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Княжевская: мост для пешеходов и велосипедистов появится в Москве под МЦК - РИА Новости, 26.07.2022
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Княжевская: мост для пешеходов и велосипедистов появится в Москве под МЦК
Княжевская: мост для пешеходов и велосипедистов появится в Москве под МЦК - РИА Новости, 26.07.2022
Княжевская: мост для пешеходов и велосипедистов появится в Москве под МЦК
Стометровый мост для пробежек, велосипедных и пешеходных прогулок создадут в Москве вдоль Яузы под Московским центральным кольцом (МЦК) и Северо-Восточной... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T13:09
2022-07-26T13:09
москва
общество
сергей кузнецов (архитектор)
юлиана княжевская
московское центральное кольцо (мцк)
активный гражданин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Недвижимость. Стометровый мост для пробежек, велосипедных и пешеходных прогулок создадут в Москве вдоль Яузы под Московским центральным кольцом (МЦК) и Северо-Восточной хордой, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.По ее словам, вдоль реки Яузы создадут велосипедные, пешеходные и беговые дорожки, велопарковки с понятной навигацией. Эти решения позволят сформировать единую структуру парковых пространств, в которую войдут "Свибловские пруды", Леоновская роща, "Сад будущего".Ранее участники голосования в проекте "Активный гражданин" одобрили, в частности, благоустройство пространств под путями МЦК и Северо-Восточной хордой. Сообщалось, что скверы и природные зоны вдоль северной части реки Яузы проходят под железнодорожными мостами и автомагистралями и там планируются пешеходные и велосипедные дорожки.
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москва, общество, сергей кузнецов (архитектор), юлиана княжевская, московское центральное кольцо (мцк), активный гражданин
13:09 26.07.2022
 

Княжевская: мост для пешеходов и велосипедистов появится в Москве под МЦК

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПроект моста для велосипедных и пешеходных прогулок в пространстве МЦК и Северо-Восточной хорды
Проект моста для велосипедных и пешеходных прогулок в пространстве МЦК и Северо-Восточной хорды
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Проект моста для велосипедных и пешеходных прогулок в пространстве МЦК и Северо-Восточной хорды
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МОСКВА, 26 июл - РИА Недвижимость. Стометровый мост для пробежек, велосипедных и пешеходных прогулок создадут в Москве вдоль Яузы под Московским центральным кольцом (МЦК) и Северо-Восточной хордой, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Результатом реализации проекта станет качественная пешеходная связь районов Свиблово и Ростокинский. Жители смогут выбирать при передвижении по городу новые оптимальные пути следования", - отметила она.
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По ее словам, вдоль реки Яузы создадут велосипедные, пешеходные и беговые дорожки, велопарковки с понятной навигацией. Эти решения позволят сформировать единую структуру парковых пространств, в которую войдут "Свибловские пруды", Леоновская роща, "Сад будущего".
"Сейчас берег Яузы под МЦК неудобен для пешеходов, и тем более он не годится для занятий спортом. Наша задача – сделать это место важной точкой притяжения, чтобы пространство, которое сейчас находится в запустении, обрело новые функции и стало привлекательным", – пояснил, в свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Ранее участники голосования в проекте "Активный гражданин" одобрили, в частности, благоустройство пространств под путями МЦК и Северо-Восточной хордой. Сообщалось, что скверы и природные зоны вдоль северной части реки Яузы проходят под железнодорожными мостами и автомагистралями и там планируются пешеходные и велосипедные дорожки.
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МоскваОбществоСергей Кузнецов (архитектор)Юлиана КняжевскаяМосковское центральное кольцо (МЦК)Активный гражданин
 
 
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