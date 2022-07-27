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В Совфеде призвали созвать международный военный трибунал по Донбассу - РИА Новости, 27.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/tribunal-1805380199.html
В Совфеде призвали созвать международный военный трибунал по Донбассу
В Совфеде призвали созвать международный военный трибунал по Донбассу - РИА Новости, 27.07.2022
В Совфеде призвали созвать международный военный трибунал по Донбассу
Гибель мирных жителей в Донбассе требует создания международного военного трибунала, заявила сенатор Ольга Ковитиди. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:46
2022-07-27T16:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
совет федерации рф
ольга ковитиди
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гибель мирных жителей в Донбассе требует создания международного военного трибунала, заявила сенатор Ольга Ковитиди."Киевский режим виновен в сотнях детских смертей в Донбассе. Необходимо срочно созывать международный военный трибунал", - заявила она РИА Новости.Она отметила, что в России учреждена памятная дата, памяти детей - жертв войны в Донбассе, которая отмечается 27 июля. "Многочисленные случаи гибели и ранений безвинных детей в Донбассе от варварских и ничем не оправданных артиллерийских обстрелов со стороны ВС Украины обязывают нас сохранить светлую память о погибших и наказать виновных", - убеждена сенатор.Ковитиди подчеркнула, что все иностранные государства, поставляющие летальное вооружение и боеприпасы, преступное применение которого приводит к гибели и ранению детей в Донбассе, должны понимать, что все они совершают военное преступление, за которое придётся отвечать."Думаю, что сегодня мы не можем расчитывать на справедливую реакцию международных институтов, таких как ООН или ОБСЕ. Мы видим выборочное применение международными организациями международного права, умышленно не замечающих горе и слёзы Донбасса, что создаёт негативный правовой прецедент. Уверена, необходимо в кратчайшие сроки созывать международный военный трибунал. Зло должно быть наказано", - заявила она.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, совет федерации рф, ольга ковитиди, ситуация в днр и лнр
16:46 27.07.2022
 
В Совфеде призвали созвать международный военный трибунал по Донбассу

Сенатор Ковитиди призвала созвать международный военный трибунал по Донбассу

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гибель мирных жителей в Донбассе требует создания международного военного трибунала, заявила сенатор Ольга Ковитиди.
"Киевский режим виновен в сотнях детских смертей в Донбассе. Необходимо срочно созывать международный военный трибунал", - заявила она РИА Новости.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 15:35
Глава МИД Украины заявил, что будет требовать создания трибунала для России
Она отметила, что в России учреждена памятная дата, памяти детей - жертв войны в Донбассе, которая отмечается 27 июля. "Многочисленные случаи гибели и ранений безвинных детей в Донбассе от варварских и ничем не оправданных артиллерийских обстрелов со стороны ВС Украины обязывают нас сохранить светлую память о погибших и наказать виновных", - убеждена сенатор.
Ковитиди подчеркнула, что все иностранные государства, поставляющие летальное вооружение и боеприпасы, преступное применение которого приводит к гибели и ранению детей в Донбассе, должны понимать, что все они совершают военное преступление, за которое придётся отвечать.
"Думаю, что сегодня мы не можем расчитывать на справедливую реакцию международных институтов, таких как ООН или ОБСЕ. Мы видим выборочное применение международными организациями международного права, умышленно не замечающих горе и слёзы Донбасса, что создаёт негативный правовой прецедент. Уверена, необходимо в кратчайшие сроки созывать международный военный трибунал. Зло должно быть наказано", - заявила она.
"Непрожитые жизни ангелов". День памяти детей — жертв войны в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Двадцать седьмое июля — еще одна страшная дата в календаре новейшей истории.

Девушка возлагает цветы к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
1 из 8

Двадцать седьмое июля — еще одна страшная дата в календаре новейшей истории.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Сегодня отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
2 из 8

Сегодня отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли 130 детей.

Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
3 из 8

За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли 130 детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Члены Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" возлагают цветы к "Аллее Ангелов" в Донецке.

Члены всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России возлагают цветы к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка
4 из 8

Члены Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" возлагают цветы к "Аллее Ангелов" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Геноцид на юго-востоке Украины продолжается девятый год.

Люди возлагают цветы и ставят свечи к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
5 из 8

Геноцид на юго-востоке Украины продолжается девятый год.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс, гибнут мирные люди.

Свечи и цветы, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
6 из 8

Украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс, гибнут мирные люди.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

"Непрожитые жизни ангелов стали немым свидетельством преступлений против добра и милосердия, человечности и терпимости", — считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса на площади Донецкой Народной Республики в Москве
7 из 8

"Непрожитые жизни ангелов стали немым свидетельством преступлений против добра и милосердия, человечности и терпимости", — считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, инициативу рассмотрят осенью.

Игрушки и цветы у стенда, посвященного памяти жертвам Донбасса на площади Донецкой Народной Республики в Москве
8 из 8

Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, инициативу рассмотрят осенью.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Двадцать седьмое июля — еще одна страшная дата в календаре новейшей истории.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 8

Сегодня отмечают День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 8

За период вооруженной агрессии со стороны киевских властей в ДНР погибли 130 детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 8

Члены Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" возлагают цветы к "Аллее Ангелов" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Геноцид на юго-востоке Украины продолжается девятый год.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 8

Украинские войска ежедневно обстреливают Донбасс, гибнут мирные люди.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 8

"Непрожитые жизни ангелов стали немым свидетельством преступлений против добра и милосердия, человечности и терпимости", — считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, инициативу рассмотрят осенью.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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