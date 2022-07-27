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Глава Приамурья поручил упростить оформление земли у трасс для бизнеса - РИА Новости, 27.07.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220727/priaumre-1805258137.html
Глава Приамурья поручил упростить оформление земли у трасс для бизнеса
Глава Приамурья поручил упростить оформление земли у трасс для бизнеса - РИА Новости, 27.07.2022
Глава Приамурья поручил упростить оформление земли у трасс для бизнеса
Глава Приамурья Василий Орлов поручил упростить бюрократические процедуры оформления земельных участков для бизнеса возле федеральных трасс, сообщает областное... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:54
2022-07-27T10:54
амурская область
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил упростить бюрократические процедуры оформления земельных участков для бизнеса возле федеральных трасс, сообщает областное правительство.На комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата в Приамурье Орлов поручил профильным ведомствам проработать вопросы упрощения перевода земли в зоне примыкания к дорогам федерального значения в подходящие виды разрешенного использования. По мнению главы региона, из–за сложности процедур сейчас не реализован значительный потенциал области."В ходе поездок по области встречаюсь с предпринимателями, и они часто поднимают вопрос невозможности организации бизнеса на территориях, прилегающих к федеральной трассе. Для запуска новых точек придорожного сервиса нужно решить вопрос с землей и создать особые условия для предпринимателей. Это отразится на комфорте путешественников, а также способствует открытию дополнительных заведений сферы услуг и созданию рабочих мест на территории муниципалитетов. Поручаю ответственным ведомствам проработать эти вопросы", - приводят власти слова Орлова.Для инвесторов, реализующих в Амурской области приоритетные инвестиционные проекты, существует ряд преференций. Например, земельный участок для реализации проекта будет предоставлен без торгов. При покупке участка в собственность для предприятий агропромышленного комплекса цена составит всего 25% от его кадастровой стоимости. Также инвестор получает и другие виды субсидий.
https://ria.ru/20220726/priamure-1804952961.html
https://ria.ru/20220722/moloko-1804168527.html
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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)
10:54 27.07.2022
 
Глава Приамурья поручил упростить оформление земли у трасс для бизнеса

Глава Приамурья Орлов поручил упростить оформление земли у трасс для бизнеса

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июл - РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил упростить бюрократические процедуры оформления земельных участков для бизнеса возле федеральных трасс, сообщает областное правительство.
На комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата в Приамурье Орлов поручил профильным ведомствам проработать вопросы упрощения перевода земли в зоне примыкания к дорогам федерального значения в подходящие виды разрешенного использования. По мнению главы региона, из–за сложности процедур сейчас не реализован значительный потенциал области.
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"В ходе поездок по области встречаюсь с предпринимателями, и они часто поднимают вопрос невозможности организации бизнеса на территориях, прилегающих к федеральной трассе. Для запуска новых точек придорожного сервиса нужно решить вопрос с землей и создать особые условия для предпринимателей. Это отразится на комфорте путешественников, а также способствует открытию дополнительных заведений сферы услуг и созданию рабочих мест на территории муниципалитетов. Поручаю ответственным ведомствам проработать эти вопросы", - приводят власти слова Орлова.
Для инвесторов, реализующих в Амурской области приоритетные инвестиционные проекты, существует ряд преференций. Например, земельный участок для реализации проекта будет предоставлен без торгов. При покупке участка в собственность для предприятий агропромышленного комплекса цена составит всего 25% от его кадастровой стоимости. Также инвестор получает и другие виды субсидий.
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Амурская областьЭкономикаАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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