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Туристы стали чаще покупать путевки в Дагестан - РИА Новости, 26.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220726/dagestan-1805031645.html
Туристы стали чаще покупать путевки в Дагестан
Туристы стали чаще покупать путевки в Дагестан - РИА Новости, 26.07.2022
Туристы стали чаще покупать путевки в Дагестан
Спрос на туры в Дагестан в этом году вырос на 25-30 процентов в сравнении с прошлым сезоном, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T14:11
2022-07-26T14:11
туризм
туризм
новости - туризм
каспийск
избербаш
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
республика дагестан
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Спрос на туры в Дагестан в этом году вырос на 25-30 процентов в сравнении с прошлым сезоном, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."В сравнении с поездками в другие российские города и регионы Дагестан бронируют более заблаговременно: глубина доходит до трех месяцев до даты отправления", - сообщили в ассоциации.Там отметили, что путешественники покупают как пляжные туры в республику, так и комбинированные программы, включающие в себя экскурсии и отдых на море. Среди направлений для пляжного отдыха в Дагестане в лидерах спроса — Каспийск и Избербаш.При этом эксперты отрасли сообщают, что в большинстве отелей республики до середины сентября практически нет свободных мест. "Из-за небольшого по объему гостиничного фонда, особенно в категории качественных отелей среднего уровня, с размещением в Дагестане в августе и первой половине сентября сейчас весьма напряженная ситуация", — указали в АТОР."Дагестан уверенно держится в топ-10 по спросу на внутреннем рынке на август и первую половину сентября. При этом у туроператоров уже есть заявки и на межсезонье", — заключили в ассоциации.
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туризм, новости - туризм, каспийск, избербаш, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, республика дагестан, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
14:11 26.07.2022
 
Туристы стали чаще покупать путевки в Дагестан

АТОР: спрос на туры в Дагестан вырос на 25-30 процентов в сравнении с прошлым сезоном

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМузей "Цитадель Нарын — кала" в городе Дербент
Музей Цитадель Нарын — кала в городе Дербент - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Спрос на туры в Дагестан в этом году вырос на 25-30 процентов в сравнении с прошлым сезоном, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В сравнении с поездками в другие российские города и регионы Дагестан бронируют более заблаговременно: глубина доходит до трех месяцев до даты отправления", - сообщили в ассоциации.
Там отметили, что путешественники покупают как пляжные туры в республику, так и комбинированные программы, включающие в себя экскурсии и отдых на море. Среди направлений для пляжного отдыха в Дагестане в лидерах спроса — Каспийск и Избербаш.
При этом эксперты отрасли сообщают, что в большинстве отелей республики до середины сентября практически нет свободных мест. "Из-за небольшого по объему гостиничного фонда, особенно в категории качественных отелей среднего уровня, с размещением в Дагестане в августе и первой половине сентября сейчас весьма напряженная ситуация", — указали в АТОР.
"Дагестан уверенно держится в топ-10 по спросу на внутреннем рынке на август и первую половину сентября. При этом у туроператоров уже есть заявки и на межсезонье", — заключили в ассоциации.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмКаспийскИзбербашАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыРеспублика Дагестанкуда поехатькуда можно лететьОтдых на море
 
 
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