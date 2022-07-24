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Россиянам рассказали, сколько нужно делать закруток - РИА Новости, 24.07.2022
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Россиянам рассказали, сколько нужно делать закруток
Россиянам рассказали, сколько нужно делать закруток - РИА Новости, 24.07.2022
Россиянам рассказали, сколько нужно делать закруток
У большинства закруток есть срок годности, с течением времени они могут стать невкусными, или даже опасными для здоровья. Об этом заявила агентству "Прайм"... РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T03:15
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общество
россия
лилия котельникова
еда
роскачество
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. У большинства закруток есть срок годности, с течением времени они могут стать невкусными, или даже опасными для здоровья. Об этом заявила агентству "Прайм" начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.Она напомнила, что основные способы заготовки — это квашение и соление.Маринованные продукты при добавлении уксуса остаются пригодными для употребления более года, отметила собеседница агентства.Котельникова отметила, что варенье и компоты в течение 12 месяцев потеряет витамины. Употребление варенья с косточками, хранившегося 12 месяцев, может привести к отравлению. Вред здоровью также нанесут бобовые, заготовленные без термообработки.В целом, домашние консервы лучше употребить в пищу до следующего урожая, заключила эксперт.
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общество, россия, лилия котельникова, еда, роскачество
03:15 24.07.2022 (обновлено: 04:07 24.07.2022)
 
Россиянам рассказали, сколько нужно делать закруток

Эксперт Котельникова напомнила о сроке годности у большинства видов закруток

CC0 / SeppH / Домашние соленья
Домашние соленья - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
CC0 / SeppH /
Домашние соленья . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. У большинства закруток есть срок годности, с течением времени они могут стать невкусными, или даже опасными для здоровья. Об этом заявила агентству "Прайм" начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.
Она напомнила, что основные способы заготовки — это квашение и соление.
"В ходе этих процессов образуется полезная молочная кислота, которая живет ограниченный период времени. Например, в квашенной капусте через три месяца ее содержание начинает уменьшаться. Конечно, остается много других полезных бактерий, которые живут дольше — ее срок хранения в прохладном темном месте достигает 8 месяцев", — пояснила Котельникова.
Маринованные продукты при добавлении уксуса остаются пригодными для употребления более года, отметила собеседница агентства.
Котельникова отметила, что варенье и компоты в течение 12 месяцев потеряет витамины. Употребление варенья с косточками, хранившегося 12 месяцев, может привести к отравлению. Вред здоровью также нанесут бобовые, заготовленные без термообработки.
В целом, домашние консервы лучше употребить в пищу до следующего урожая, заключила эксперт.
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ОбществоРоссияЛилия КотельниковаЕдаРоскачество
 
 
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