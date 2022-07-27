https://ria.ru/20220727/dzhonson-1805266133.html

"Мы обречены": британцы ужаснулись, представив Джонсона генсеком НАТО

"Мы обречены": британцы ужаснулись, представив Джонсона генсеком НАТО - РИА Новости, 27.07.2022

"Мы обречены": британцы ужаснулись, представив Джонсона генсеком НАТО

Читатели газеты The Telegraph с ужасом отнеслись к заявлениям о возможном выдвижении Бориса Джонсона на пост генсека НАТО. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:21

2022-07-27T11:21

2022-07-27T14:47

в мире

йенс столтенберг

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борис джонсон

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph с ужасом отнеслись к заявлениям о возможном выдвижении Бориса Джонсона на пост генсека НАТО.Ранее СМИ писали, что члены британского парламента называют подавшего в отставку британского премьера вероятным преемником Йенса Столтенберга в качестве главы альянса из-за активной антироссийской позиции.Многие комментаторы напомнили, как неудачно лидер тори справился с правительственным кризисом, вызванным в том числе многочисленными скандалами, в которых участвовал сам Джонсон. "Тот факт, что такой беспринципный и аморальный человек может даже хотя бы рассматриваться на такую роль, вызывает недоверие", — написал Andrew Cowell."Пусть французы накладывают на него вето — он заработает больше денег на послеобеденной вечеринке и вернется к писательству", — считает David Williamson."Несколько фотографий в танке и с гранатой не сделают этого человека подходящим кандидатом", — высказался John Brown."Мы обречены!" — уверен Jeffrey Edwards."Я бы не доверил ему даже собаку выгулять, не то что управлять НАТО!" — заявил Mark Greenwood."По крайней мере, коктейльные вечеринки НАТО могут стать лучше..." — написал P Giles."Почему этому человеку все удается на протяжении всей его жизни? Он мошенник, жулик, лжец и вопиюще некомпетентная фигура, которая практически не пользуется уважением ни на континенте, ни у себя на родине. Учитывая все это, что, по мнению членов парламента тори, было бы для него идеальной работой? Генеральный секретарь НАТО! Извините, это абсолютно сюрреалистично, но верный способ подорвать западный альянс", — подытожил James Dawson.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Отставке предшествовал правительственный кризис в Великобритании: за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители ключевых ведомств. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов и домогался двух мужчин. Причем несколько лет назад ему выдвигали аналогичные обвинения. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил заместителем координатора парламентской фракции консерваторов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/trass-1804979933.html

https://ria.ru/20220725/vizit-1804691283.html

https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793614739.html

https://ria.ru/20220725/dzhonson-1804903346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, йенс столтенберг, тереза мэй, великобритания, европа, нато, борис джонсон