет в более чем 460 домовладений.В рамках проекта работы предусмотрены также на четырех объектах социальной сферы. Так, в детском саду Гаврилова Посада строят бассейна, ведутся капитальные ремонты спортивно-оздоровительного центра в селе Липовая роща, культурно-досугового центра в Петровском и центра русского народного творчества в Гавриловом Посаде.В Ивановской области впервые реализуется мероприятие по комплексному развитию сельских территорий по линии Минсельхоза России. Гаврилово-Посадский район в конце 2021 года стал победителем конкурсного отбора в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий".
https://ria.ru/20220727/selkhozoborot-1805373037.html
ивановская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), гаврилово-посадский район
ИВАНОВО, 29 июл – РИА Новости. В восьми селах в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области приступили к реализации проекта комплексного развития сельской агломерации Минсельхоза России, включающего газификацию сёл, строительство и капремонт объектов дошкольного образования, спорта, культуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Общая стоимость проекта составляет 225,4 миллиона рублей, из которых 205 миллионов рублей - средства федерального бюджета, а 18,1 миллиона рублей - внебюджетные источники. Регион впервые получил такую субсидию на развитие сельских территорий, сумма поддержки беспрецедентная", – отметил собеседник агентства.
По его словам, в районе ведутся работы по газификации пяти сёл, всего природный газ придет в более чем 460 домовладений.
В рамках проекта работы предусмотрены также на четырех объектах социальной сферы. Так, в детском саду Гаврилова Посада строят бассейна, ведутся капитальные ремонты спортивно-оздоровительного центра в селе Липовая роща, культурно-досугового центра в Петровском и центра русского народного творчества в Гавриловом Посаде.
В Ивановской области
впервые реализуется мероприятие по комплексному развитию сельских территорий по линии Минсельхоза России
. Гаврилово-Посадский район
в конце 2021 года стал победителем конкурсного отбора в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий" государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий".