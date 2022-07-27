В Совфеде призвали созвать международный военный трибунал по Донбассу

Сенатор Ковитиди призвала созвать международный военный трибунал по Донбассу
Двадцать седьмое июля — еще одна страшная дата в календаре новейшей истории.
Двадцать седьмое июля — еще одна страшная дата в календаре новейшей истории.
Сегодня отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе.
Сегодня отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе.
За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли 130 детей.
За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли 130 детей.
Члены Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" возлагают цветы к "Аллее Ангелов" в Донецке.
Члены Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" возлагают цветы к "Аллее Ангелов" в Донецке.
Геноцид на юго-востоке Украины продолжается девятый год.
Геноцид на юго-востоке Украины продолжается девятый год.
Украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс, гибнут мирные люди.
Украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс, гибнут мирные люди.
"Непрожитые жизни ангелов стали немым свидетельством преступлений против добра и милосердия, человечности и терпимости", — считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Непрожитые жизни ангелов стали немым свидетельством преступлений против добра и милосердия, человечности и терпимости", — считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, инициативу рассмотрят осенью.
Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, инициативу рассмотрят осенью.
Двадцать седьмое июля — еще одна страшная дата в календаре новейшей истории.
Сегодня отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе.
За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли 130 детей.
Члены Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" возлагают цветы к "Аллее Ангелов" в Донецке.
Геноцид на юго-востоке Украины продолжается девятый год.
Украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс, гибнут мирные люди.
"Непрожитые жизни ангелов стали немым свидетельством преступлений против добра и милосердия, человечности и терпимости", — считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, инициативу рассмотрят осенью.