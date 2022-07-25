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Эмин Агаларов подтвердил воссоединение с возлюбленной - РИА Новости, 25.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220725/agalarov-1804744161.html
Эмин Агаларов подтвердил воссоединение с возлюбленной
Эмин Агаларов подтвердил воссоединение с возлюбленной - РИА Новости, 25.07.2022
Эмин Агаларов подтвердил воссоединение с возлюбленной
Эмин Агаларов подтвердил, что возобновил отношения с супругой Аленой Гавриловой. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:36
2022-07-25T12:36
шоубиз
знаменитости
эмин агаларов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Эмин Агаларов подтвердил, что возобновил отношения с супругой Аленой Гавриловой.Новости о расставании пары появились около двух лет назад, когда Эмин написал в социальных сетях прощальный пост. Объясняя причины такого решения, певец отмечал бескомпромиссность своего характера. Тем не менее, пара решила продолжать поддерживать отношения ради общей дочери Афины.В интервью Надежде Стрелец певец добавил, что хотел бы больше внимания уделять детям.Помимо Афины у Агаларова есть двое сыновей от первого брака с Лейлой Алиевой – Али и Микаил. Также он занимается воспитанием дочери Лейлы Амины.Ранее Эмин уже намекал на воссоединение с Аленой, показав ее в семейном новогоднем клипе.
https://ria.ru/20210719/agalarov-1741845565.html
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знаменитости, эмин агаларов, шоу-бизнес
12:36 25.07.2022
 
Эмин Агаларов подтвердил воссоединение с возлюбленной

Эмин Агаларов подтвердил воссоединение с возлюбленной Аленой Гавриловой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец и музыкант Эмин Агаларов (EMIN) с супругой Аленой Гавриловой
Певец и музыкант Эмин Агаларов (EMIN) с супругой Аленой Гавриловой - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Эмин Агаларов подтвердил, что возобновил отношения с супругой Аленой Гавриловой.

"Это правда, мы снова вместе. В одну реку можно войти сколько угодно раз. Мы вместе уже больше года. Мы не держали в тайне, нас никто особо не спрашивал", – сказал артист.

Новости о расставании пары появились около двух лет назад, когда Эмин написал в социальных сетях прощальный пост. Объясняя причины такого решения, певец отмечал бескомпромиссность своего характера. Тем не менее, пара решила продолжать поддерживать отношения ради общей дочери Афины.
Певец и музыкант Эмин Агаларов (EMIN) с супругой Аленой Гавриловой - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля 2021, 15:18Шоубиз
Эмин Агаларов раскрыл причину расставания с Аленой Гавриловой
В интервью Надежде Стрелец певец добавил, что хотел бы больше внимания уделять детям.

"Я считаю, что я недопровожу с ними время по разным причинам – там и занятость, и концертная деятельность, и география… Часть моих детей ходит в школу в Баку – трое из четверых. А один ребенок живет со мной и Аленой. Пытаюсь сейчас переформатироваться, чтобы этого было больше", – сказал Эмин.

Помимо Афины у Агаларова есть двое сыновей от первого брака с Лейлой Алиевой – Али и Микаил. Также он занимается воспитанием дочери Лейлы Амины.
Ранее Эмин уже намекал на воссоединение с Аленой, показав ее в семейном новогоднем клипе.
Певец Григорий Лепс перед началом весеннего концерта в Музее победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 14:51Шоубиз
Лепс впервые прокомментировал свой развод
 
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