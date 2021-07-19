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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210719/agalarov-1741845565.html
Эмин Агаларов раскрыл причину расставания с Аленой Гавриловой
Эмин Агаларов раскрыл причину расставания с Аленой Гавриловой - РИА Новости, 19.07.2021
Эмин Агаларов раскрыл причину расставания с Аленой Гавриловой
Эмин Агаларов раскрыл, почему он и модель Алена Гаврилова расстались. Об этом он рассказал в эфире шоу "Осторожно: Собчак". РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T15:18
2021-07-19T15:18
шоубиз
знаменитости
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Эмин Агаларов раскрыл, почему он и модель Алена Гаврилова расстались. Об этом он рассказал в эфире шоу "Осторожно: Собчак"."С одной стороны, бескомпромиссность. С другой — появляются непримиримые разногласия, которые люди не могут решить. И вот тогда случаются какие-то кардинальные моменты. Алена старалась (угодить — прим. ред.) и у нее все получалось, но проблема была больше во мне, где-то в моем образе жизни и мировоззрении. То, что я хочу, чтобы все было, как я хочу. Со стороны кому-то, может быть, и кажется, что со мной легко, но на самом деле это не так. Наверное, любой женщине со мной будет непросто", — говорит музыкант.По мнению Агаларова, его отличает "радикальность характера", и у него "пока не получается примерить костюм компромиссного человека". Тем не менее он уже стал работать над собой в этом направлении. "Начал копошиться в своей голове. Несколько сессий провел с психологом, который пытается помочь мне разобраться. Например, я очень ревнивый. Если у меня случился приступ ревности, то все может вокруг разрушиться и очень сложно это контролировать. Я просто задаю прямой вопрос "А почему вообще так происходит? Есть люди, которым все равно, у них нет этого чувства". Психолог меня направляет туда, где я могу сам найти ответы", — признается Эмин.О расставании с Гавриловой Агаларов объявил в мае 2020. У них есть общая дочь Афина, рожденная в 2018 году. Эмин также был женат на на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой с 2006 по 2015. На днях стало известно, что Эдгард Запашный расстался с матерью своего ребенка.
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знаменитости, эмин агаларов
15:18 19.07.2021
 

Эмин Агаларов раскрыл причину расставания с Аленой Гавриловой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец и музыкант Эмин Агаларов (EMIN) с супругой Аленой Гавриловой
Певец и музыкант Эмин Агаларов (EMIN) с супругой Аленой Гавриловой - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Эмин Агаларов раскрыл, почему он и модель Алена Гаврилова расстались. Об этом он рассказал в эфире шоу "Осторожно: Собчак".
"С одной стороны, бескомпромиссность. С другой — появляются непримиримые разногласия, которые люди не могут решить. И вот тогда случаются какие-то кардинальные моменты. Алена старалась (угодить — прим. ред.) и у нее все получалось, но проблема была больше во мне, где-то в моем образе жизни и мировоззрении. То, что я хочу, чтобы все было, как я хочу. Со стороны кому-то, может быть, и кажется, что со мной легко, но на самом деле это не так. Наверное, любой женщине со мной будет непросто", — говорит музыкант.
По мнению Агаларова, его отличает "радикальность характера", и у него "пока не получается примерить костюм компромиссного человека". Тем не менее он уже стал работать над собой в этом направлении.
"Начал копошиться в своей голове. Несколько сессий провел с психологом, который пытается помочь мне разобраться. Например, я очень ревнивый. Если у меня случился приступ ревности, то все может вокруг разрушиться и очень сложно это контролировать. Я просто задаю прямой вопрос "А почему вообще так происходит? Есть люди, которым все равно, у них нет этого чувства". Психолог меня направляет туда, где я могу сам найти ответы", — признается Эмин.
О расставании с Гавриловой Агаларов объявил в мае 2020. У них есть общая дочь Афина, рожденная в 2018 году.
Эмин также был женат на на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой с 2006 по 2015.
На днях стало известно, что Эдгард Запашный расстался с матерью своего ребенка.
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