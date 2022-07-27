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Народная милиция ЛНР зачистила территорию Углегорской ТЭС - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/lnr-1805438024.html
Народная милиция ЛНР зачистила территорию Углегорской ТЭС
Народная милиция ЛНР зачистила территорию Углегорской ТЭС - РИА Новости, 27.07.2022
Народная милиция ЛНР зачистила территорию Углегорской ТЭС
Территория Углегорской ТЭС полностью зачищена от украинских войск, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T20:21
2022-07-27T21:23
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
андрей марочко
светлодарск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Территория Углегорской ТЭС полностью зачищена от украинских войск, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.Следующим этапом станет ее разминирование. Как рассказывал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинские военные оставили множество мин и растяжек перед отходом с электростанции.Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы также подходят к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html
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в мире, жкх, андрей марочко, светлодарск, луганская народная республика
20:21 27.07.2022 (обновлено: 21:23 27.07.2022)
 
Народная милиция ЛНР зачистила территорию Углегорской ТЭС

Филипоненко: силы ЛНР полностью зачистили территорию Углегорской ТЭС от ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске
Вид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Вид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Территория Углегорской ТЭС полностью зачищена от украинских войск, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

"Территория Углегорской ТЭС, которая ранее перешла под наш контроль, полностью зачищена от сил противника", — сообщил он.

Следующим этапом станет ее разминирование. Как рассказывал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинские военные оставили множество мин и растяжек перед отходом с электростанции.
Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций.
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Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы также подходят к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
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