https://ria.ru/20220728/bi-2-1805638681.html

Депутат потребовал запретить въезд в Россию солистам группы БИ-2

Депутат потребовал запретить въезд в Россию солистам группы БИ-2 - РИА Новости, 28.07.2022

Депутат потребовал запретить въезд в Россию солистам группы БИ-2

Депутат ГД от "Справедливой России - За правду" Дмитрий Кузнецов обратился в ФСБ с просьбой запретить въезд в Россию "австралийским гражданам", солистам группы... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:41

2022-07-28T16:41

2022-07-28T16:41

шоубиз

россия

госдума рф

фсб

вооруженные силы рф

культура

би-2

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутат ГД от "Справедливой России - За правду" Дмитрий Кузнецов обратился в ФСБ с просьбой запретить въезд в Россию "австралийским гражданам", солистам группы БИ-2, с копией обращения ознакомился корреспондент РИА Новости."Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич (Бортников, директор федеральной службы безопасности), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича (солисты группы "БИ-2")", — говорится в обращении.Кроме того, депутат также направил обращение в СК РФ с просьбой проверить действия группы на нарушение статьи УК РФ о дискредитации Вооружённых сил РФ."Прошу Вас, уважаемый Александр Иванович (Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации), дать поручение о проведении проверки наличия состава преступления, предусмотренного статьей 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации в действиях Александра Николаевича Умана и Егора Михайловича Бортника, а также принять меры процессуального характера", - отмечается в обращении.Кузнецов подчеркнул, что следует руководствоваться интересами страны, а не собственными."Выбирая артистов, наши чиновники и прочие имеющие власть господа должны думать в первую очередь об интересах страны и народа, а не о собственных вкусах, друзьях и выгодах", - передаёт слова Кузнецова пресс-служба.В конце апреля группа отменила концерт в Омске за несколько минут до его начала из-за патриотического баннера, который повесили в спорткомплексе "Красная звезда". Отмена концерта повлекла за собой критику в адрес музыкантов. Согласно их объяснению, они придерживаются концепции "без политики". В начале июля после матча "Зенита" со "Спартаком" в Санкт-Петербурге солист группы " Би - 2 " Лева исполнил песню с "красно-белым" шарфом на шее, за что был освистан болельщиками "сине-бело-голубых". По его словам, группа тогда приехала в Петербург поддержать "Спартак", играли бесплатно."Я предлагаю помочь австралийским гражданам Шуре и Леве избавиться от двусмысленности, быть последовательными и отправиться наслаждаться жизнью и зарабатывать в недружественных странах, которые они поддерживают своими действиями", - заключил Кузнецов.

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https://ria.ru/20220727/littlebig-1805282555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, фсб, вооруженные силы рф, культура, би-2, партия "справедливая россия - за правду", происшествия