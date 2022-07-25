Эмин Агаларов подтвердил воссоединение с возлюбленной
Эмин Агаларов подтвердил воссоединение с возлюбленной Аленой Гавриловой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец и музыкант Эмин Агаларов (EMIN) с супругой Аленой Гавриловой
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Эмин Агаларов подтвердил, что возобновил отношения с супругой Аленой Гавриловой.
"Это правда, мы снова вместе. В одну реку можно войти сколько угодно раз. Мы вместе уже больше года. Мы не держали в тайне, нас никто особо не спрашивал", – сказал артист.
Новости о расставании пары появились около двух лет назад, когда Эмин написал в социальных сетях прощальный пост. Объясняя причины такого решения, певец отмечал бескомпромиссность своего характера. Тем не менее, пара решила продолжать поддерживать отношения ради общей дочери Афины.
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В интервью Надежде Стрелец певец добавил, что хотел бы больше внимания уделять детям.
"Я считаю, что я недопровожу с ними время по разным причинам – там и занятость, и концертная деятельность, и география… Часть моих детей ходит в школу в Баку – трое из четверых. А один ребенок живет со мной и Аленой. Пытаюсь сейчас переформатироваться, чтобы этого было больше", – сказал Эмин.
Помимо Афины у Агаларова есть двое сыновей от первого брака с Лейлой Алиевой – Али и Микаил. Также он занимается воспитанием дочери Лейлы Амины.
Ранее Эмин уже намекал на воссоединение с Аленой, показав ее в семейном новогоднем клипе.
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