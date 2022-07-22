https://ria.ru/20220722/shoygu-1804374975.html
Шойгу и Эрдоган провели краткую беседу
Шойгу и Эрдоган провели краткую беседу - РИА Новости, 22.07.2022
Шойгу и Эрдоган провели краткую беседу
В Стамбуле состоялась краткая беседа министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Турецкой Республики Реджепа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T19:02
2022-07-22T19:02
2022-07-22T19:02
турция
россия
в мире
сергей шойгу
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. В Стамбуле состоялась краткая беседа министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Турецкой Республики Реджепа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.В ходе разговора после завершения церемонии подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна президент Турции отметил важность подписанных соглашений для решения и других вопросов."Хорошая работа была сделана сегодня", - отметил Эрдоган в беседе с Шойгу."Все стороны очень хорошо поработали и быстро подготовили соглашения, которые сегодня все подписали. Это хорошее основание для того, чтобы теперь успешно решались и другие вопросы", - сказал президент Турции.
https://ria.ru/20220722/zerno-1804160463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, в мире, сергей шойгу, реджеп тайип эрдоган
Шойгу и Эрдоган провели краткую беседу
Президент Турции Эрдоган в беседе с Шойгу отметил важность продуктовой сделки
СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. В Стамбуле состоялась краткая беседа министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Турецкой Республики Реджепа Эрдогана, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе разговора после завершения церемонии подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России
вывозу украинского зерна президент Турции
отметил важность подписанных соглашений для решения и других вопросов.
"Хорошая работа была сделана сегодня", - отметил Эрдоган в беседе с Шойгу.
"Все стороны очень хорошо поработали и быстро подготовили соглашения, которые сегодня все подписали. Это хорошее основание для того, чтобы теперь успешно решались и другие вопросы", - сказал президент Турции.