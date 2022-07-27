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КПРФ опровергла сообщения об объединении со "СР — За правду" - РИА Новости, 27.07.2022
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КПРФ опровергла сообщения об объединении со "СР — За правду"
КПРФ опровергла сообщения об объединении со "СР — За правду" - РИА Новости, 27.07.2022
КПРФ опровергла сообщения об объединении со "СР — За правду"
КПРФ не занимается политтехнологиями, у партии есть собственная программа и свои избиратели, заявил РИА Новости глава пресс-службы коммунистов и депутат Госдумы РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:23
2022-07-27T18:48
кпрф
политика
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. КПРФ не занимается политтехнологиями, у партии есть собственная программа и свои избиратели, заявил РИА Новости глава пресс-службы коммунистов и депутат Госдумы Александр Ющенко, комментируя сообщения о якобы неизбежности слияния КПРФ с партией "Справедливая Россия - За правду"."У нас широкий народно-патриотический блок. Кто бы там эти "хороводы" ни водил - пожалуйста. Вот эти политтехнологические приемы, которые используют некоторые представители, в том числе "Справедливой России"… мы политтехнологиями не занимаемся", - отметил парламентарий.Как подчеркнул депутат, у КПРФ есть собственная "политическая программа, сформулированная позиция", избиратели, которые голосовали за партию.
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кпрф, политика, партия "справедливая россия - за правду"
18:23 27.07.2022 (обновлено: 18:48 27.07.2022)
 
КПРФ опровергла сообщения об объединении со "СР — За правду"

КПРФ опровергла сообщения об объединении со "Справедливой Россией — За правду"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на пленуме партии
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на пленуме партии - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на пленуме партии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. КПРФ не занимается политтехнологиями, у партии есть собственная программа и свои избиратели, заявил РИА Новости глава пресс-службы коммунистов и депутат Госдумы Александр Ющенко, комментируя сообщения о якобы неизбежности слияния КПРФ с партией "Справедливая Россия - За правду".
"У нас широкий народно-патриотический блок. Кто бы там эти "хороводы" ни водил - пожалуйста. Вот эти политтехнологические приемы, которые используют некоторые представители, в том числе "Справедливой России"… мы политтехнологиями не занимаемся", - отметил парламентарий.
Как подчеркнул депутат, у КПРФ есть собственная "политическая программа, сформулированная позиция", избиратели, которые голосовали за партию.
Открытие выставки Век пионерии - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 23:51
КПРФ провела праздничный концерт к 100-летию пионерии
 
КПРФПолитикаПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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