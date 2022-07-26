https://ria.ru/20220726/most-1805017402.html

Княжевская: мост для пешеходов и велосипедистов появится в Москве под МЦК

Княжевская: мост для пешеходов и велосипедистов появится в Москве под МЦК - РИА Новости, 26.07.2022

Княжевская: мост для пешеходов и велосипедистов появится в Москве под МЦК

Стометровый мост для пробежек, велосипедных и пешеходных прогулок создадут в Москве вдоль Яузы под Московским центральным кольцом (МЦК) и Северо-Восточной... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T13:09

2022-07-26T13:09

2022-07-26T13:09

москва

общество

сергей кузнецов (архитектор)

юлиана княжевская

московское центральное кольцо (мцк)

активный гражданин

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МОСКВА, 26 июл - РИА Недвижимость. Стометровый мост для пробежек, велосипедных и пешеходных прогулок создадут в Москве вдоль Яузы под Московским центральным кольцом (МЦК) и Северо-Восточной хордой, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.По ее словам, вдоль реки Яузы создадут велосипедные, пешеходные и беговые дорожки, велопарковки с понятной навигацией. Эти решения позволят сформировать единую структуру парковых пространств, в которую войдут "Свибловские пруды", Леоновская роща, "Сад будущего".Ранее участники голосования в проекте "Активный гражданин" одобрили, в частности, благоустройство пространств под путями МЦК и Северо-Восточной хордой. Сообщалось, что скверы и природные зоны вдоль северной части реки Яузы проходят под железнодорожными мостами и автомагистралями и там планируются пешеходные и велосипедные дорожки.

https://realty.ria.ru/20220516/park-1788118781.html

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, сергей кузнецов (архитектор), юлиана княжевская, московское центральное кольцо (мцк), активный гражданин