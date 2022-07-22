Рейтинг@Mail.ru
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерновому вопросу - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/zerno-1804249596.html
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерновому вопросу
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерновому вопросу - РИА Новости, 22.07.2022
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерновому вопросу
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:59
2022-07-22T13:59
в мире
турция
стамбул
россия
украина
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
хулуси акар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343060_0:38:3204:1840_1920x0_80_0_0_843eb83022a05ef54ca7adc16ba90c18.jpg
СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, планируется двусторонняя встреча Шойгу с его турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщили агентству в Минобороны России.На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Россия подготовила и предоставила пакет предложений. Позднее сообщалось, что на встрече была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, а также согласован алгоритм перевозки зерна, который затем планировалось оформить в конкретный документ.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по оценкам Минсельхоза РФ, Украина может поставить на экспорт порядка 5 миллионов тонн пшеницы, что составляет лишь доли процента от мирового производства зерна. В то же время, по словам Путина, Россия экспортирует 37 миллионов тонн пшеницы в 2021-2022 сельскохозяйственном году, а в 2022-2023 поднимет этот показатель до 50 миллионов. Позднее президент говорил, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна, но при этом все запреты на экспорт российского зерна должны быть сняты.Россия не препятствовала вывозу зерна из украинских портов на Черном море, однако это было невозможно, так как побережье заминировали украинские войска.
https://ria.ru/20220722/zerno-1804162056.html
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
турция
стамбул
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343060_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_8b4e55e5f717be88091cf54d150d988a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, стамбул, россия, украина, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), хулуси акар, оон, ситуация в днр и лнр
13:59 22.07.2022
 
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерновому вопросу

Министр обороны Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерновому вопросу

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, планируется двусторонняя встреча Шойгу с его турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщили агентству в Минобороны России.
Сгоревшие от обстрелов ВСУ поля в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 00:43Специальная военная операция на Украине
СМИ раскрыло подробности сделки по украинскому зерну
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Россия подготовила и предоставила пакет предложений. Позднее сообщалось, что на встрече была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, а также согласован алгоритм перевозки зерна, который затем планировалось оформить в конкретный документ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по оценкам Минсельхоза РФ, Украина может поставить на экспорт порядка 5 миллионов тонн пшеницы, что составляет лишь доли процента от мирового производства зерна. В то же время, по словам Путина, Россия экспортирует 37 миллионов тонн пшеницы в 2021-2022 сельскохозяйственном году, а в 2022-2023 поднимет этот показатель до 50 миллионов. Позднее президент говорил, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна, но при этом все запреты на экспорт российского зерна должны быть сняты.
Россия не препятствовала вывозу зерна из украинских портов на Черном море, однако это было невозможно, так как побережье заминировали украинские войска.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:00
От России требуют кормить весь мир бесплатно
 
В миреТурцияСтамбулРоссияУкраинаСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Хулуси АкарООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала