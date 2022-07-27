Рейтинг@Mail.ru
ВКС нанесли удар по складу ракет к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/himars-1805288461.html
ВКС нанесли удар по складу ракет к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области
ВКС нанесли удар по складу ракет к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области - РИА Новости, 27.07.2022
ВКС нанесли удар по складу ракет к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области
Российские ВКС нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:22
2022-07-27T14:37
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
войска воздушно-космической обороны
украинский демократический альянс за реформы (удар)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805291647_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e45c96caa866121ed926bdd1c5a9aa8.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские ВКС нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны."По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сводке военного ведомства.Помимо этого, высокоточным оружием ВКС уничтожили до 200 украинских военнослужащих и более 20 единиц техники в Николаеве.Под Артемовском союзным силам удалось полностью уничтожить одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а после высокоточного удара по командному пункту практически полностью утратила боеспособность 53-я механизированная бригада украинских войск.Также российские войска нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников на заводе "Украинские энергетические машины" в Харькове и по боевикам формирования "Черная сотня" в районе Артемовска. Разрушены восемь складов боеприпасов.Силами авиации уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта.Войскам ПВО удалось за сутки перехватить десять снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS, сбить вертолет Ми-8 и девять дронов ВСУ.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html
https://ria.ru/20220727/dvizhenie-1805227761.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805291647_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_21a9605cbccaed784291110b6812783b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, днепропетровская область, войска воздушно-космической обороны, украинский демократический альянс за реформы (удар)
12:22 27.07.2022 (обновлено: 14:37 27.07.2022)
 
ВКС нанесли удар по складу ракет к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области

ВКС уничтожили до 120 военных ВСУ и свыше ста ракет к HIMARS в Днепропетровской области

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские ВКС нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны.
"По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сводке военного ведомства.
Добровольцы на занятии по стрельбе из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
08:00
"Мы не из ура-патриотов". Кто и почему идет добровольцем на Украину
Помимо этого, высокоточным оружием ВКС уничтожили до 200 украинских военнослужащих и более 20 единиц техники в Николаеве.
Под Артемовском союзным силам удалось полностью уничтожить одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а после высокоточного удара по командному пункту практически полностью утратила боеспособность 53-я механизированная бригада украинских войск.
Также российские войска нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников на заводе "Украинские энергетические машины" в Харькове и по боевикам формирования "Черная сотня" в районе Артемовска. Разрушены восемь складов боеприпасов.
Военными созданы переправы – замглавы администрации Херсонской области об атаке на Антоновский мост - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
07:59Специальная военная операция на Украине
В Херсоне перекрыли движение по Антоновскому мосту после атаки ВСУ
Силами авиации уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта.
Войскам ПВО удалось за сутки перехватить десять снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS, сбить вертолет Ми-8 и девять дронов ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьВойска воздушно-космической обороныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала