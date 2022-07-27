https://ria.ru/20220727/kprf-1805412194.html

КПРФ опровергла сообщения об объединении со "СР — За правду"

КПРФ опровергла сообщения об объединении со "СР — За правду" - РИА Новости, 27.07.2022

КПРФ опровергла сообщения об объединении со "СР — За правду"

КПРФ не занимается политтехнологиями, у партии есть собственная программа и свои избиратели, заявил РИА Новости глава пресс-службы коммунистов и депутат Госдумы РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:23

2022-07-27T18:23

2022-07-27T18:48

кпрф

политика

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. КПРФ не занимается политтехнологиями, у партии есть собственная программа и свои избиратели, заявил РИА Новости глава пресс-службы коммунистов и депутат Госдумы Александр Ющенко, комментируя сообщения о якобы неизбежности слияния КПРФ с партией "Справедливая Россия - За правду"."У нас широкий народно-патриотический блок. Кто бы там эти "хороводы" ни водил - пожалуйста. Вот эти политтехнологические приемы, которые используют некоторые представители, в том числе "Справедливой России"… мы политтехнологиями не занимаемся", - отметил парламентарий.Как подчеркнул депутат, у КПРФ есть собственная "политическая программа, сформулированная позиция", избиратели, которые голосовали за партию.

https://ria.ru/20220517/kontsert-1789139450.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

кпрф, политика, партия "справедливая россия - за правду"