https://ria.ru/20220727/tribunal-1805380199.html

В Совфеде призвали созвать международный военный трибунал по Донбассу

В Совфеде призвали созвать международный военный трибунал по Донбассу - РИА Новости, 27.07.2022

В Совфеде призвали созвать международный военный трибунал по Донбассу

Гибель мирных жителей в Донбассе требует создания международного военного трибунала, заявила сенатор Ольга Ковитиди. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:46

2022-07-27T16:46

2022-07-27T16:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

вооруженные силы украины

совет федерации рф

ольга ковитиди

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гибель мирных жителей в Донбассе требует создания международного военного трибунала, заявила сенатор Ольга Ковитиди."Киевский режим виновен в сотнях детских смертей в Донбассе. Необходимо срочно созывать международный военный трибунал", - заявила она РИА Новости.Она отметила, что в России учреждена памятная дата, памяти детей - жертв войны в Донбассе, которая отмечается 27 июля. "Многочисленные случаи гибели и ранений безвинных детей в Донбассе от варварских и ничем не оправданных артиллерийских обстрелов со стороны ВС Украины обязывают нас сохранить светлую память о погибших и наказать виновных", - убеждена сенатор.Ковитиди подчеркнула, что все иностранные государства, поставляющие летальное вооружение и боеприпасы, преступное применение которого приводит к гибели и ранению детей в Донбассе, должны понимать, что все они совершают военное преступление, за которое придётся отвечать."Думаю, что сегодня мы не можем расчитывать на справедливую реакцию международных институтов, таких как ООН или ОБСЕ. Мы видим выборочное применение международными организациями международного права, умышленно не замечающих горе и слёзы Донбасса, что создаёт негативный правовой прецедент. Уверена, необходимо в кратчайшие сроки созывать международный военный трибунал. Зло должно быть наказано", - заявила она.

https://ria.ru/20220713/ukraina-1802218356.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, совет федерации рф, ольга ковитиди, ситуация в днр и лнр