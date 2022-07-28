11:40 28.07.2022 (обновлено: 11:50 28.07.2022)
В Волгограде развесили баннеры с приказом номер 227
В Волгограде к 80-летию Сталинградской битвы развесили баннеры с приказом "Ни шагу назад!"
Баннер с приказом "Ни шагу назад!" в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Баннеры со сталинским приказом "Ни шагу назад" появились на улицах Волгограда в рамках подготовки к 80-летию победы в Сталинградской битве по инициативе ветеранского сообщества, рассказал РИА Новости председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.
Сегодня утром на улицах Волгограда появились щиты с баннерами, где напечатан приказ Иосифа Сталина №227 "Ни шагу назад", который был подписан 28 июля 1942 года. По словам Струкова, такие билборды установлены в каждом из восьми районов города.
"Сегодня 80 лет подписания приказа верховным главнокомандующим Сталиным. Этот приказ жесткий, суровый, он был рожден временем, обстановкой. В августе 1942 года немцы вышли к Волге и имели численное превосходство. Сейчас город готовится к юбилею победы в Сталинградской битве. Установка баннеров - это инициатива и просьба нашего ветеранского сообщества, участников войны и Сталинградской битвы, тружеников тыла", - сказал Струков.
Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над нацистской Германией.
17 июля, 08:00"Ни шагу назад". Что вы знаете о Сталинградской битве?