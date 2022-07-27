https://ria.ru/20220727/himars-1805288461.html
ВКС нанесли удар по складу ракет к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области
ВКС нанесли удар по складу ракет к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области - РИА Новости, 27.07.2022
ВКС нанесли удар по складу ракет к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области
Российские ВКС нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:22
2022-07-27T12:22
2022-07-27T14:37
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
войска воздушно-космической обороны
украинский демократический альянс за реформы (удар)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские ВКС нанесли удар по складу боеприпасов в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны."По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сводке военного ведомства.Помимо этого, высокоточным оружием ВКС уничтожили до 200 украинских военнослужащих и более 20 единиц техники в Николаеве.Под Артемовском союзным силам удалось полностью уничтожить одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а после высокоточного удара по командному пункту практически полностью утратила боеспособность 53-я механизированная бригада украинских войск.Также российские войска нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников на заводе "Украинские энергетические машины" в Харькове и по боевикам формирования "Черная сотня" в районе Артемовска. Разрушены восемь складов боеприпасов.Силами авиации уничтожены четыре командно-наблюдательных пункта.Войскам ПВО удалось за сутки перехватить десять снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS, сбить вертолет Ми-8 и девять дронов ВСУ.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html
https://ria.ru/20220727/dvizhenie-1805227761.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, днепропетровская область, войска воздушно-космической обороны, украинский демократический альянс за реформы (удар)
12:22 27.07.2022 (обновлено: 14:37 27.07.2022)
ВКС нанесли удар по складу ракет к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области
ВКС уничтожили до 120 военных ВСУ и свыше ста ракет к HIMARS в Днепропетровской области