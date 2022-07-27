https://ria.ru/20220727/delo-1805255603.html
Дело на уехавшую из России новосибирского депутата Пирогову поступило в суд
Дело на уехавшую из России новосибирского депутата Пирогову поступило в суд - РИА Новости, 27.07.2022
Дело на уехавшую из России новосибирского депутата Пирогову поступило в суд
Административное дело о дискредитации Вооруженных сил России в отношении новосибирского городского депутата Хельги Пироговой, которая покинула страну, поступило РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:44
2022-07-27T10:44
2022-07-27T10:44
происшествия
александр бастрыкин
андрей травников
украина
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НОВОСИБИРСК, 27 июл – РИА Новости. Административное дело о дискредитации Вооруженных сил России в отношении новосибирского городского депутата Хельги Пироговой, которая покинула страну, поступило в Центральный районный суд Новосибирска, сообщили журналистам в управлении судебного департамента в Новосибирской области."В Центральный районный суд Новосибирска поступило дело об административном правонарушении в отношении Хельги Пироговой, она обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении.Статья 20.3.3 КоАП России предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа для граждан от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч. Судебное заседание назначено на 15 августа.Как сообщалось, следователи СК в Новосибирске 22 июля по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили в отношении Пироговой уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах. До этого административный протокол на нее составили сотрудники полиции.В понедельник 25 июля стало известно, что депутат покинула Россию и находится в Грузии. При этом она заявила РИА Новости, что не планирует слагать полномочия и продолжит работу в своем округе дистанционно.В комментарии в Twitter 15 июля Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников, назвав ее поступок "циничной выходкой".
https://ria.ru/20220725/rassledovanie-1804740968.html
https://ria.ru/20220725/pirogova-1804776509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, андрей травников, украина
Дело на уехавшую из России новосибирского депутата Пирогову поступило в суд
Административное дело на новосибирского депутата Пирогову поступило в суд
НОВОСИБИРСК, 27 июл – РИА Новости. Административное дело о дискредитации Вооруженных сил России в отношении новосибирского городского депутата Хельги Пироговой, которая покинула страну, поступило в Центральный районный суд Новосибирска, сообщили журналистам в управлении судебного департамента в Новосибирской области.
"В Центральный районный суд Новосибирска поступило дело об административном правонарушении в отношении Хельги Пироговой, она обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
Статья 20.3.3 КоАП России предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа для граждан от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч. Судебное заседание назначено на 15 августа.
Как сообщалось, следователи СК в Новосибирске 22 июля по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина
возбудили в отношении Пироговой уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) после ее негативных комментариев о погибших российских солдатах. До этого административный протокол на нее составили сотрудники полиции.
В понедельник 25 июля стало известно, что депутат покинула Россию и находится в Грузии. При этом она заявила РИА Новости, что не планирует слагать полномочия и продолжит работу в своем округе дистанционно.
В комментарии в Twitter
15 июля Пирогова неуважительно высказалась о военных, погибших в ходе операции на Украине
, после чего группа местных муниципальных и областных депутатов попросила Бастрыкина дать оценку ее поступку. Резко осудил Пирогову и новосибирский губернатор Андрей Травников
, назвав ее поступок "циничной выходкой".