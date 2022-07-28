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Депутат потребовал запретить въезд в Россию солистам группы БИ-2 - РИА Новости, 28.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220728/bi-2-1805638681.html
Депутат потребовал запретить въезд в Россию солистам группы БИ-2
Депутат потребовал запретить въезд в Россию солистам группы БИ-2 - РИА Новости, 28.07.2022
Депутат потребовал запретить въезд в Россию солистам группы БИ-2
Депутат ГД от "Справедливой России - За правду" Дмитрий Кузнецов обратился в ФСБ с просьбой запретить въезд в Россию "австралийским гражданам", солистам группы... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:41
2022-07-28T16:41
шоубиз
россия
госдума рф
фсб
вооруженные силы рф
культура
би-2
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутат ГД от "Справедливой России - За правду" Дмитрий Кузнецов обратился в ФСБ с просьбой запретить въезд в Россию "австралийским гражданам", солистам группы БИ-2, с копией обращения ознакомился корреспондент РИА Новости."Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич (Бортников, директор федеральной службы безопасности), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича (солисты группы "БИ-2")", — говорится в обращении.Кроме того, депутат также направил обращение в СК РФ с просьбой проверить действия группы на нарушение статьи УК РФ о дискредитации Вооружённых сил РФ."Прошу Вас, уважаемый Александр Иванович (Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации), дать поручение о проведении проверки наличия состава преступления, предусмотренного статьей 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации в действиях Александра Николаевича Умана и Егора Михайловича Бортника, а также принять меры процессуального характера", - отмечается в обращении.Кузнецов подчеркнул, что следует руководствоваться интересами страны, а не собственными."Выбирая артистов, наши чиновники и прочие имеющие власть господа должны думать в первую очередь об интересах страны и народа, а не о собственных вкусах, друзьях и выгодах", - передаёт слова Кузнецова пресс-служба.В конце апреля группа отменила концерт в Омске за несколько минут до его начала из-за патриотического баннера, который повесили в спорткомплексе "Красная звезда". Отмена концерта повлекла за собой критику в адрес музыкантов. Согласно их объяснению, они придерживаются концепции "без политики". В начале июля после матча "Зенита" со "Спартаком" в Санкт-Петербурге солист группы " Би - 2 " Лева исполнил песню с "красно-белым" шарфом на шее, за что был освистан болельщиками "сине-бело-голубых". По его словам, группа тогда приехала в Петербург поддержать "Спартак", играли бесплатно."Я предлагаю помочь австралийским гражданам Шуре и Леве избавиться от двусмысленности, быть последовательными и отправиться наслаждаться жизнью и зарабатывать в недружественных странах, которые они поддерживают своими действиями", - заключил Кузнецов.
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россия, госдума рф, фсб, вооруженные силы рф, культура, би-2, партия "справедливая россия - за правду", происшествия
16:41 28.07.2022
 
Депутат потребовал запретить въезд в Россию солистам группы БИ-2

Депутат Кузнецов обратился в ФСБ с просьбой запретить въезд в Россию солистам группы БИ-2

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастники рок-группы "Би-2"
Участники рок-группы Би-2 - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники рок-группы "Би-2" . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Депутат ГД от "Справедливой России - За правду" Дмитрий Кузнецов обратился в ФСБ с просьбой запретить въезд в Россию "австралийским гражданам", солистам группы БИ-2, с копией обращения ознакомился корреспондент РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич (Бортников, директор федеральной службы безопасности), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича (солисты группы "БИ-2")", — говорится в обращении.
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Кроме того, депутат также направил обращение в СК РФ с просьбой проверить действия группы на нарушение статьи УК РФ о дискредитации Вооружённых сил РФ.
"Прошу Вас, уважаемый Александр Иванович (Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации), дать поручение о проведении проверки наличия состава преступления, предусмотренного статьей 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации в действиях Александра Николаевича Умана и Егора Михайловича Бортника, а также принять меры процессуального характера", - отмечается в обращении.
Кузнецов подчеркнул, что следует руководствоваться интересами страны, а не собственными.
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"Выбирая артистов, наши чиновники и прочие имеющие власть господа должны думать в первую очередь об интересах страны и народа, а не о собственных вкусах, друзьях и выгодах", - передаёт слова Кузнецова пресс-служба.
В конце апреля группа отменила концерт в Омске за несколько минут до его начала из-за патриотического баннера, который повесили в спорткомплексе "Красная звезда". Отмена концерта повлекла за собой критику в адрес музыкантов. Согласно их объяснению, они придерживаются концепции "без политики". В начале июля после матча "Зенита" со "Спартаком" в Санкт-Петербурге солист группы " Би - 2 " Лева исполнил песню с "красно-белым" шарфом на шее, за что был освистан болельщиками "сине-бело-голубых". По его словам, группа тогда приехала в Петербург поддержать "Спартак", играли бесплатно.
"Я предлагаю помочь австралийским гражданам Шуре и Леве избавиться от двусмысленности, быть последовательными и отправиться наслаждаться жизнью и зарабатывать в недружественных странах, которые они поддерживают своими действиями", - заключил Кузнецов.
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