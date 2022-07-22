https://ria.ru/20220722/zerno-1804249596.html

Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерновому вопросу

Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерновому вопросу - РИА Новости, 22.07.2022

Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерновому вопросу

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:59

2022-07-22T13:59

2022-07-22T13:59

в мире

турция

стамбул

россия

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сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

хулуси акар

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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, планируется двусторонняя встреча Шойгу с его турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщили агентству в Минобороны России.На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Россия подготовила и предоставила пакет предложений. Позднее сообщалось, что на встрече была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, а также согласован алгоритм перевозки зерна, который затем планировалось оформить в конкретный документ.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по оценкам Минсельхоза РФ, Украина может поставить на экспорт порядка 5 миллионов тонн пшеницы, что составляет лишь доли процента от мирового производства зерна. В то же время, по словам Путина, Россия экспортирует 37 миллионов тонн пшеницы в 2021-2022 сельскохозяйственном году, а в 2022-2023 поднимет этот показатель до 50 миллионов. Позднее президент говорил, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна, но при этом все запреты на экспорт российского зерна должны быть сняты.Россия не препятствовала вывозу зерна из украинских портов на Черном море, однако это было невозможно, так как побережье заминировали украинские войска.

https://ria.ru/20220722/zerno-1804162056.html

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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