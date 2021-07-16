https://ria.ru/20210716/zapashnyy-1741507149.html

Эдгард Запашный расстался с матерью своего ребенка

Эдгард Запашный расстался с матерью своего ребенка - РИА Новости, 16.07.2021

Эдгард Запашный расстался с матерью своего ребенка

Дрессировщик Эдгард Запашный расстался со своей возлюбленной Ярославной Демешко. Об этом он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:08

2021-07-16T12:08

2021-07-16T12:09

шоубиз

знаменитости

эдгард запашный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156205/92/1562059227_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_865589c0b734bfe08c163854f7b08877.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Дрессировщик Эдгард Запашный расстался со своей возлюбленной Ярославной Демешко. Об этом он сообщил в личном микроблоге. Дрессировщик также отметил, что он и Демешко не станут давать комментарии и объяснять, почему решили разойтись."Не будет никаких интервью и походов по ток-шоу", — пишет Запашный.Эдгард и Ярославна познакомились в 2013 году. В августе 2017 у них родился сын Даниэль.

https://ria.ru/20210606/razvod-1735882734.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, эдгард запашный