Министр экономики Германии заявил о снижении потребления газа в стране
Министр экономики Германии Хабек заявил о снижении потребления газа в стране на 15%
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Уровень потребления газа в Германии в сравнении с прошлым годом уже на 14-15% ниже прошлогодних показателей, заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Еврокомиссия предложила план действий по ситуации на рынке энергетики, который предполагает снижение потребления энергии на уровне до 15% для экономии газа и других источники энергии.
"Пятнадцать процентов связаны со средними показателями последних лет, предусматривается, что это (уровень экономии газа) будет вычисляться с различными исключениями, например, различными потребителями газа, производителями продовольствия. Таким образом, нужно четко это подсчитать. С оглядкой на данные прошлого года - не нескольких прошлых лет, - можно сказать, что мы уже находимся на уровне 14-15% (экономии) без учета сезонности. Я предполагаю, что в отопительный сезон ситуация может быть иной, но мы уже достигли огромных успехов и добьемся новых. Если Германия сможет сэкономить больше, чем 15%, то в этом тоже не будет ничего стыдного", - заявил он перед встречей министров энергетики ЕС в Брюсселе.
"У нас 23 газохранилища, 18 из них заполнены более чем на 80%. Это очень хорошо. У нас до определенной степени проблемы с большими газохранилищами, потому что они очень долго принадлежали Газпрому", - добавил он.
По данным Федерального сетевого агентства Германии, по состоянию на понедельник уровень заполненности газохранилищ составляет 65,9%.