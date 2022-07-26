https://ria.ru/20220726/gaz-1804976697.html

Министр экономики Германии заявил о снижении потребления газа в стране

Министр экономики Германии заявил о снижении потребления газа в стране - РИА Новости, 26.07.2022

Министр экономики Германии заявил о снижении потребления газа в стране

Уровень потребления газа в Германии в сравнении с прошлым годом уже на 14-15% ниже прошлогодних показателей, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T11:44

2022-07-26T11:44

2022-07-26T11:44

роберт хабек

германия

природный газ

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Уровень потребления газа в Германии в сравнении с прошлым годом уже на 14-15% ниже прошлогодних показателей, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.Еврокомиссия предложила план действий по ситуации на рынке энергетики, который предполагает снижение потребления энергии на уровне до 15% для экономии газа и других источники энергии."Пятнадцать процентов связаны со средними показателями последних лет, предусматривается, что это (уровень экономии газа) будет вычисляться с различными исключениями, например, различными потребителями газа, производителями продовольствия. Таким образом, нужно четко это подсчитать. С оглядкой на данные прошлого года - не нескольких прошлых лет, - можно сказать, что мы уже находимся на уровне 14-15% (экономии) без учета сезонности. Я предполагаю, что в отопительный сезон ситуация может быть иной, но мы уже достигли огромных успехов и добьемся новых. Если Германия сможет сэкономить больше, чем 15%, то в этом тоже не будет ничего стыдного", - заявил он перед встречей министров энергетики ЕС в Брюсселе."У нас 23 газохранилища, 18 из них заполнены более чем на 80%. Это очень хорошо. У нас до определенной степени проблемы с большими газохранилищами, потому что они очень долго принадлежали Газпрому", - добавил он.По его словам, после перехода газохранилищ "Газпрома" под контроль ФРГ они быстро заполняются газом. Хабек отметил, что Германия как транзитная страна будет снабжать газом Австрию, Чехию и Украину.По данным Федерального сетевого агентства Германии, по состоянию на понедельник уровень заполненности газохранилищ составляет 65,9%.

https://ria.ru/20220726/gaz-1804926243.html

https://ria.ru/20220726/sloveniya-1804961928.html

германия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

роберт хабек, германия, природный газ, в мире