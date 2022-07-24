https://ria.ru/20220724/derbent-1804667375.html
В Дербенте произошла массовая драка между подростками
В Дербенте произошла массовая драка между подростками - РИА Новости, 24.07.2022
В Дербенте произошла массовая драка между подростками
Массовая драка между подростками произошла в Дербенте, три человека госпитализированы, один из них скончался, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T20:31
2022-07-24T20:31
2022-07-24T20:31
происшествия
дербент
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МАХАЧКАЛА, 24 июл — РИА Новости. Массовая драка между подростками произошла в Дербенте, три человека госпитализированы, один из них скончался, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.По информации правоохранителей, 21 июля в полицию Дербента поступило сообщение о том, что примерно в 22:30 на улице М.Далгата в северной части города в ходе возникшего скандала между несколькими 17-летними местными жителями произошла массовая драка, в результате которой трое подростков получили ножевые ранения. Подозреваемые с места скрылись."Сотрудники установили, что за несколько дней до этого между двумя 17-летними жителями Дербента произошел конфликт. К согласию они так и не пришли, позже молодые люди решили снова выяснить отношения, но уже в присутствии друзей с обеих сторон: произошла массовая драка. Трое пострадавших были доставлены в больницу, один из них позже скончался", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что один подозреваемый уже задержан, принимаются меры к задержанию второго подозреваемого в совершении преступления.По данному факту СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
https://ria.ru/20220722/draka-1804260057.html
дербент
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф)
В Дербенте произошла массовая драка между подростками
В Дербенте произошла массовая драка между подростками, троих госпитализировали
МАХАЧКАЛА, 24 июл — РИА Новости. Массовая драка между подростками произошла в Дербенте, три человека госпитализированы, один из них скончался, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
По информации правоохранителей, 21 июля в полицию Дербента
поступило сообщение о том, что примерно в 22:30 на улице М.Далгата в северной части города в ходе возникшего скандала между несколькими 17-летними местными жителями произошла массовая драка, в результате которой трое подростков получили ножевые ранения. Подозреваемые с места скрылись.
"Сотрудники установили, что за несколько дней до этого между двумя 17-летними жителями Дербента произошел конфликт. К согласию они так и не пришли, позже молодые люди решили снова выяснить отношения, но уже в присутствии друзей с обеих сторон: произошла массовая драка. Трое пострадавших были доставлены в больницу, один из них позже скончался", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что один подозреваемый уже задержан, принимаются меры к задержанию второго подозреваемого в совершении преступления.
По данному факту СУ СК России
по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).