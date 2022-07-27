https://ria.ru/20220727/olimpiady-1805415946.html

Минобрнауки утвердило новый порядок проведения школьных олимпиад

Минобрнауки утвердило новый порядок проведения школьных олимпиад - РИА Новости, 27.07.2022

Минобрнауки утвердило новый порядок проведения школьных олимпиад

Минобрнауки РФ утвердило новый порядок проведения школьных олимпиад для повышения открытости и эффективности олимпиадного движения, в этом году школьники смогут РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:34

2022-07-27T18:34

2022-07-27T18:38

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ утвердило новый порядок проведения школьных олимпиад для повышения открытости и эффективности олимпиадного движения, в этом году школьники смогут поучаствовать в 82 олимпиадах, сообщила пресс-служба министерства."Приказом Министерства науки и высшего образования РФ внесены изменения в порядок проведения олимпиад школьников, направленные на повышение открытости и эффективности деятельности олимпиадного движения. В этом году школьники смогут поучаствовать в 82 олимпиадах, проект перечня сейчас проходит экспертизу", - говорится в сообщении.Добавляется, что в новой редакции порядка, как и в предыдущей версии от 2014 года, установлено, что общее количество победителей и призеров олимпиады не должно превышать 25% от общего фактического числа участников заключительного этапа олимпиады. Согласно итогам проведенного Российским советом олимпиад школьников исследования, в большинстве олимпиад количество дипломантов-одиннадцатиклассников не превышает 50 человек по каждому профилю. Однако в 2021 году в девяти школьных олимпиадах численность победителей превысила 250 человек, а в некоторых случаях составила более 900 человек."Согласно новому порядку, максимально возможное число победителей и призеров заключительного этапа из числа учеников 11 класса по каждому профилю не должно превышать 300 человек. Стоит отметить, что профилей у каждой олимпиады может быть несколько", - уточнили в министерстве.Поясняется, что изменения коснулись и формата проведения олимпиад. Заключительный этап олимпиад будет проводиться как в очной форме, так и с применением дистанционных технологий. Также усилены меры по отбору наиболее качественных олимпиад - по сложности, творческому характеру заданий и по требованиям к организаторам. Согласно документу, отбор проходят только олимпиады, имеющие долю победителей и призеров с результатами ЕГЭ ниже 75 баллов по профильному предмету не более 30% от общего числа победителей и призеров олимпиады.

https://ria.ru/20220721/teatr-1804102357.html

https://ria.ru/20220714/zakon-1802533069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), школа, дети, образование, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование