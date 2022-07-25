https://ria.ru/20220725/ugroza-1804756137.html

В Пекине заявили, что раздувание китайской угрозы не поможет Британии

В Пекине заявили, что раздувание китайской угрозы не поможет Британии - РИА Новости, 25.07.2022

В Пекине заявили, что раздувание китайской угрозы не поможет Британии

Раздувание теории китайской угрозы и обсуждение КНР по любому поводу не помогут отдельным британским политикам решить их проблемы, заявил на брифинге в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:46

2022-07-25T12:46

2022-07-25T12:49

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лиз трасс

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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Раздувание теории китайской угрозы и обсуждение КНР по любому поводу не помогут отдельным британским политикам решить их проблемы, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее газета Telegraph сообщила, что кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак назвал Китай "самой большой долгосрочной угрозой" для Великобритании, а также для экономической и национальной безопасности мира. Отмечалось, что Сунак пообещал в случае его избрания премьером закрыть 31 действующий в Великобритании институт Конфуция, а также пересмотреть партнерские отношения между Британией и Китаем в области исследований, которые могут помочь Пекину в технологическом или военном плане."Выборы главы Консервативной партии Великобритании являются внутренним делом страны, я не буду это комментировать. Но я хотел бы сказать отдельным британским политикам, что обсуждение Китая по любому поводу и безответственные высказывания, включая раздувание так называемой "теории китайской угрозы", не смогут решить их собственные проблемы", - заявил дипломат.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.Ранее исследовательская компания YouGov провела опрос, по итогам которого более 60% членов консервативной партии заявили, что проголосуют за Трасс на выборах премьера Британии, её конкурент Сунак не набрал и 40%.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20220725/diplomaty-1804688316.html

https://ria.ru/20220715/ssha-1802608728.html

китай

великобритания

пекин

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в мире, лиз трасс, борис джонсон, тереза мэй, китай, великобритания, пекин, чжао лицзянь, мид кнр