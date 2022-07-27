20:21 27.07.2022 (обновлено: 21:23 27.07.2022)
Народная милиция ЛНР зачистила территорию Углегорской ТЭС
Филипоненко: силы ЛНР полностью зачистили территорию Углегорской ТЭС от ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске
Вид на здания Углегорской тепловой электростанции (ТЭС) в городе Светлодарске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Территория Углегорской ТЭС полностью зачищена от украинских войск, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
"Территория Углегорской ТЭС, которая ранее перешла под наш контроль, полностью зачищена от сил противника", — сообщил он.
Следующим этапом станет ее разминирование. Как рассказывал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинские военные оставили множество мин и растяжек перед отходом с электростанции.
Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы также подходят к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.