https://ria.ru/20220728/kprf-1805501081.html

Зюганов назвал условие объединения с эсерами

Зюганов назвал условие объединения с эсерами - РИА Новости, 28.07.2022

Зюганов назвал условие объединения с эсерами

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что не исключает объединения с партией "Справедливая Россия - За правду", если они будут готовы выполнять... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:14

2022-07-28T10:14

2022-07-28T12:35

кпрф

политика

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

геннадий зюганов

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что не исключает объединения с партией "Справедливая Россия - За правду", если они будут готовы выполнять партийную программу коммунистов, по его словам, условия объединения известны.Объединение партий "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) и КПРФ неизбежно в исторической перспективе, соответствующее предложение КПРФ давно сделано, заявил ранее журналистам лидер СРЗП Сергей Миронов."Программа (партии) опубликована, материалы известны, условия объединения тоже - пусть рассматривают и вносят нам свои предложения", - заявил Зюганов. Отвечая на вопрос, каковы условия объединения двух партий, лидер коммунистов отметил, что важным является выполнение программы КПРФ. "Если они согласны выполнять нашу программу, давайте попробуем совместное объединение - подтягивайтесь, работайте", - резюмировал он.Политик подчеркнул, что "любое объединение требует программы". Партийная программа КПРФ была утверждена на Орловском форуме более двух лет назад, напомнил он. Говоря об объединении левопатриотических сил, про которое упомянул Миронов, Зюганов заявил, что такой блок партией уже создан."Мы шли на выборы в Думу широким объединением, в него входит 56 организаций. Если вы посмотрите на состав нашей фракции в Госдуме, там представлена Академия наук - академик (Владимир) Кашин трудится, Союз офицеров - генерал (Виктор) Соболев у нас депутат, "Левый фронт" - Анастасия Удальцова представляет, женское движение во главе с (Ниной) Останиной, представлена аграрно-промышленная политика - (Николай) Харитонов олицетворяет, космос и герои - (Светлана) Савицкая. Мы создали такой блок", - добавил он.

https://ria.ru/20220727/mironov-1805449870.html

https://ria.ru/20210722/zyuganov-1742313781.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

кпрф, политика, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду", геннадий зюганов, единый день голосования в россии