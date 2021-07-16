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Шоубиз
https://ria.ru/20210716/zapashnyy-1741507149.html
Эдгард Запашный расстался с матерью своего ребенка
Эдгард Запашный расстался с матерью своего ребенка - РИА Новости, 16.07.2021
Эдгард Запашный расстался с матерью своего ребенка
Дрессировщик Эдгард Запашный расстался со своей возлюбленной Ярославной Демешко. Об этом он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:08
2021-07-16T12:09
шоубиз
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Дрессировщик Эдгард Запашный расстался со своей возлюбленной Ярославной Демешко. Об этом он сообщил в личном микроблоге. Дрессировщик также отметил, что он и Демешко не станут давать комментарии и объяснять, почему решили разойтись."Не будет никаких интервью и походов по ток-шоу", — пишет Запашный.Эдгард и Ярославна познакомились в 2013 году. В августе 2017 у них родился сын Даниэль.
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знаменитости, эдгард запашный
12:08 16.07.2021 (обновлено: 12:09 16.07.2021)
 

Эдгард Запашный расстался с матерью своего ребенка

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭдгард Запашный
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Дрессировщик Эдгард Запашный расстался со своей возлюбленной Ярославной Демешко. Об этом он сообщил в личном микроблоге.
"Теперь мы просто друзья! — заявил Запашный. — Мы с Ярославной продолжаем общаться и воспитаем лучшего сына на планете Земля!"
Дрессировщик также отметил, что он и Демешко не станут давать комментарии и объяснять, почему решили разойтись.
"Не будет никаких интервью и походов по ток-шоу", — пишет Запашный.
Эдгард и Ярославна познакомились в 2013 году. В августе 2017 у них родился сын Даниэль.
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