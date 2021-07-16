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Эдгард Запашный расстался с матерью своего ребенка
Эдгард Запашный расстался с матерью своего ребенка - РИА Новости, 16.07.2021
Эдгард Запашный расстался с матерью своего ребенка
Дрессировщик Эдгард Запашный расстался со своей возлюбленной Ярославной Демешко. Об этом он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:08
2021-07-16T12:08
2021-07-16T12:09
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Дрессировщик Эдгард Запашный расстался со своей возлюбленной Ярославной Демешко. Об этом он сообщил в личном микроблоге. Дрессировщик также отметил, что он и Демешко не станут давать комментарии и объяснять, почему решили разойтись."Не будет никаких интервью и походов по ток-шоу", — пишет Запашный.Эдгард и Ярославна познакомились в 2013 году. В августе 2017 у них родился сын Даниэль.
https://ria.ru/20210606/razvod-1735882734.html
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знаменитости, эдгард запашный