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Шойгу и Эрдоган провели краткую беседу - РИА Новости, 22.07.2022
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Шойгу и Эрдоган провели краткую беседу
Шойгу и Эрдоган провели краткую беседу - РИА Новости, 22.07.2022
Шойгу и Эрдоган провели краткую беседу
В Стамбуле состоялась краткая беседа министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Турецкой Республики Реджепа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T19:02
2022-07-22T19:02
турция
россия
в мире
сергей шойгу
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. В Стамбуле состоялась краткая беседа министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Турецкой Республики Реджепа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.В ходе разговора после завершения церемонии подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна президент Турции отметил важность подписанных соглашений для решения и других вопросов."Хорошая работа была сделана сегодня", - отметил Эрдоган в беседе с Шойгу."Все стороны очень хорошо поработали и быстро подготовили соглашения, которые сегодня все подписали. Это хорошее основание для того, чтобы теперь успешно решались и другие вопросы", - сказал президент Турции.
https://ria.ru/20220722/zerno-1804160463.html
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турция, россия, в мире, сергей шойгу, реджеп тайип эрдоган
19:02 22.07.2022
 
Шойгу и Эрдоган провели краткую беседу

Президент Турции Эрдоган в беседе с Шойгу отметил важность продуктовой сделки

© AFP 2022 / Ozan KoseПодписание торговой сделки в Стамбуле
Подписание торговой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / Ozan Kose
Подписание торговой сделки в Стамбуле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. В Стамбуле состоялась краткая беседа министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Турецкой Республики Реджепа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе разговора после завершения церемонии подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна президент Турции отметил важность подписанных соглашений для решения и других вопросов.
"Хорошая работа была сделана сегодня", - отметил Эрдоган в беседе с Шойгу.
"Все стороны очень хорошо поработали и быстро подготовили соглашения, которые сегодня все подписали. Это хорошее основание для того, чтобы теперь успешно решались и другие вопросы", - сказал президент Турции.
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ТурцияРоссияВ миреСергей ШойгуРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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