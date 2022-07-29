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Россияне начали чаще ездить на автобусе из Петербурга в Хельсинки
Россияне начали чаще ездить на автобусе из Петербурга в Хельсинки - РИА Новости, 29.07.2022
Россияне начали чаще ездить на автобусе из Петербурга в Хельсинки
Количество поездок на автобусе из Санкт-Петербурга в Хельсинки за последнюю неделю выросло почти на 15 процентов, рассказали РИА Новости в сервисе "Туту.ру". РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:24
2022-07-29T12:24
2022-07-29T13:19
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Количество поездок на автобусе из Санкт-Петербурга в Хельсинки за последнюю неделю выросло почти на 15 процентов, рассказали РИА Новости в сервисе "Туту.ру".Специалисты отметили, что этот маршрут входит в топ-3 зарубежных автобусных направлений с долей почти 10 процентов. "Средний чек за билет составляет около 4,1 тысячи рублей в одну сторону", — добавили аналитики.Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное прекращение выдачи Финляндией виз гражданам РФ станет дискриминационной политической мерой. Она выразила обеспокоенность легкостью принимаемых страной решений относительно взятых на себя международных обязательств "способствовать взаимным поездкам и контактам граждан".
https://radiosputnik.ria.ru/20220728/finlyandiya-1805676088.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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финляндия, россия, санкт-петербург, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы, маршруты, туту.ру
12:24 29.07.2022 (обновлено: 13:19 29.07.2022)
Россияне начали чаще ездить на автобусе из Петербурга в Хельсинки
Туту.ру: количество поездок на автобусе из Петербурга в Хельсинки выросло на 15 процентов