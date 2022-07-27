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МИД считает призывы отказать россиянам в финских визах политической мерой - РИА Новости, 27.07.2022
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МИД считает призывы отказать россиянам в финских визах политической мерой
МИД считает призывы отказать россиянам в финских визах политической мерой - РИА Новости, 27.07.2022
МИД считает призывы отказать россиянам в финских визах политической мерой
Возможное прекращение выдачи Финляндией виз гражданам РФ станет откровенно дискриминационной политической мерой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T22:42
2022-07-27T23:04
в мире
россия
финляндия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
туризм
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Возможное прекращение выдачи Финляндией виз гражданам РФ станет откровенно дискриминационной политической мерой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Возможная реализация активно поддержанных в последние дни представителями крупнейших политических партий Финляндии призывов прекратить выдавать шенгенские туристические визы гражданам России станет откровенно дискриминационной политической мерой", - отметила Захарова в своем комментарии, размещенном на официальном сайте МИД РФ.Она также подчеркнула, что такого рода "дискуссия ведется в стране, известной своими претензиями на передовую роль в продвижении международного сотрудничества в области обеспечения прав и свобод".
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в мире, россия, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, туризм, новости - туризм
22:42 27.07.2022 (обновлено: 23:04 27.07.2022)
 
МИД считает призывы отказать россиянам в финских визах политической мерой

Захарова: возможный отказ Финляндии выдавать визы россиянам будет дискриминационной мерой

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Возможное прекращение выдачи Финляндией виз гражданам РФ станет откровенно дискриминационной политической мерой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Возможная реализация активно поддержанных в последние дни представителями крупнейших политических партий Финляндии призывов прекратить выдавать шенгенские туристические визы гражданам России станет откровенно дискриминационной политической мерой", - отметила Захарова в своем комментарии, размещенном на официальном сайте МИД РФ.
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26 июля, 17:29Туризм
Финляндия стала в десять раз чаще отказывать в визах россиянам
Она также подчеркнула, что такого рода "дискуссия ведется в стране, известной своими претензиями на передовую роль в продвижении международного сотрудничества в области обеспечения прав и свобод".
 
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