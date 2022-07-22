https://ria.ru/20220722/britaniya-1804165121.html

В Британии ожидают неприятностей после поездки Путина в Тегеран

В Британии ожидают неприятностей после поездки Путина в Тегеран - РИА Новости, 22.07.2022

В Британии ожидают неприятностей после поездки Путина в Тегеран

Поездка президента России Владимира Путина в Тегеран сулит неприятности для Запада, написал в статье для Daily Mail директор Института исследований кризисных... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T03:03

2022-07-22T03:03

2022-07-22T09:07

в мире

юрий ушаков

ибрахим раиси

али хаменеи

россия

тегеран (город)

иран

владимир путин

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Тегеран сулит неприятности для Запада, написал в статье для Daily Mail директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд.По его мнению, заявление помощника главы государства Юрия Ушакова о планах России и Ирана вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства стало предупреждением для западных лидеров.Он предположил, что встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу.Как полагает Алмонд, возникающая угроза может стать для Запада более опасной, чем бывший советский блок.На этой неделе Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, российский лидер провел переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.

https://ria.ru/20220720/peregovory-1803765511.html

россия

тегеран (город)

иран

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