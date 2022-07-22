https://ria.ru/20220722/flot-1804244007.html

В Казани открылась конференция об основании русского флота

В Казани открылась конференция об основании русского флота - РИА Новости, 22.07.2022

В Казани открылась конференция об основании русского флота

Научно-практическая конференция "Морским судам быть…": Основание русского флота императором Петром Великим и развитие судоходства в России" открылась в... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:38

2022-07-22T13:38

2022-07-22T13:38

республика татарстан

петр i

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россия

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 22 июл – РИА Новости. Научно-практическая конференция "Морским судам быть…": Основание русского флота императором Петром Великим и развитие судоходства в России" открылась в Казанском Кремле в пятницу в рамках межрегионального научно-исследовательского форума "Реформы императора Петра I. Историческое наследие и современность", сообщила председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.Громова отметила, что прошедшая в прошлом году в Москве, Калининграде, Перми и Казани международная научно-практическая конференция "Под скипетром Романовых. К 300-летию провозглашения России империей" была очень важна, полезна и принесла "обильный урожай" в виде сборника из 49 докладов."Для нас очень важно, что мы уже второй год обсуждаем петровскую тему на научных площадках Казани… Опыт был настолько удачным, настолько активной была дискуссия, важные и актуальные темы были подняты, на многие вопросы были даны определенные ответы, и в этом году мы продолжили эту работу", - сказала Громова на открытии конференции.По ее словам, петровская тема – это приобщение к истории, объединение под флагами Отечества, что очень важно сегодня для укрепления России. "Главная наша задача – восстановление исторической правды и восстановление преемственности восприятия истории в общественном сознании", - подчеркнула Громова."Он (Петр I) оставил огромный, очень значимый след, можно сказать, что создал некую новую русскую цивилизацию, на некотором обломке которой мы сегодня с вами существуем", - оценил роль Петра I в российской истории Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, отметив, что оставленное Петром ни с чем не сравнимое наследие надо преумножать, а не растрачивать.Конференция "Морским судам быть…": Основание русского флота императором Петром Великим и развитие судоходства в России" посвящена 350-летию со дня рождения императора Петра I. Это третья сессия межрегионального научно-исследовательского форума "Реформы Императора Петра I. Историческое наследие и современность", первая прошла в Калининграде, вторая – в Перми. Участие в форуме принимают ведущие историки, архивисты, краеведы, представители музейного сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других регионов России. Их доклады посвящены становлению и развитию военно-морского флота, строительству адмиралтейств и верфей, подготовке и реализации петровских реформ, отражению исторического наследия Петра Великого в научных трудах и музейных экспозициях.Мероприятия в Казани организованы фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке министерства культуры Татарстана, Национального музея республики, Казанского (Приволжского) федерального университета и других научных центров.

https://ria.ru/20220610/petr-1794493910.html

https://ria.ru/20220609/muzey-1794001029.html

https://ria.ru/20220609/istoriya-1794025014.html

казань

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

петр i, казань, россия, республика татарстан (татарстан), общество