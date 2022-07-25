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Путин не планирует ехать на похороны Абэ, заявил Песков - РИА Новости, 25.07.2022
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Путин не планирует ехать на похороны Абэ, заявил Песков
Путин не планирует ехать на похороны Абэ, заявил Песков - РИА Новости, 25.07.2022
Путин не планирует ехать на похороны Абэ, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать в Японию на похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, уровень участия России определят дополнительно, сообщил... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:07
2022-07-25T12:19
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
политика
синдзо абэ
япония
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать в Японию на похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, уровень участия России определят дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что кабмин Японии утвердил 27 сентября датой проведения государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ."Нет, у Путина нет в планах посещения Японии и участия в похоронах. Уровень будет определен дополнительно", - сказал Песков.
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убийство экс-премьера японии синдзо абэ, политика, синдзо абэ, япония, россия, владимир путин, дмитрий песков
12:07 25.07.2022 (обновлено: 12:19 25.07.2022)
 
Путин не планирует ехать на похороны Абэ, заявил Песков

Песков: уровень участия России в похоронах Абэ определят позже, Путин ехать не планирует

© AP Photo / Hiro KomaeЦеремония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Hiro Komae
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать в Японию на похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, уровень участия России определят дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что кабмин Японии утвердил 27 сентября датой проведения государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.
"Нет, у Путина нет в планах посещения Японии и участия в похоронах. Уровень будет определен дополнительно", - сказал Песков.
Церемония похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Hiro Komae

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.

Катафалк с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ возле буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио
1 из 10

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.

© AP Photo / Hiro Komae
© AFP 2022 / Philip Fong

Политик был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.

Люди на улице провожают катафалк с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
2 из 10

Политик был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.

© AFP 2022 / Philip Fong
© AP Photo / Hiro Komae

На церемонии похорон присутствовал только ограниченный круг людей.

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
3 из 10

На церемонии похорон присутствовал только ограниченный круг людей.

© AP Photo / Hiro Komae
© AFP 2022 / Philip Fong

Прощание для широкого круга организуют в Токио и в Симоносэки позднее.

Люди на улице провожают катафалк с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
4 из 10

Прощание для широкого круга организуют в Токио и в Симоносэки позднее.

© AFP 2022 / Philip Fong
© AFP 2022 / Philip Fong

Главой дома на траурных мероприятиях стала вдова Абэ — Акиэ.

Вдова Акиэ Абэ в автомобиле с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
5 из 10

Главой дома на траурных мероприятиях стала вдова Абэ — Акиэ.

© AFP 2022 / Philip Fong
© AP Photo / Hiro Komae

После окончания похоронной церемонии собравшиеся положили в гроб цветы, после чего катафалк отправился на кремацию. После нее происходит символическое помещение праха в урну.

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
6 из 10

После окончания похоронной церемонии собравшиеся положили в гроб цветы, после чего катафалк отправился на кремацию. После нее происходит символическое помещение праха в урну.

© AP Photo / Hiro Komae
© AP Photo / Eugene Hoshiko, Pool

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Абэ "хорошим другом, с которым были проведены многие часы в качестве коллег".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и официальные лица молятся в офисе премьер-министра в Токио
7 из 10

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Абэ "хорошим другом, с которым были проведены многие часы в качестве коллег".

© AP Photo / Eugene Hoshiko, Pool
© AP Photo / Hiro Komae

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны — 8 лет и 8 месяцев.

Люди стоят в очереди перед молитвой, чтобы отдать дань уважения бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ в храме Дзодзёдзи, Токио
8 из 10

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны — 8 лет и 8 месяцев.

© AP Photo / Hiro Komae
© AP Photo / Hiro Komae

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

Люди на улице провожают катафалк с телом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
9 из 10

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Hiro Komae
© AP Photo / Eugene Hoshiko

На территории токийского храма с понедельника установлен небольшой алтарь с фотографией Синдзо Абэ, куда приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика.

Люди на территории буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио
10 из 10

На территории токийского храма с понедельника установлен небольшой алтарь с фотографией Синдзо Абэ, куда приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
1 из 10

Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла в старинном буддистском храме Дзодзёдзи в Токио.

© AP Photo / Hiro Komae
2 из 10

Политик был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара.

© AFP 2022 / Philip Fong
3 из 10

На церемонии похорон присутствовал только ограниченный круг людей.

© AP Photo / Hiro Komae
4 из 10

Прощание для широкого круга организуют в Токио и в Симоносэки позднее.

© AFP 2022 / Philip Fong
5 из 10

Главой дома на траурных мероприятиях стала вдова Абэ — Акиэ.

© AFP 2022 / Philip Fong
6 из 10

После окончания похоронной церемонии собравшиеся положили в гроб цветы, после чего катафалк отправился на кремацию. После нее происходит символическое помещение праха в урну.

© AP Photo / Hiro Komae
7 из 10

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Абэ "хорошим другом, с которым были проведены многие часы в качестве коллег".

© AP Photo / Eugene Hoshiko, Pool
8 из 10

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны — 8 лет и 8 месяцев.

© AP Photo / Hiro Komae
9 из 10

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Hiro Komae
10 из 10

На территории токийского храма с понедельника установлен небольшой алтарь с фотографией Синдзо Абэ, куда приходят люди, чтобы возложить цветы и почтить память политика.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
 
Убийство экс-премьера Японии Синдзо АбэПолитикаСиндзо АбэЯпонияРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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