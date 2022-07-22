https://ria.ru/20220722/shoygu-1804374975.html

Шойгу и Эрдоган провели краткую беседу

Шойгу и Эрдоган провели краткую беседу - РИА Новости, 22.07.2022

Шойгу и Эрдоган провели краткую беседу

В Стамбуле состоялась краткая беседа министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Турецкой Республики Реджепа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T19:02

2022-07-22T19:02

2022-07-22T19:02

турция

россия

в мире

сергей шойгу

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. В Стамбуле состоялась краткая беседа министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Турецкой Республики Реджепа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.В ходе разговора после завершения церемонии подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна президент Турции отметил важность подписанных соглашений для решения и других вопросов."Хорошая работа была сделана сегодня", - отметил Эрдоган в беседе с Шойгу."Все стороны очень хорошо поработали и быстро подготовили соглашения, которые сегодня все подписали. Это хорошее основание для того, чтобы теперь успешно решались и другие вопросы", - сказал президент Турции.

https://ria.ru/20220722/zerno-1804160463.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

турция, россия, в мире, сергей шойгу, реджеп тайип эрдоган