https://ria.ru/20220725/sologub-1804301592.html

Наталия Сологуб: уроки после наводнений выносят не все

Наталия Сологуб: уроки после наводнений выносят не все - РИА Новости, 25.07.2022

Наталия Сологуб: уроки после наводнений выносят не все

Карачаево-Черкесия досрочно ввела в эксплуатацию две дамбы на реках Теберда и Уруп к столетию республики. Берегоукрепительные сооружения обезопасят от паводков... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:00

2022-07-25T11:00

2022-07-25T11:17

интервью

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)

общество

иркутская область

жилье

крымск

теберда

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Карачаево-Черкесия досрочно ввела в эксплуатацию две дамбы на реках Теберда и Уруп к столетию республики. Берегоукрепительные сооружения обезопасят от паводков более тысячи местных жителей. О способах защиты от наводнений районов Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, о том, как живет Крымск спустя 10 лет после трагедии, и как решать вопрос с переселением людей из опасных районов, рассказала корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину заместитель главы Росводресурсов Наталия Сологуб.– Карачаево-Черкессия больше всех страдает от наводнений среди регионов Северного Кавказа. Почти четверть таких ЧС происходят здесь. Новые гидротехнические сооружения изменят ситуацию?– Если говорить о конкретных населенных пунктах, где введены в эксплуатацию гидротехнические сооружения – на реке Уруп в станице Преградная и на реке Теберде в Карачаевске – они гарантированно защищены от однопроцентных паводков (происходят один раз в сто лет – ред.). Республика основательно подходит к решению проблемы паводков, мероприятия реализуются в комплексе. Крайне важно грамотно планировать такие мероприятия, чтобы избежать ущерба во время большой воды. Мы видим, что Карачаево-Черкесия работает на упреждение.За последние десять лет в республике построили девять гидротехнических сооружений и капитально отремонтировали 37 объектов. Удалось расчистить, отрегулировать и углубить дно для около 200 километров русел рек, чтобы увеличить их пропускную способность. Серьезный паводок 2002 года, во время которого затопило много домов, были жертвы, заставил сделать выводы. Но такие уроки выносят не все.Понятно, что еще не вся территория республики, учитывая ее географическое расположение, защищена. Новые вызовы приносит изменение климата. Прогнозировать гидрологическую обстановку крайне сложно: мощные паводки, которые мы ожидали раз в сто лет, теперь происходят гораздо чаще. Если кто-то рассуждает: "Сегодня мы здесь построим берегоукрепления, потому что вчера этот участок затопило", – скажу, что так не работает. Необходимо проводить обследования перед каждым сезоном паводков. Специалисты должны выяснить, какой именно участок нуждается в дополнительном внимании.– Какие еще из регионов работают на упреждение?– Заблаговременно к нам обратились Пермский, Алтайский края, Чечня, Татарстан. Остальные субъекты, в основном, пришли к нам после наступления неблагоприятных событий.– В списке регионов, которые в прошлом году получили более 420 миллионов рублей из резервного фонда правительства на строительство дамб, помимо Карачаево-Черкессии, были Вологодская, Кемеровская, Саратовская области. Какая готовность у этих регионов?– В Кемеровской области планируют завершить работы уже к сентябрю, по графику. Там строят дамбу в угольной столице региона – Междуреченске. У Саратовской области, помимо работ по нашему направлению – укрепление берега Волгоградского водохранилища в Вольске, есть задача благоустроить территорию, но уже за свой счет. Должны справиться до конца этого года. Вологодская область, где уже успешно провели гигантский объем работ, также практически на финишной прямой. Мы надеемся, что к сентябрю-октябрю Великий Устюг будет полностью защищен от наводнений.Важный момент: не последнюю роль играет время года, период активных работ на водном объекте. Во время высокой воды – в половодье и во время паводков – укреплять берега невозможно и даже опасно. Это становится причиной задержки по отдельным объектам. Задача заказчика – предусмотреть все эти риски, чтобы созданное на начальном этапе не уплыло. Подобная ситуация была на Дальнем Востоке, которая повлекла корректировку проекта, дополнительные затраты и точно не приблизила безопасные условия для местных жителей.– В 2002 году летом затопило весь юг России, а в сентябре был сход ледника в Кармадонском ущелье, в 2012 году – снова масштабное затопление, трагедия в Крымске. Стоит ли опасаться катастрофы через очередные 10 лет в 2022 году? Есть ли какая-то закономерность, или это просто совпадение в числах?– Полагаю, что в нынешних условиях говорить о закономерности не приходится, в этом и сложность. Вода может нанести удар как во время сезонного таяния, так и во время экстремальных осадков. Такова природа. Чтобы адаптироваться, безусловно, нужно время.Вокруг водного объекта есть области риска – зоны затопления и подтопления, там строить дома нельзя категорически. Но человека всегда тянет к воде, и задача субъектов такие риски максимально снять, обозначив опасные территории и приняв все необходимые меры для обеспечения безопасности.– Причинами катастрофического паводка в районе города Крымск в 2012 году Росводресурсы назвали человеческий фактор и плохую пропускную способность ливневой канализации. Работа над ошибками проведена?– Сейчас техническая готовность объектов по линии Росводресурсов более 86%. На защиту территории Крымского района от наводнений по рекам Адагум, Неберджай и Баканке с 2013 по 2021 год мы направили 1,3 миллиарда рублей, еще 450 миллионов рублей предусмотрено до финала мероприятий, это к 2024 году. Будет построено 43 километра защитных сооружений". Как я уже сказала, многие люди, несмотря на угрозы, не готовы передать землю даже во временное пользование, чтобы там могли построить защитное сооружение. Простой пример: дом стоит на границе обрыва, в этих местах должна пройти линия инженерной защиты, но владельцы участков препятствуют ходу проекта, отказываются освобождать землю. Аналогичная ситуация в Амурской области: дома стоят у самого уреза воды, на месте будущих защитных сооружений, а население говорит, хотим здесь жить, несмотря на частые паводки. Вопрос переселения для местных властей непростой, это так.– А условия проживания там, куда им предлагают переехать, не хуже?– Разумеется, проводится соответствующая оценка. Но дело часто в другом: люди родились, выросли на этом месте. Покидать его некомфортно еще и психологически.– В 2019 году затопило Иркутскую область, погибли 26 человек, пропавшими без вести считаются четыре человека. Как прошли мероприятия по предотвращению наводнения в этом регионе? Достаточно ли их, чтобы избежать повторения бедствия?– В Иркутской области капитальное строительство завершается уже в этом году, это 10 берегоукрепительных сооружений, работы финансирует Минстрой России. Три объекта уже эксплуатируются, семь – на финишной прямой. Кстати, в Иркутской области также были проблемы, связанные с землей, частными участками.В прошлом году Росводресурсы расчистили русла в трех населенных пунктах Иркутской области, это позволило увеличить пропускную способность рек. Сейчас в стадии завершения работы на реке Ие, также еще две реки – Азей и Тулунчик – будут расчищены в 2023 году.

https://ria.ru/20220718/beregoukreplenie-1803283220.html

https://realty.ria.ru/20220721/damba-1803970785.html

https://realty.ria.ru/20220607/damby-1793770396.html

https://ria.ru/20220513/damby-1788293829.html

иркутская область

крымск

теберда

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), общество, иркутская область, жилье, крымск, теберда, наталия сологуб