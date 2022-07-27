https://ria.ru/20220727/lnr-1805438024.html

Народная милиция ЛНР зачистила территорию Углегорской ТЭС

Народная милиция ЛНР зачистила территорию Углегорской ТЭС - РИА Новости, 27.07.2022

Народная милиция ЛНР зачистила территорию Углегорской ТЭС

Территория Углегорской ТЭС полностью зачищена от украинских войск, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T20:21

2022-07-27T20:21

2022-07-27T21:23

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

андрей марочко

светлодарск

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Территория Углегорской ТЭС полностью зачищена от украинских войск, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.Следующим этапом станет ее разминирование. Как рассказывал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинские военные оставили множество мин и растяжек перед отходом с электростанции.Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы также подходят к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.

https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

светлодарск

луганская народная республика

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в мире, жкх, андрей марочко, светлодарск, луганская народная республика