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МИД считает призывы отказать россиянам в финских визах политической мерой
МИД считает призывы отказать россиянам в финских визах политической мерой - РИА Новости, 27.07.2022
МИД считает призывы отказать россиянам в финских визах политической мерой
Возможное прекращение выдачи Финляндией виз гражданам РФ станет откровенно дискриминационной политической мерой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T22:42
2022-07-27T22:42
2022-07-27T23:04
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россия
финляндия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Возможное прекращение выдачи Финляндией виз гражданам РФ станет откровенно дискриминационной политической мерой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Возможная реализация активно поддержанных в последние дни представителями крупнейших политических партий Финляндии призывов прекратить выдавать шенгенские туристические визы гражданам России станет откровенно дискриминационной политической мерой", - отметила Захарова в своем комментарии, размещенном на официальном сайте МИД РФ.Она также подчеркнула, что такого рода "дискуссия ведется в стране, известной своими претензиями на передовую роль в продвижении международного сотрудничества в области обеспечения прав и свобод".
https://ria.ru/20220726/finlyandiya-1805125433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, туризм, новости - туризм
22:42 27.07.2022 (обновлено: 23:04 27.07.2022)
МИД считает призывы отказать россиянам в финских визах политической мерой
Захарова: возможный отказ Финляндии выдавать визы россиянам будет дискриминационной мерой