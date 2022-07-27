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МИД считает призывы отказать россиянам в финских визах политической мерой

МИД считает призывы отказать россиянам в финских визах политической мерой - РИА Новости, 27.07.2022

МИД считает призывы отказать россиянам в финских визах политической мерой

Возможное прекращение выдачи Финляндией виз гражданам РФ станет откровенно дискриминационной политической мерой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T22:42

2022-07-27T22:42

2022-07-27T23:04

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Возможное прекращение выдачи Финляндией виз гражданам РФ станет откровенно дискриминационной политической мерой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Возможная реализация активно поддержанных в последние дни представителями крупнейших политических партий Финляндии призывов прекратить выдавать шенгенские туристические визы гражданам России станет откровенно дискриминационной политической мерой", - отметила Захарова в своем комментарии, размещенном на официальном сайте МИД РФ.Она также подчеркнула, что такого рода "дискуссия ведется в стране, известной своими претензиями на передовую роль в продвижении международного сотрудничества в области обеспечения прав и свобод".

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Наталья Макарова

в мире, россия, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, туризм, новости - туризм