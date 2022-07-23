https://ria.ru/20220723/ukraina-1804482382.html

Российские военные подавили в ДНР более 50 взводов украинской артиллерии

Российские военные подавили в ДНР более 50 взводов украинской артиллерии - РИА Новости, 23.07.2022

Российские военные подавили в ДНР более 50 взводов украинской артиллерии

За минувшие сутки российские войска поразили на территории Донецкой Народной Республики более 50 взводов украинской артиллерии, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T13:11

2022-07-23T13:11

2022-07-23T19:30

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска поразили на территории Донецкой Народной Республики более 50 взводов украинской артиллерии, сообщили в Минобороны."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", десять артиллерийских взводов орудий "Мста-Б", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" на огневых позициях в районах населенных пунктов Звановка, Парасковиевка, Опытное, Веселое, Раздоловка, Бахмутское, Водяное, Георгиевка, Часов Яр, Серебрянка и Камышеваха", — говорится в сводке.Кроме того, в районе села Верхнекаменское артиллеристы уничтожили более 60 боевиков на позициях националистического формирования "Донбасс". Авиация, в свою очередь, нанесла удары в городе Апостолово Днепропетровской области, где уничтожила до 200 человек из 406-й артиллерийской бригады ВСУ, и в районе Белогоровки в ДНР — там второй батальон 14-й механизированной бригады потерял более половины личного состава. Всего за сутки российские военные поразили 12 пунктов управления, четыре склада боеприпасов в районе Никаноровки в ДНР и близ Николаева, а также живую силу и военную технику в 226 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220723/minoborony-1804464410.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины