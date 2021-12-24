https://ria.ru/20211224/emin-1765369687.html

Эмин воссоединился с бывшей женой в новом клипе

Эмин воссоединился с бывшей женой в новом клипе - РИА Новости, 24.12.2021

Эмин воссоединился с бывшей женой в новом клипе

Эмин Агаларов воссоединился с бывшей женой Аленой Гавриловой в новом клипе на песню "31.12". Экс-супруги выложили фрагменты видео в своих социальных сетях. В... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:18

2021-12-24T17:18

2021-12-24T17:18

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Эмин Агаларов воссоединился с бывшей женой Аленой Гавриловой в новом клипе на песню "31.12". Экс-супруги выложили фрагменты видео в своих социальных сетях. В клипе также снялась их дочь Афина.По сюжету Эмин с огромным игрушечным медведем приезжает на Новый год к семье. Вместе с женой и дочерью они играют в снежки, катаются на санках, лепят снеговика и танцуют.Глядя на теплое взаимодействие бывших возлюбленных в кадре, поклонники решили, что экс-супруги воссоединились и в реальной жизни. Во многом этому способствовал текст песни, например, строчка: "Не беда, что замерзли кончики пальцев, ведь даже самый холодный февраль нас уже не заставит расстаться".О расставании с Гавриловой Агаларов объявил в мае 2020 года. Их дочь Афина родилась 2018 году. Эмин также был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой с 2006 по 2015 годы.Рассказывая о причинах расставания с Гавриловой, певец признался, что отличается "радикальностью характера".

https://ria.ru/20211206/iskhakov-1762438483.html

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эмин агаларов, знаменитости, шоу-бизнес