https://ria.ru/20220727/kprf-1805412194.html
КПРФ опровергла сообщения об объединении со "СР — За правду"
КПРФ опровергла сообщения об объединении со "СР — За правду" - РИА Новости, 27.07.2022
КПРФ опровергла сообщения об объединении со "СР — За правду"
КПРФ не занимается политтехнологиями, у партии есть собственная программа и свои избиратели, заявил РИА Новости глава пресс-службы коммунистов и депутат Госдумы РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:23
2022-07-27T18:23
2022-07-27T18:48
кпрф
политика
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. КПРФ не занимается политтехнологиями, у партии есть собственная программа и свои избиратели, заявил РИА Новости глава пресс-службы коммунистов и депутат Госдумы Александр Ющенко, комментируя сообщения о якобы неизбежности слияния КПРФ с партией "Справедливая Россия - За правду"."У нас широкий народно-патриотический блок. Кто бы там эти "хороводы" ни водил - пожалуйста. Вот эти политтехнологические приемы, которые используют некоторые представители, в том числе "Справедливой России"… мы политтехнологиями не занимаемся", - отметил парламентарий.Как подчеркнул депутат, у КПРФ есть собственная "политическая программа, сформулированная позиция", избиратели, которые голосовали за партию.
https://ria.ru/20220517/kontsert-1789139450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кпрф, политика, партия "справедливая россия - за правду"
18:23 27.07.2022 (обновлено: 18:48 27.07.2022)
КПРФ опровергла сообщения об объединении со "СР — За правду"
КПРФ опровергла сообщения об объединении со "Справедливой Россией — За правду"