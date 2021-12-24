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Шоубиз
https://ria.ru/20211224/emin-1765369687.html
Эмин воссоединился с бывшей женой в новом клипе
Эмин воссоединился с бывшей женой в новом клипе - РИА Новости, 24.12.2021
Эмин воссоединился с бывшей женой в новом клипе
Эмин Агаларов воссоединился с бывшей женой Аленой Гавриловой в новом клипе на песню "31.12". Экс-супруги выложили фрагменты видео в своих социальных сетях. В... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:18
2021-12-24T17:18
шоубиз
эмин агаларов
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Эмин Агаларов воссоединился с бывшей женой Аленой Гавриловой в новом клипе на песню "31.12". Экс-супруги выложили фрагменты видео в своих социальных сетях. В клипе также снялась их дочь Афина.По сюжету Эмин с огромным игрушечным медведем приезжает на Новый год к семье. Вместе с женой и дочерью они играют в снежки, катаются на санках, лепят снеговика и танцуют.Глядя на теплое взаимодействие бывших возлюбленных в кадре, поклонники решили, что экс-супруги воссоединились и в реальной жизни. Во многом этому способствовал текст песни, например, строчка: "Не беда, что замерзли кончики пальцев, ведь даже самый холодный февраль нас уже не заставит расстаться".О расставании с Гавриловой Агаларов объявил в мае 2020 года. Их дочь Афина родилась 2018 году. Эмин также был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой с 2006 по 2015 годы.Рассказывая о причинах расставания с Гавриловой, певец признался, что отличается "радикальностью характера".
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эмин агаларов, знаменитости, шоу-бизнес
17:18 24.12.2021
 
Эмин воссоединился с бывшей женой в новом клипе

Эмин воссоединился с бывшей женой Гавриловой в новом клипе "31.12"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Эмин Агаларов воссоединился с бывшей женой Аленой Гавриловой в новом клипе на песню "31.12". Экс-супруги выложили фрагменты видео в своих социальных сетях. В клипе также снялась их дочь Афина.

"Когда не нужно лишних слов... Пусть любовь всегда будет в ваших сердцах", – написал певец.

По сюжету Эмин с огромным игрушечным медведем приезжает на Новый год к семье. Вместе с женой и дочерью они играют в снежки, катаются на санках, лепят снеговика и танцуют.
Глядя на теплое взаимодействие бывших возлюбленных в кадре, поклонники решили, что экс-супруги воссоединились и в реальной жизни. Во многом этому способствовал текст песни, например, строчка: "Не беда, что замерзли кончики пальцев, ведь даже самый холодный февраль нас уже не заставит расстаться".

"Вы ведь снова вместе, правда?", "С любимыми не расставайтесь", "Гимн вашей любви", – написали в комментариях.

О расставании с Гавриловой Агаларов объявил в мае 2020 года. Их дочь Афина родилась 2018 году. Эмин также был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой с 2006 по 2015 годы.
Рассказывая о причинах расставания с Гавриловой, певец признался, что отличается "радикальностью характера".
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