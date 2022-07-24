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Минск надеется, что членство в ШОС откроет возможность участия в проектах - РИА Новости, 24.07.2022
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Минск надеется, что членство в ШОС откроет возможность участия в проектах
Минск надеется, что членство в ШОС откроет возможность участия в проектах - РИА Новости, 24.07.2022
Минск надеется, что членство в ШОС откроет возможность участия в проектах
Посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько заявил, что членство республики в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) откроет Минску возможность участия в проектах РИА Новости, 24.07.2022
2022-07-24T21:29
2022-07-24T21:29
александр лукашенко
владимир норов
белоруссия
китай
узбекистан
шос
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МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько заявил, что членство республики в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) откроет Минску возможность участия в проектах организации."Наша страна с 2010 года является наблюдателем в ШОС. В сентябре в Узбекистане будет одобрена инициатива, это будет началом всех процедур, которые называются вхождением в ШОС. Это рынок большой. Это прекрасные возможности участия во многих проектах, которые сегодня идут в ШОС. Это нормальное явление, когда мы подключимся ко многим проектам, которые сегодня происходят в ШОС", - сказал посол в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.По словам Сенько, в обозримом будущем должны состояться переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с его китайским коллегой. "Мы ожидаем это решение. Все идет к тому, что такие переговоры должны состояться, если ничего не помешает, мы надеемся, что пандемия этому не будет ограничением", - добавил дипломат.Ранее и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщил, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС. Позже генеральный секретарь ШОС Чжан Мин подтвердил, что Белоруссия подала заявку на вступление в организацию, объединение готово начать необходимые юридические процедуры.Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.Касаясь белорусско-китайских отношений, посол заметил, что сегодня КНР является вторым партнером для Белоруссии по объему торговли, уступая России. "Еще буквально несколько лет назад товары сырьевой группы, в том числе калийные удобрения, составляли большую половину нашего белорусского экспорта. На сегодняшний день объем поставок калийных удобрений на китайский рынок не изменился. Объем товаров с высокой добавленной стоимостью возрос. В процентном отношении он начал превалировать над сырьевой группой", - сказал Сенько.По его словам, калийные удобрения составляют 35% белорусского экспорта, порядка 65% - продовольственная группа и иные товары с высокой добавленной стоимостью. "До Китая доходят удобрения, логистические цепочки перестраиваются. Санкции (введенные странами Запада – ред.), предъявляемые к отдельным компаниям, отраслям, являются неким способом перестроиться, новыми возможностями для достижения целей", - добавил посол.
https://ria.ru/20220720/putin-1803782387.html
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александр лукашенко, владимир норов, белоруссия, китай, узбекистан, шос
21:29 24.07.2022
 
Минск надеется, что членство в ШОС откроет возможность участия в проектах

Посол Белоруссии: Минск надеется, что ШОС откроет возможность участия в проектах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько заявил, что членство республики в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) откроет Минску возможность участия в проектах организации.
"Наша страна с 2010 года является наблюдателем в ШОС. В сентябре в Узбекистане будет одобрена инициатива, это будет началом всех процедур, которые называются вхождением в ШОС. Это рынок большой. Это прекрасные возможности участия во многих проектах, которые сегодня идут в ШОС. Это нормальное явление, когда мы подключимся ко многим проектам, которые сегодня происходят в ШОС", - сказал посол в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
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По словам Сенько, в обозримом будущем должны состояться переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с его китайским коллегой. "Мы ожидаем это решение. Все идет к тому, что такие переговоры должны состояться, если ничего не помешает, мы надеемся, что пандемия этому не будет ограничением", - добавил дипломат.
Ранее и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщил, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС. Позже генеральный секретарь ШОС Чжан Мин подтвердил, что Белоруссия подала заявку на вступление в организацию, объединение готово начать необходимые юридические процедуры.
Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
Касаясь белорусско-китайских отношений, посол заметил, что сегодня КНР является вторым партнером для Белоруссии по объему торговли, уступая России. "Еще буквально несколько лет назад товары сырьевой группы, в том числе калийные удобрения, составляли большую половину нашего белорусского экспорта. На сегодняшний день объем поставок калийных удобрений на китайский рынок не изменился. Объем товаров с высокой добавленной стоимостью возрос. В процентном отношении он начал превалировать над сырьевой группой", - сказал Сенько.
По его словам, калийные удобрения составляют 35% белорусского экспорта, порядка 65% - продовольственная группа и иные товары с высокой добавленной стоимостью. "До Китая доходят удобрения, логистические цепочки перестраиваются. Санкции (введенные странами Запада – ред.), предъявляемые к отдельным компаниям, отраслям, являются неким способом перестроиться, новыми возможностями для достижения целей", - добавил посол.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
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Лукашенко надеется, что саммит ШОС поможет решению мировых проблем
 
Александр ЛукашенкоВладимир НоровБелоруссияКитайУзбекистанШОС
 
 
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