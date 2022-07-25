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Путин не планирует ехать на похороны Абэ, заявил Песков

Путин не планирует ехать на похороны Абэ, заявил Песков - РИА Новости, 25.07.2022

Путин не планирует ехать на похороны Абэ, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать в Японию на похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, уровень участия России определят дополнительно, сообщил... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:07

2022-07-25T12:07

2022-07-25T12:19

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

политика

синдзо абэ

япония

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать в Японию на похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ, уровень участия России определят дополнительно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что кабмин Японии утвердил 27 сентября датой проведения государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ."Нет, у Путина нет в планах посещения Японии и участия в похоронах. Уровень будет определен дополнительно", - сказал Песков.

япония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

убийство экс-премьера японии синдзо абэ, политика, синдзо абэ, япония, россия, владимир путин, дмитрий песков