https://ria.ru/20220725/agalarov-1804744161.html

Эмин Агаларов подтвердил воссоединение с возлюбленной

Эмин Агаларов подтвердил воссоединение с возлюбленной - РИА Новости, 25.07.2022

Эмин Агаларов подтвердил воссоединение с возлюбленной

Эмин Агаларов подтвердил, что возобновил отношения с супругой Аленой Гавриловой. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:36

2022-07-25T12:36

2022-07-25T12:36

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эмин агаларов

шоу-бизнес

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Эмин Агаларов подтвердил, что возобновил отношения с супругой Аленой Гавриловой.Новости о расставании пары появились около двух лет назад, когда Эмин написал в социальных сетях прощальный пост. Объясняя причины такого решения, певец отмечал бескомпромиссность своего характера. Тем не менее, пара решила продолжать поддерживать отношения ради общей дочери Афины.В интервью Надежде Стрелец певец добавил, что хотел бы больше внимания уделять детям.Помимо Афины у Агаларова есть двое сыновей от первого брака с Лейлой Алиевой – Али и Микаил. Также он занимается воспитанием дочери Лейлы Амины.Ранее Эмин уже намекал на воссоединение с Аленой, показав ее в семейном новогоднем клипе.

https://ria.ru/20210719/agalarov-1741845565.html

https://ria.ru/20220707/leps-1800934525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, эмин агаларов, шоу-бизнес