03:03 22.07.2022 (обновлено: 09:07 22.07.2022)
В Британии ожидают неприятностей после поездки Путина в Тегеран
Аналитик Алмонд заявил о создании антизападного альянса после визита Путина в Иран
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Тегеране
Президент России Владимир Путин, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Тегеран сулит неприятности для Запада, написал в статье для Daily Mail директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд.
По его мнению, заявление помощника главы государства Юрия Ушакова о планах России и Ирана вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства стало предупреждением для западных лидеров.
"Еще одним серьезным признаком возможных неприятностей на фоне укрепления этой дружбы стало присутствие на встрече Эрдогана", — обратил внимание Алмонд.
Он предположил, что встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу.
"Этот саммит демонстрирует зарождающийся антизападный, антидемократический альянс, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с Россией-матушкой в центре. Пугающая перспектива", — считает автор.
Как полагает Алмонд, возникающая угроза может стать для Запада более опасной, чем бывший советский блок.
На этой неделе Путин вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите по Сирии, который состоялся в Тегеране. Кроме того, российский лидер провел переговоры и с иранским, и с турецким коллегами, а также встретился с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
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