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Российские военные подавили в ДНР более 50 взводов украинской артиллерии - РИА Новости, 23.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220723/ukraina-1804482382.html
Российские военные подавили в ДНР более 50 взводов украинской артиллерии
Российские военные подавили в ДНР более 50 взводов украинской артиллерии - РИА Новости, 23.07.2022
Российские военные подавили в ДНР более 50 взводов украинской артиллерии
За минувшие сутки российские войска поразили на территории Донецкой Народной Республики более 50 взводов украинской артиллерии, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T13:11
2022-07-23T19:30
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска поразили на территории Донецкой Народной Республики более 50 взводов украинской артиллерии, сообщили в Минобороны."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", десять артиллерийских взводов орудий "Мста-Б", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" на огневых позициях в районах населенных пунктов Звановка, Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Георгиевка, Часов Яр, Серебрянка и Камышеваха", — говорится в сводке.Кроме того, в районе села Верхнекаменское артиллеристы уничтожили более 60 боевиков на позициях националистического формирования "Донбасс". Авиация, в свою очередь, нанесла удары в городе Апостолово Днепропетровской области, где уничтожила до 200 человек из 406-й артиллерийской бригады ВСУ, и в районе Белогоровки в ДНР — там второй батальон 14-й механизированной бригады потерял более половины личного состава. Всего за сутки российские военные поразили 12 пунктов управления, четыре склада боеприпасов в районе Никаноровки в ДНР и близ Николаева, а также живую силу и военную технику в 226 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220723/minoborony-1804464410.html
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
13:11 23.07.2022 (обновлено: 19:30 23.07.2022)
 
Российские военные подавили в ДНР более 50 взводов украинской артиллерии

Минобороны заявило о подавлении российскими военными 55 взводов украинской артиллерии

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска поразили на территории Донецкой Народной Республики более 50 взводов украинской артиллерии, сообщили в Минобороны.
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", десять артиллерийских взводов орудий "Мста-Б", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" на огневых позициях в районах населенных пунктов Звановка, Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Георгиевка, Часов Яр, Серебрянка и Камышеваха", — говорится в сводке.
Работа спецназа в ходе спецоперации на Украине. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
10:41Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры работы спецназа в ходе спецоперации
Кроме того, в районе села Верхнекаменское артиллеристы уничтожили более 60 боевиков на позициях националистического формирования "Донбасс".
Авиация, в свою очередь, нанесла удары в городе Апостолово Днепропетровской области, где уничтожила до 200 человек из 406-й артиллерийской бригады ВСУ, и в районе Белогоровки в ДНР — там второй батальон 14-й механизированной бригады потерял более половины личного состава.
Всего за сутки российские военные поразили 12 пунктов управления, четыре склада боеприпасов в районе Никаноровки в ДНР и близ Николаева, а также живую силу и военную технику в 226 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:05Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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