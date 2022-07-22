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В Британии ожидают неприятностей после поездки Путина в Тегеран - РИА Новости, 22.07.2022
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В Британии ожидают неприятностей после поездки Путина в Тегеран
В Британии ожидают неприятностей после поездки Путина в Тегеран - РИА Новости, 22.07.2022
В Британии ожидают неприятностей после поездки Путина в Тегеран
Поездка президента России Владимира Путина в Тегеран сулит неприятности для Запада, написал в статье для Daily Mail директор Института исследований кризисных... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T03:03
2022-07-22T09:07
в мире
юрий ушаков
ибрахим раиси
али хаменеи
россия
тегеран (город)
иран
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Тегеран сулит неприятности для Запада, написал в статье для Daily Mail директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд.По его мнению, заявление помощника главы государства Юрия Ушакова о планах России и Ирана вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства стало предупреждением для западных лидеров.Он предположил, что встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу.Как полагает Алмонд, возникающая угроза может стать для Запада более опасной, чем бывший советский блок.На этой неделе Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, российский лидер провел переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
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в мире, юрий ушаков, ибрахим раиси, али хаменеи, россия, тегеран (город), иран, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, великобритания
03:03 22.07.2022 (обновлено: 09:07 22.07.2022)
 
В Британии ожидают неприятностей после поездки Путина в Тегеран

Аналитик Алмонд заявил о создании антизападного альянса после визита Путина в Иран

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Тегеране
Президент России Владимир Путин, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Тегеран сулит неприятности для Запада, написал в статье для Daily Mail директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд.
По его мнению, заявление помощника главы государства Юрия Ушакова о планах России и Ирана вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства стало предупреждением для западных лидеров.

"Еще одним серьезным признаком возможных неприятностей на фоне укрепления этой дружбы стало присутствие на встрече Эрдогана", — обратил внимание Алмонд.

Он предположил, что встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу.

"Этот саммит демонстрирует зарождающийся антизападный, антидемократический альянс, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с Россией-матушкой в центре. Пугающая перспектива", — считает автор.

Как полагает Алмонд, возникающая угроза может стать для Запада более опасной, чем бывший советский блок.
На этой неделе Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, российский лидер провел переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 15:34
Эрдоган оценил переговоры с Путиным в Тегеране
 
В миреЮрий УшаковИбрахим РаисиАли ХаменеиРоссияТегеран (город)ИранВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВеликобритания
 
 
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