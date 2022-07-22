16:29 22.07.2022 (обновлено: 18:52 22.07.2022)
Из щуки, лосося или хека: рецепты приготовления необычных рыбных супов
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Рыбный суп – полезное и низкокалорийное первое блюдо, в котором содержится множество питательных веществ. Его готовят из свежей, замороженной или консервированной рыбы, с крупами, овощами, сыром. Как сварить классическую уху, суп по-тайски с имбирем или по-фински со сливками. Пошаговые рецепты приготовления домашнего рыбного бульона на любой вкус – в материале РИА Новости.
Рыбный суп
Включать в свой рацион рыбные супы – верное решение, по мнению диетологов. "Во-первых, рыба приносит организму огромную пользу. Входящие в ее состав витамины, минералы, жирные кислоты поддерживают иммунитет, предотвращая многие заболевания. Во-вторых, именно варёная рыба сохраняет в себе наибольшее количество целебных веществ. В бульоне они тоже содержатся. И в-третьих, суп из рыбы очень вкусен, если его правильно приготовить", – комментирует Альбина Павлова, консультант по правильному питанию компании "ДикоЕд".
Продажа рыбы в магазине
Выбор рыбы
Первый вопрос, который возникает, когда человек решает приготовить блюдо из рыбы: какую лучше выбрать?
Повар сразу ответит: сочную, относительно жирную и содержащую немного костей. Предпочтение лучше отдавать морской рыбе, из неё получится наваристый и вкусный бульон. Хотя это вовсе не значит, что из речной рыбы невозможно приготовить достойное первое блюдо.
Альбина Павлова отмечает, что состав морской рыбы гарантирует насыщенный ароматный навар, из которого можно приготовить и жидкую похлёбку, и густой крем-суп. Причем в отличие от речной можно использовать как свежие тушки, так и замороженные. Выбор разнообразен:
- —осетровые – стерлядь, белуга, севрюга, бестер;
- —лососёвые – сёмга, форель, горбуша;
- —тресковые – минтай, треска, пикша.
Популярностью пользуются скумбрия, тунец, сайра.
Продажа рыбы на "Рынке на Ленинском" в Москве
С речными представителями, по словам эксперта, всё немного сложнее. Часто такая рыба имеет ярко выраженный запах, не очень приятный аромат тины. Однако и среди них есть вкусные виды: окунь, карп, сом, толстолобик, сазан, щука.
Для супа-похлебки можно использовать мелкую рыбу, уху делают из небольшой (она придают вкус бульону) и крупной (кусочки раскладываются в порционные тарелки). Крем-супы и блюда для детей подразумевают использование кусочков без костей.
Общий принцип приготовления
Чтобы блюдо удалось, Альбина Павлова рекомендует придерживаться следующих правил:
- —рыба для бульона должна быть очищенной, потрошеной, промытой. Уже на первом этапе важно обеспечить отсутствие каких-либо посторонних запахов;
- —варить бульон нужно на небольшом огне, не допуская его перекипания и помутнения;
- —особо вкусный навар у рыбы, мясо которой обладает клейкостью, сладостью, нежностью. К таким относят осетра, севрюгу, лосося, судака, сома, сазана;
- —при варке мелкой рыбы лучше завернуть ее в марлю, а позже вынуть из бульона. Крупную рыбу следует нарезать на куски.
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Что добавляют
Дополняют рыбный суп овощами: картошкой, морковью, луком. В качестве круп подойдут рис, пшено, перловка. Встречаются рецепты с лапшой, в некоторые супы добавляют муку и вино. Сливки придадут вкусу нежности, а сыр – остроты.
- —Картофель
Картошка – часто неотъемлемая составляющая рыбного супа. Она не только добавляет собственный вкус, но и делает блюдо сытным. Очистить овощ нужно непосредственно перед приготовлением. Далее следует порезать его на кусочки и положить в медленно кипящий бульон. Так крахмал остается в картофеле.
- —Рис
Если в суп с рисом добавить плавленый сырок или сливки, он получится не только сытным, но еще и нежным. Рис используют как в рецептах первых блюд со свежей рыбой, так и в сваренных из консервированной горбуши, тунца, лосося, шпрот и кильки в томате.
- —Пшено
Эта крупа – отличный вариант недорогого и полезного питания. Часто рыбаки варят на берегу уху с пшеном. Это хорошая добавка для супа из консервов. Есть рецепты супа с "солнечной крупой" и копчёным лососем. Морская и речная рыба в свежем, мороженом и переработанном виде идеально сочетается с пшеном.
- —Перловка
"Рассольник с перловкой и мясом знают многие, но обязательно стоит попробовать этот суп на рыбном бульоне. Он насыщенный, но не тяжёлый. Крупа придает ему густоту и питательность. Перловка долго варится, чтобы быстрее довести её до готовности, зёрна накануне вечером промывают и замачивают в чистой воде, утром воду сливают, снова промывают и ставят крупу вариться. После того как вода закипит, достаточно готовить перловку на умеренном огне около получаса", - советует Альбина Павлова. Если так подготавливать перловку для рыбных супов, то они всегда будут прозрачными, а крупа – рассыпчатой.
- —Вермишель
Рыбный суп получится чистым, прозрачным и легким, если в него в конце варки добавить мелкую вермишель. Рыбная продукция может быть любой, подойдет и морская рыба, и речная, и даже смешение видов.
Фермерская молочная продукция. Сливки, сыр, творог
- —Сливки
"Добавляя в рыбный суп сливки, повара меняют консистенцию блюда и, главное, его вкус. Бульон становится мягким и нежным, молочная нотка хорошо сочетается с ним. Перед тем как ввести сливки в жидкую основу, их лучше подогреть или прокипятить, затем осторожно порциями ввести в блюдо и незамедлительно снять кастрюлю с огня", - советует эксперт.
- —Сыр
В рыбных блюдах часто используют плавленый сыр. Его можно вводить вместе со сливками или индивидуально. Вкус получится нежный и пикантный. После его добавления бульон нужно осторожно перемешивать, чтобы сыр растворился. Для такого супа лучше брать морскую рыбу, не обладающую выраженным запахом. Подойдут минтай, горбуша, осетр или хек.
Популярные рецепты
Вкусными и оригинальными рецептами приготовления супов с разными видами рыбы поделилась Альбина Павлова.
Классический
Уха в ресторане "Воронеж" в Москве
Классический рыбный суп варят из обрезков рыбы, оставшихся от использованных филе и стейков: плавников, головы без жабр, хребтов. К ним добавляют куски крупной рыбы (например, лосося).
Рыбу необходимо сложить в кастрюлю и варить на небольшом огне в течение получаса. Отдельно обжарить на сливочном масле лук и морковь. Порезать кусочками картофель. Из бульона вынуть рыбу, процедить его, удалить все лишнее. Порционные куски крупной рыбы оставить для дальнейшего приготовления.
В процеженный бульон нужно ввести картофель и варить около 15 минут, добавить пассерованные овощи и кусочки рыбы. Потомить 10 минут, добавить черный молотый перец и свежий или сушеный укроп.
Из красной рыбы
Приготовление супа из красной рыбы
Нужно взять рыбу с красной нежной мякотью (кету, нерку, горбушу или любую другую). Очистить, помыть и варить в трёх литрах воды. Если тушка не входит в кастрюлю целиком, разрезать на кусочки. Через полчаса рыбу вынуть, бульон процедить. Добавить в него картошку, немного хорошо промытого пшена (по желанию), обжаренные лук и морковь, лавровый лист. Соль, перец добавляют по вкусу. В конце варки всыпать зелень укропа, положить кусочки рыбы. Снять с огня, накрыть крышкой, дать настояться 15 минут.
Из горбуши
Рыбные щи с горбушей – необычное первое блюдо. В процеженный бульон нужно положить картофель, через 15 минут – капусту (свежую или промытую квашеную). Далее необходимо сделать заправку из тушеного лука, моркови, помидора (или томатной пасты), всё смешать и варить до готовности. После этого следует положить в щи кусочки рыбы, лавровый лист, досолить, поперчить.
Из лосося
Это вариант для тех, кто любит вареные овощи в рыбном бульоне. Для приготовления понадобится рыбный набор (головы, хвосты, хребты, плавники) или тушка лосося. Крупно порезанные морковь, лук и картофель нужно залить водой и поставить на огонь. После закипания варить 10-15 минут и опустить в овощной отвар рыбу. При повторном закипании снять осторожно образовавшуюся пену и довести до готовности еще 10 минут. В конце необходимо добавить по вкусу лавровый лист, перец, соль, зеленый лук и укроп.
Из форели
Этот суп готовят с рисом и яйцом. Нужно поставить кастрюлю с водой на огонь, всыпать немного замоченного заранее и промытого риса, потом мелко нарезанные лук и морковь, картофель кусочками. Через 10 минут следует положить в суп куски форели, посолить, поперчить. При желании положить лавровый лист. Отдельно в чашке разбить яйцо, размешать его и тонкой струйкой влить в суп. Добавить зелёный укроп и базилик.
Из сёмги
CC BY-SA 4.0 / Pannet / Уха с семгой (cropped a photo)
Уха с семгой
Норвежский суп с сёмгой. Рыбу нужно сварить и затем вынуть из бульона, добавить в него кубики картофеля и сельдерея. Далее необходимо на сковороде в сливочном масле обжарить лук-порей, морковь и сельдерей до мягкости, отправить их в кастрюлю. Сёмгу нарезать порционными кусочками и тоже положить в бульон, посолить, поперчить, варить 5-7 минут. Затем нужно убавить огонь до самого слабого, влить 100-120 мл сливок, следом всыпать натертый сыр (30 г) и зелень (укроп, петрушку). Не доводя до закипания, нужно снять суп с огня. Через 15-20 минут он настоится и станет ещё вкуснее.
Из минтая
Нужно сварить перловку до готовности, откинуть на дуршлаг. В 2,5 литрах воды сварить (в течение 5-7 минут) кусочки минтая, добавить картофель (варить ещё 10 минут), посолить. Далее необходимо добавить морковь и перловку, обжаренный на сливочном масле лук. Всыпать в суп любимые специи, посыпать свежей зеленью, потомить под крышкой и подавать к обеду.
Из сайры
Для легкого супа из консервированной сайры нужно обжарить лук и морковь на масле до золотистого цвета, переложить их в кастрюлю с водой, добавить кубики картофеля. В последнюю очередь необходимо засыпать вермишель-паутинку и выложить кусочки сайры из банки. Как только суп закипит, нужно немного посолить его, покрошить любимую зелень, накрыть крышкой и дать настояться. За это время рыба отдаст супу свой аромат и вкус, а вермишель не переварится.
Из скумбрии
Этот рецепт супа пришел в нашу кухню из Китая. Особенность его в том, что скумбрию берут наполовину с очищенными креветками, а вместо соли используют соевый соус. Из моркови, луковицы, сельдерея нужно сварить овощной бульон. В него следует добавить стебли зелени (по собственному предпочтению). Далее жидкость необходимо процедить, влить в нее немного соевого соуса и положить яичную лапшу. Затем положить кусочки рыбы, креветки и лук-порей. Через 5-7 минут можно придать супу особенный вкус с помощью перца чили и зелени.
Из хека
Для приготовления супа с хеком, пшеном и томатами нужно сначала в течение 10-15 минут варить рыбу на медленном огне. Далее бульон следует процедить, рыбу разобрать на кусочки, удалить косточки и кожу. В жидкость положить нарезанный крупными кусками картофель, морковь, лук, засыпать промытое пшено, посолить, поперчить. Пару помидоров ошпарить кипятком, снять кожу, разрезать на мелкие кусочки и тоже отправить в кастрюлю. Доваривать суп следует на медленном огне, когда он будет готов, нужно положить кусочки рыбы в тарелки, разлить бульон, посыпать зеленью.
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Из трески
Необычный молочный суп из трески не сложнее традиционных, а на вкус очень интересный. Плавники, хвост, кости нужно варить в небольшом количестве воды. Подсоленные кусочки мякоти следует обжарить на растительном масле. Картофель также нужно обжарить, залить молоком и тушить до готовности. В процеженный бульон поместить картофель с молоком, кусочки рыбы. После этого суп необходимо досолить, поперчить по вкусу, посыпать приправами, укропом.
Из тунца
Для приготовления супа с тунцом в чесночном масле три зубчика чеснока нужно измельчить и обжарить на оливковом масле. Далее чеснок следует вынуть, после него обжарить кусочки тунца, после рыбы – лук и порезанный стручок горького перца. К овощам нужно добавить картошку брусочками и немного паприки. Последним ввести порезанный помидор. Тушёные овощи необходимо переложить в кастрюлю, залить водой, подсолить. После закипания в суп следует положить кусочки тунца и варить несколько минут, затем посыпать зеленью.
Из толстолобика
Особенность ухи по-тайски заключается в сочетании речной рыбы и коктейля из морепродуктов. Куски толстолобика нужно сварить с кусочками картофеля. Далее добавить по порядку обжаренные на кукурузном масле лук и морковь, сельдерей, нарезанный полукольцами, натертый слайсами имбирь. Следующими в посуду для варки нужно отправить морепродукты и зубчики чеснока, разрезанные пополам. Посолить, поперчить, заправить зеленью. За две минуты до выключения следует влить 200 г белого полусухого вина и добавить в тарелки несколько колечек горького перца.
Из щуки
Для такого супа можно взять обрезки рыбы: плавники, хвост и голову. Необходимо отварить щуку, положить в бульон вымытую луковицу в шелухе, сельдерей, лаврушку, горошки душистого перца, всё проварить. Далее бульон нужно процедить, рыбу отложить, овощи выбросить, в кипящий бульон положить картофель, морковь, лук. В конце варки добавить соль, перец, зелень. В тарелку обязательно положить ломтик лимона. Рыбу можно оставить на отдельной тарелке.
Отдел с рыбными консервами в супермаркете
Из рыбных консервов
Это самый простой и бюджетный вариант. Необходимо сварить овощной суп: картофель, поджарка из лука и моркови, вода. Когда овощи приготовятся, нужно добавить в бульон рыбу, консервированную в собственном соку. Далее положить соль, перец, зелень по вкусу, и ароматное блюдо готово.
Финский рыбный суп
Для ухи из красной рыбы со сливками по-фински нужно отварить рыбу на медленном огне. Сварив, снять с плиты, процедить и добавить пассерованный лук и морковь, картофель кубиками, соль, перец горошком. Далее сделать загуститель для супа: столовую ложку муки обжарить на сковороде, убавить нагрев, постепенно влить 100 мл сливок, мешать до растворения всех комочков. В суп добавить кусочки рыбы, влить сливочный соус и зелень. Довести до кипения и оставить томиться 20 минут.
CC BY-SA 3.0 / Tuijasal / Salmon soup with cream
Финский рыбный суп
Польза и вред
Полезных качеств в рыбном супе несравненно больше, чем недостатков:
- —является диетическим питанием;
- —низкокалорийный продукт;
- —содержит витамины и большое количество минералов, жирные кислоты;
- —в бульоне и мякоти рыбы содержится полезный, легко усваиваемый белок;
- —благотворно влияет на пищеварение;
- —подходит для питания детей, взрослых и пожилых людей.
"Среди минусов этого продукта можно назвать аллергию и индивидуальную непереносимость, вероятность отравления рыбой. Чтобы не нарваться на несвежий продукт, приобретать рыбу стоит в специализированных магазинах", – говорит Альбина Павлова.
Советы кулинаров
Чтобы рыбный суп всегда получался вкусным, стоит придерживаться некоторых правил:
- —в случае приготовления супа из рыбных обрезков важно очистить плавники, а из головы вынуть жабры, иначе появится горечь;
- —замороженную морскую рыбу кладут в воду, не размораживая, тогда мякоть меньше распадается. Варить замороженную речную рыбу не рекомендуют, так как она при охлаждении теряет свои вкусовые качества, иногда появляются посторонние запахи;
- —бульон нужно варить на небольшом огне. Главное, чтобы он не перекипел, в противном случае жидкость станет мутной.
Часто в суп кладут лавровый лист, перец чёрный и душистый горошком, лук, укроп. Любителям изысканных ароматов нужно взять на заметку и другие приправы:
- —красная рыба – базилик, розмарин, фенхель, куркума, тимьян;
- —белая – майоран, шалфей, мята, мелисса, анис;
- —речная – тимьян, чеснок, красный перец, карри, паприка.
"Обязательно варите рыбные супы. Они полезны и вкусны, вносят разнообразие в рацион и готовятся быстро и совсем несложно", – заключила Альбина Павлова.