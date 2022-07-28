https://ria.ru/20220728/volgograd-1805519084.html

В Волгограде развесили баннеры с приказом номер 227

В Волгограде развесили баннеры с приказом номер 227 - РИА Новости, 28.07.2022

В Волгограде развесили баннеры с приказом номер 227

Баннеры со сталинским приказом "Ни шагу назад" появились на улицах Волгограда в рамках подготовки к 80-летию победы в Сталинградской битве по инициативе... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T11:40

2022-07-28T11:40

2022-07-28T11:50

общество

волгоград

великая отечественная война (1941-1945)

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сталинград

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ВОЛГОГРАД, 28 июл – РИА Новости. Баннеры со сталинским приказом "Ни шагу назад" появились на улицах Волгограда в рамках подготовки к 80-летию победы в Сталинградской битве по инициативе ветеранского сообщества, рассказал РИА Новости председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.Сегодня утром на улицах Волгограда появились щиты с баннерами, где напечатан приказ Иосифа Сталина №227 "Ни шагу назад", который был подписан 28 июля 1942 года. По словам Струкова, такие билборды установлены в каждом из восьми районов города."Сегодня 80 лет подписания приказа верховным главнокомандующим Сталиным. Этот приказ жесткий, суровый, он был рожден временем, обстановкой. В августе 1942 года немцы вышли к Волге и имели численное превосходство. Сейчас город готовится к юбилею победы в Сталинградской битве. Установка баннеров - это инициатива и просьба нашего ветеранского сообщества, участников войны и Сталинградской битвы, тружеников тыла", - сказал Струков.Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над нацистской Германией.

https://ria.ru/20220717/stalingrad-1801151112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, волгоград, великая отечественная война (1941-1945), россия, ссср, сталинград