https://ria.ru/20220722/otpusk-1804225790.html
Сенатор поддержал идею сократить отпуск для депутатов и чиновников
Сенатор поддержал идею сократить отпуск для депутатов и чиновников - РИА Новости, 22.07.2022
Сенатор поддержал идею сократить отпуск для депутатов и чиновников
В предложении сократить отпуска для парламентариев и чиновников есть смысл, тем более, что деление на рабочее время и отпуск и так для них очень условно, заявил РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:37
2022-07-22T12:37
2022-07-22T12:37
общество
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
сергей цеков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В предложении сократить отпуска для парламентариев и чиновников есть смысл, тем более, что деление на рабочее время и отпуск и так для них очень условно, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что считает правильным в нынешних условиях рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников с нынешних 42-45 дней до положенных всем 28 дней.По словам сенатора, в зависимости от ситуации, ему приходится работать и во время отпуска, и на выходных."Поэтому говорить об отпуске в чистом виде, то тогда, конечно, есть смысл его сократить", - убеждён он.
https://ria.ru/20220722/stress-1804029055.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, сергей цеков
Сенатор поддержал идею сократить отпуск для депутатов и чиновников
Сенатор Цеков: в предложении сократить отпуск для парламентариев и чиновников есть смысл
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В предложении сократить отпуска для парламентариев и чиновников есть смысл, тем более, что деление на рабочее время и отпуск и так для них очень условно, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
ранее заявил, что считает правильным в нынешних условиях рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников с нынешних 42-45 дней до положенных всем 28 дней.
"В этом предложении определенно есть смысл. Зачем объявлять, что у нас отпуск 42 дня, если деление на работу и отпуск у нас очень условно?" - сказал Цеков.
По словам сенатора, в зависимости от ситуации, ему приходится работать и во время отпуска, и на выходных.
"Поэтому говорить об отпуске в чистом виде, то тогда, конечно, есть смысл его сократить", - убеждён он.