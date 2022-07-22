https://ria.ru/20220722/otpusk-1804225790.html

Сенатор поддержал идею сократить отпуск для депутатов и чиновников

Сенатор поддержал идею сократить отпуск для депутатов и чиновников - РИА Новости, 22.07.2022

Сенатор поддержал идею сократить отпуск для депутатов и чиновников

В предложении сократить отпуска для парламентариев и чиновников есть смысл, тем более, что деление на рабочее время и отпуск и так для них очень условно, заявил РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:37

2022-07-22T12:37

2022-07-22T12:37

общество

вячеслав володин

госдума рф

совет федерации рф

сергей цеков

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В предложении сократить отпуска для парламентариев и чиновников есть смысл, тем более, что деление на рабочее время и отпуск и так для них очень условно, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что считает правильным в нынешних условиях рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников с нынешних 42-45 дней до положенных всем 28 дней.По словам сенатора, в зависимости от ситуации, ему приходится работать и во время отпуска, и на выходных."Поэтому говорить об отпуске в чистом виде, то тогда, конечно, есть смысл его сократить", - убеждён он.

https://ria.ru/20220722/stress-1804029055.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, сергей цеков