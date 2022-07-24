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В Дербенте произошла массовая драка между подростками - РИА Новости, 24.07.2022
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В Дербенте произошла массовая драка между подростками
В Дербенте произошла массовая драка между подростками - РИА Новости, 24.07.2022
В Дербенте произошла массовая драка между подростками
Массовая драка между подростками произошла в Дербенте, три человека госпитализированы, один из них скончался, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T20:31
2022-07-24T20:31
происшествия
дербент
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 24 июл — РИА Новости. Массовая драка между подростками произошла в Дербенте, три человека госпитализированы, один из них скончался, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.По информации правоохранителей, 21 июля в полицию Дербента поступило сообщение о том, что примерно в 22:30 на улице М.Далгата в северной части города в ходе возникшего скандала между несколькими 17-летними местными жителями произошла массовая драка, в результате которой трое подростков получили ножевые ранения. Подозреваемые с места скрылись."Сотрудники установили, что за несколько дней до этого между двумя 17-летними жителями Дербента произошел конфликт. К согласию они так и не пришли, позже молодые люди решили снова выяснить отношения, но уже в присутствии друзей с обеих сторон: произошла массовая драка. Трое пострадавших были доставлены в больницу, один из них позже скончался", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что один подозреваемый уже задержан, принимаются меры к задержанию второго подозреваемого в совершении преступления.По данному факту СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
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происшествия, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф)
20:31 24.07.2022
 
В Дербенте произошла массовая драка между подростками

В Дербенте произошла массовая драка между подростками, троих госпитализировали

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 24 июл — РИА Новости. Массовая драка между подростками произошла в Дербенте, три человека госпитализированы, один из них скончался, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
По информации правоохранителей, 21 июля в полицию Дербента поступило сообщение о том, что примерно в 22:30 на улице М.Далгата в северной части города в ходе возникшего скандала между несколькими 17-летними местными жителями произошла массовая драка, в результате которой трое подростков получили ножевые ранения. Подозреваемые с места скрылись.
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"Сотрудники установили, что за несколько дней до этого между двумя 17-летними жителями Дербента произошел конфликт. К согласию они так и не пришли, позже молодые люди решили снова выяснить отношения, но уже в присутствии друзей с обеих сторон: произошла массовая драка. Трое пострадавших были доставлены в больницу, один из них позже скончался", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что один подозреваемый уже задержан, принимаются меры к задержанию второго подозреваемого в совершении преступления.
По данному факту СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
 
ПроисшествияДербентРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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