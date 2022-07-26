https://ria.ru/20220726/dagestan-1805031645.html

Туристы стали чаще покупать путевки в Дагестан

Туристы стали чаще покупать путевки в Дагестан - РИА Новости, 26.07.2022

Туристы стали чаще покупать путевки в Дагестан

Спрос на туры в Дагестан в этом году вырос на 25-30 процентов в сравнении с прошлым сезоном, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T14:11

2022-07-26T14:11

2022-07-26T14:11

туризм

туризм

новости - туризм

каспийск

избербаш

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

республика дагестан

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Спрос на туры в Дагестан в этом году вырос на 25-30 процентов в сравнении с прошлым сезоном, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."В сравнении с поездками в другие российские города и регионы Дагестан бронируют более заблаговременно: глубина доходит до трех месяцев до даты отправления", - сообщили в ассоциации.Там отметили, что путешественники покупают как пляжные туры в республику, так и комбинированные программы, включающие в себя экскурсии и отдых на море. Среди направлений для пляжного отдыха в Дагестане в лидерах спроса — Каспийск и Избербаш.При этом эксперты отрасли сообщают, что в большинстве отелей республики до середины сентября практически нет свободных мест. "Из-за небольшого по объему гостиничного фонда, особенно в категории качественных отелей среднего уровня, с размещением в Дагестане в августе и первой половине сентября сейчас весьма напряженная ситуация", — указали в АТОР."Дагестан уверенно держится в топ-10 по спросу на внутреннем рынке на август и первую половину сентября. При этом у туроператоров уже есть заявки и на межсезонье", — заключили в ассоциации.

https://ria.ru/20220525/dagestan-1790728653.html

каспийск

избербаш

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Лана Баева

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