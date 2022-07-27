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Директора сети финансовой пирамиды Finiko задержали - РИА Новости, 27.07.2022
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Директора сети финансовой пирамиды Finiko задержали
Директора сети финансовой пирамиды Finiko задержали - РИА Новости, 27.07.2022
Директора сети финансовой пирамиды Finiko задержали
Задержана "директор сети" финансовой пирамиды Finiko, собравшая у вкладчиков более 5 миллионов долларов и известная под псевдонимом Тиффани, ей предъявлено... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:15
2022-07-27T14:34
происшествия
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Задержана "директор сети" финансовой пирамиды Finiko, собравшая у вкладчиков более 5 миллионов долларов и известная под псевдонимом Тиффани, ей предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Следователь... предъявил обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. 45-летняя уроженка города Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана", - рассказала Волк.Предварительно установлено, что фигурантка была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более 5 миллионов долларов она получила статус "директор сети" и руководила несколькими "топ-менеджерами".Тиффани привлекала вкладчиков в пирамиду, проводя онлайн-конференции и выступая в различных регионах страны. В качестве "приманки" служило различное имущество, якобы приобретенное ей на доходы от инвестиций.Серикову объявили в розыск в мае, в июле задержали в Ленинградской области. Суд отправил ее под стражу, а на часть имущества наложил арест. Ей также вменяют руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества – соответствующее обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ ей предъявят в ближайшее время, отмечается в релизе.Действия руководителей и сотрудников Finiko "затронули интересы" большинства регионов страны и более чем 100 государств, количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам дела, составляет порядка 10 тысяч. В апреле МВД сообщало, что у вкладчиков Finiko похитили свыше 5 миллиардов рублей.
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происшествия, россия
14:15 27.07.2022 (обновлено: 14:34 27.07.2022)
 
Директора сети финансовой пирамиды Finiko задержали

МВД сообщило о задержании директора сети финансовой пирамиды Finiko

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Задержана "директор сети" финансовой пирамиды Finiko, собравшая у вкладчиков более 5 миллионов долларов и известная под псевдонимом Тиффани, ей предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователь... предъявил обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. 45-летняя уроженка города Ростова-на-Дону Анна Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, скрывалась от следствия, была объявлена в розыск и недавно задержана", - рассказала Волк.
Предварительно установлено, что фигурантка была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более 5 миллионов долларов она получила статус "директор сети" и руководила несколькими "топ-менеджерами".
Тиффани привлекала вкладчиков в пирамиду, проводя онлайн-конференции и выступая в различных регионах страны. В качестве "приманки" служило различное имущество, якобы приобретенное ей на доходы от инвестиций.
Серикову объявили в розыск в мае, в июле задержали в Ленинградской области. Суд отправил ее под стражу, а на часть имущества наложил арест. Ей также вменяют руководство структурным подразделением, входящим в состав преступного сообщества – соответствующее обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ ей предъявят в ближайшее время, отмечается в релизе.
Действия руководителей и сотрудников Finiko "затронули интересы" большинства регионов страны и более чем 100 государств, количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам дела, составляет порядка 10 тысяч. В апреле МВД сообщало, что у вкладчиков Finiko похитили свыше 5 миллиардов рублей.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 13:09
На руководителей финансовой пирамиды Finiko завели дело
 
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