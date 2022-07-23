13:11 23.07.2022 (обновлено: 19:30 23.07.2022)
Российские военные подавили в ДНР более 50 взводов украинской артиллерии
Минобороны заявило о подавлении российскими военными 55 взводов украинской артиллерии
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска поразили на территории Донецкой Народной Республики более 50 взводов украинской артиллерии, сообщили в Минобороны.
"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", десять артиллерийских взводов орудий "Мста-Б", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" на огневых позициях в районах населенных пунктов Звановка, Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Георгиевка, Часов Яр, Серебрянка и Камышеваха", — говорится в сводке.
Кроме того, в районе села Верхнекаменское артиллеристы уничтожили более 60 боевиков на позициях националистического формирования "Донбасс".
Авиация, в свою очередь, нанесла удары в городе Апостолово Днепропетровской области, где уничтожила до 200 человек из 406-й артиллерийской бригады ВСУ, и в районе Белогоровки в ДНР — там второй батальон 14-й механизированной бригады потерял более половины личного состава.
Всего за сутки российские военные поразили 12 пунктов управления, четыре склада боеприпасов в районе Никаноровки в ДНР и близ Николаева, а также живую силу и военную технику в 226 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.