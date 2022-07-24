https://ria.ru/20220724/zakrutki-1804438509.html

Россиянам рассказали, сколько нужно делать закруток

Россиянам рассказали, сколько нужно делать закруток - РИА Новости, 24.07.2022

Россиянам рассказали, сколько нужно делать закруток

У большинства закруток есть срок годности, с течением времени они могут стать невкусными, или даже опасными для здоровья. Об этом заявила агентству "Прайм"... РИА Новости, 24.07.2022

2022-07-24T03:15

2022-07-24T03:15

2022-07-24T04:07

общество

россия

лилия котельникова

еда

роскачество

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. У большинства закруток есть срок годности, с течением времени они могут стать невкусными, или даже опасными для здоровья. Об этом заявила агентству "Прайм" начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.Она напомнила, что основные способы заготовки — это квашение и соление.Маринованные продукты при добавлении уксуса остаются пригодными для употребления более года, отметила собеседница агентства.Котельникова отметила, что варенье и компоты в течение 12 месяцев потеряет витамины. Употребление варенья с косточками, хранившегося 12 месяцев, может привести к отравлению. Вред здоровью также нанесут бобовые, заготовленные без термообработки.В целом, домашние консервы лучше употребить в пищу до следующего урожая, заключила эксперт.

https://ria.ru/20220628/malina-1798680540.html

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общество, россия, лилия котельникова, еда, роскачество