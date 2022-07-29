https://ria.ru/20220729/kit-1805966326.html
Краснокнижный кит запутался в неводе в Охотском море
Краснокнижный кит запутался в неводе в Охотском море - РИА Новости, 29.07.2022
Краснокнижный кит запутался в неводе в Охотском море
Участники экспедиции Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и местный туроператор обнаружили в Охотском море запутавшегося в рыболовных сетях... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T19:07
2022-07-29T19:07
2022-07-29T19:25
россия
охотское море
хабаровский край
российская академия наук
всемирный фонд дикой природы
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Участники экспедиции Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и местный туроператор обнаружили в Охотском море запутавшегося в рыболовных сетях краснокнижного кита, сообщают в пресс-службе фонда в пятницу."Редкий кит попал в ставной невод, установленный местными рыбаками недалеко от берега, и уплыл, намотав сети на себя. Запутавшегося кита первыми обнаружили местные гиды компании "Дальневосточные экспедиции", когда вывозили туристов в море. Оперативно удалось сформировать спасательную группу, в которую вошли сотрудники компании, специалисты совместной экспедиции Всемирного фонда дикой природы и ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН, а также сотрудники Центра спасения морских млекопитающих "Дельфа", - следует из сообщения.В фонде уточнили, что на данный момент животное удалось найти, однако кит не подпустил к себе спасателей. Еще одну попытку планируется предпринять в субботу, если позволит погода.Общественники подчеркивают, что возможная гибель одного представителя серьезно угрожает выживанию популяции гренландского кита, которая насчитывает около 300-400 особей.Во время прошлогодней экспедиции фонда удалось выяснить, что проблема травмирования для этой уязвимой популяции стоит крайне остро - около 30% гренландских китов в Охотском море хотя бы раз сталкивалась с подобной ситуацией – у каждого третьего кита, встреченного экспедицией, на теле ученые обнаружили шрамы от сетей и канатов. У одного из животных затянувшимися веревками была ампутирована половина хвоста.Одна из целей экспедиции этого года – выяснить, где киты сталкиваются с такой опасностью: у побережья, где животные проводят лето, или в местах зимовок."Этот случай наглядно показывает, что на побережье Охотского моря, в их летних местообитаниях, такие опасности для китов существуют", - заявили в WWF России.Инцидент произошел у побережья Хабаровского края, уточнили РИА Новости в WWF России.Охотоморская популяция гренландского кита включена в Красную книгу РФ, где ей присвоен наивысший приоритет срочности и первоочередности принимаемых природоохранных мер.Эти киты круглый год обитают в Охотском море, не покидая акваторию России. В прошлом веке гренландских китов здесь насчитывались тысячи, но в результате хищнического китобойного промысла они были истреблены практически полностью.WWF России второй год ведет работу по изучению основных проблем популяции и опасностей, которые ей грозят, чтобы создать эффективный план по ее сохранению и претворить его в жизнь.
https://ria.ru/20220719/nerpa-1803533763.html
https://ria.ru/20220704/morzh-1800186916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, охотское море, хабаровский край, российская академия наук, всемирный фонд дикой природы
19:07 29.07.2022 (обновлено: 19:25 29.07.2022)
Краснокнижный кит запутался в неводе в Охотском море
WWF России: краснокнижный кит запутался в рыболовных сетях в Охотском море
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Участники экспедиции Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и местный туроператор обнаружили в Охотском море запутавшегося в рыболовных сетях краснокнижного кита, сообщают
в пресс-службе фонда в пятницу.
"Редкий кит попал в ставной невод, установленный местными рыбаками недалеко от берега, и уплыл, намотав сети на себя. Запутавшегося кита первыми обнаружили местные гиды компании "Дальневосточные экспедиции", когда вывозили туристов в море. Оперативно удалось сформировать спасательную группу, в которую вошли сотрудники компании, специалисты совместной экспедиции Всемирного фонда дикой природы
и ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН
, а также сотрудники Центра спасения морских млекопитающих "Дельфа", - следует из сообщения.
В фонде уточнили, что на данный момент животное удалось найти, однако кит не подпустил к себе спасателей. Еще одну попытку планируется предпринять в субботу, если позволит погода.
"Сейчас понятно, что большую часть "шлейфа" из невода киту все же удалось с себя скинуть, но на нем остаются толстые канаты. Неизвестно, насколько они длинные, что у них на концах и какова вероятность за что-то зацепиться", - добавили в WWF России.
Общественники подчеркивают, что возможная гибель одного представителя серьезно угрожает выживанию популяции гренландского кита, которая насчитывает около 300-400 особей.
Во время прошлогодней экспедиции фонда удалось выяснить, что проблема травмирования для этой уязвимой популяции стоит крайне остро - около 30% гренландских китов в Охотском море
хотя бы раз сталкивалась с подобной ситуацией – у каждого третьего кита, встреченного экспедицией, на теле ученые обнаружили шрамы от сетей и канатов. У одного из животных затянувшимися веревками была ампутирована половина хвоста.
Одна из целей экспедиции этого года – выяснить, где киты сталкиваются с такой опасностью: у побережья, где животные проводят лето, или в местах зимовок.
"Этот случай наглядно показывает, что на побережье Охотского моря, в их летних местообитаниях, такие опасности для китов существуют", - заявили в WWF России
.
Инцидент произошел у побережья Хабаровского края
, уточнили РИА Новости в WWF России.
Охотоморская популяция гренландского кита включена в Красную книгу РФ, где ей присвоен наивысший приоритет срочности и первоочередности принимаемых природоохранных мер.
Эти киты круглый год обитают в Охотском море, не покидая акваторию России. В прошлом веке гренландских китов здесь насчитывались тысячи, но в результате хищнического китобойного промысла они были истреблены практически полностью.
WWF России второй год ведет работу по изучению основных проблем популяции и опасностей, которые ей грозят, чтобы создать эффективный план по ее сохранению и претворить его в жизнь.