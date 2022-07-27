https://ria.ru/20220727/priaumre-1805258137.html
Глава Приамурья поручил упростить оформление земли у трасс для бизнеса
Глава Приамурья поручил упростить оформление земли у трасс для бизнеса - РИА Новости, 27.07.2022
Глава Приамурья поручил упростить оформление земли у трасс для бизнеса
Глава Приамурья Василий Орлов поручил упростить бюрократические процедуры оформления земельных участков для бизнеса возле федеральных трасс, сообщает областное... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:54
2022-07-27T10:54
2022-07-27T10:54
амурская область
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757326226_0:199:3208:2003_1920x0_80_0_0_e6a12d154edd67b1a2ae91904d4bf62d.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил упростить бюрократические процедуры оформления земельных участков для бизнеса возле федеральных трасс, сообщает областное правительство.На комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата в Приамурье Орлов поручил профильным ведомствам проработать вопросы упрощения перевода земли в зоне примыкания к дорогам федерального значения в подходящие виды разрешенного использования. По мнению главы региона, из–за сложности процедур сейчас не реализован значительный потенциал области."В ходе поездок по области встречаюсь с предпринимателями, и они часто поднимают вопрос невозможности организации бизнеса на территориях, прилегающих к федеральной трассе. Для запуска новых точек придорожного сервиса нужно решить вопрос с землей и создать особые условия для предпринимателей. Это отразится на комфорте путешественников, а также способствует открытию дополнительных заведений сферы услуг и созданию рабочих мест на территории муниципалитетов. Поручаю ответственным ведомствам проработать эти вопросы", - приводят власти слова Орлова.Для инвесторов, реализующих в Амурской области приоритетные инвестиционные проекты, существует ряд преференций. Например, земельный участок для реализации проекта будет предоставлен без торгов. При покупке участка в собственность для предприятий агропромышленного комплекса цена составит всего 25% от его кадастровой стоимости. Также инвестор получает и другие виды субсидий.
https://ria.ru/20220726/priamure-1804952961.html
https://ria.ru/20220722/moloko-1804168527.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757326226_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d94f731ba5bd9a43dacb140e5444c5d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)
Глава Приамурья поручил упростить оформление земли у трасс для бизнеса
Глава Приамурья Орлов поручил упростить оформление земли у трасс для бизнеса
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил упростить бюрократические процедуры оформления земельных участков для бизнеса возле федеральных трасс, сообщает областное правительство.
На комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата в Приамурье Орлов поручил профильным ведомствам проработать вопросы упрощения перевода земли в зоне примыкания к дорогам федерального значения в подходящие виды разрешенного использования. По мнению главы региона, из–за сложности процедур сейчас не реализован значительный потенциал области.
"В ходе поездок по области встречаюсь с предпринимателями, и они часто поднимают вопрос невозможности организации бизнеса на территориях, прилегающих к федеральной трассе. Для запуска новых точек придорожного сервиса нужно решить вопрос с землей и создать особые условия для предпринимателей. Это отразится на комфорте путешественников, а также способствует открытию дополнительных заведений сферы услуг и созданию рабочих мест на территории муниципалитетов. Поручаю ответственным ведомствам проработать эти вопросы", - приводят власти слова Орлова.
Для инвесторов, реализующих в Амурской области
приоритетные инвестиционные проекты, существует ряд преференций. Например, земельный участок для реализации проекта будет предоставлен без торгов. При покупке участка в собственность для предприятий агропромышленного комплекса цена составит всего 25% от его кадастровой стоимости. Также инвестор получает и другие виды субсидий.