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Японский врач рассказал, как пытались спасти жизнь Абэ - РИА Новости, 22.07.2022
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Японский врач рассказал, как пытались спасти жизнь Абэ
Японский врач рассказал, как пытались спасти жизнь Абэ - РИА Новости, 22.07.2022
Японский врач рассказал, как пытались спасти жизнь Абэ
Команда из 41 медика, включая 20 врачей, боролась за жизнь экс-премьер-министра Синдзо Абэ, сообщил профессор Хидэтака Фукусима из больницы при медицинском... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:08
2022-07-22T11:08
в мире
синдзо абэ
япония
нара (город)
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Команда из 41 медика, включая 20 врачей, боролась за жизнь экс-премьер-министра Синдзо Абэ, сообщил профессор Хидэтака Фукусима из больницы при медицинском университете префектуры Нара, проводивший экстренную операцию в день покушения, в интервью телеканалу NHK.За время проведения операции и других манипуляций политику перелили 13 литров крови, что примерно соответствует объему крови 3 взрослых мужчин. "Из-за огнестрельного ранения рана была большая, к тому же в груди сосредоточены крупные кровеносные сосуды. Я понял, что лечение будет трудным", - сказал врач. Медикам удалось остановить кровотечение из крупных кровеносных сосудов, но сердце запустить так и не получилось. "В какой-то момент придется принять решение о прекращении лечения. В 17.03 я объяснил ситуацию семье, это было встречено с пониманием, и было принято решение об остановке лечебных действий", - пояснил профессор Фукусима.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11 МСК) в пятницу от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мёна и вскоре разорилась после крупных пожертвований в эту организацию. Ямагами считал, что так как Абэ в прошлом году направил приветственное послание дружественной Церкви объединения организации, то он был якобы связан с Церковью. Также он заявил, что дед Абэ – бывший премьер-министр Нобусукэ Киси способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет. При этом сама организация отрицает какую-либо связь с бывшим премьер-министром, так как он не состоял в списках ее членов и не делал пожертвований.Известно также, что в 2005 году Яманаги, находясь на службе в военно-морских силах самообороны, совершал попытку самоубийства. Как он объяснил, для того, чтобы его брат и сестра после разорения матери могли поправить свое финансовое положение за счет получения страховых выплат в случае его смерти. В настоящее время прокуратура намеревается направить Ямагами на психиатрическую экспертизу.
https://ria.ru/20220722/abe-1804166427.html
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в мире, синдзо абэ, япония, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ
11:08 22.07.2022
 
Японский врач рассказал, как пытались спасти жизнь Абэ

Профессор Фукусима: Абэ перелили 13 литров крови, за его жизнь боролся 41 медик

© AP Photo / Hiro KomaeЦеремония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Hiro Komae
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Команда из 41 медика, включая 20 врачей, боролась за жизнь экс-премьер-министра Синдзо Абэ, сообщил профессор Хидэтака Фукусима из больницы при медицинском университете префектуры Нара, проводивший экстренную операцию в день покушения, в интервью телеканалу NHK.
За время проведения операции и других манипуляций политику перелили 13 литров крови, что примерно соответствует объему крови 3 взрослых мужчин. "Из-за огнестрельного ранения рана была большая, к тому же в груди сосредоточены крупные кровеносные сосуды. Я понял, что лечение будет трудным", - сказал врач. Медикам удалось остановить кровотечение из крупных кровеносных сосудов, но сердце запустить так и не получилось. "В какой-то момент придется принять решение о прекращении лечения. В 17.03 я объяснил ситуацию семье, это было встречено с пониманием, и было принято решение об остановке лечебных действий", - пояснил профессор Фукусима.
Церемония прощания с Синдзо Абэ в Токио - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 03:41
Государственные похороны Абэ пройдут 27 сентября
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11 МСК) в пятницу от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.
Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мёна и вскоре разорилась после крупных пожертвований в эту организацию. Ямагами считал, что так как Абэ в прошлом году направил приветственное послание дружественной Церкви объединения организации, то он был якобы связан с Церковью. Также он заявил, что дед Абэ – бывший премьер-министр Нобусукэ Киси способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет. При этом сама организация отрицает какую-либо связь с бывшим премьер-министром, так как он не состоял в списках ее членов и не делал пожертвований.
Известно также, что в 2005 году Яманаги, находясь на службе в военно-морских силах самообороны, совершал попытку самоубийства. Как он объяснил, для того, чтобы его брат и сестра после разорения матери могли поправить свое финансовое положение за счет получения страховых выплат в случае его смерти. В настоящее время прокуратура намеревается направить Ямагами на психиатрическую экспертизу.
Покушение на Синдзо Абэ
© AFP 2022 / JIJI PRESS

Покушение на Синдзо Абэ произошло во время его уличного выступления в японском городе Нара.

Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре
1 из 8

Покушение на Синдзо Абэ произошло во время его уличного выступления в японском городе Нара.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun

Нападавший, находившийся за спиной политика на расстоянии около десяти метров, сделал два выстрела. После второго Абэ упал.

Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ (в центре) перевозят в машину скорой помощи возле станции Ямато Сайдайдзи после ранения в городе Нара
2 из 8

Нападавший, находившийся за спиной политика на расстоянии около десяти метров, сделал два выстрела. После второго Абэ упал.

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
© AFP 2022 / JIJI PRESS

Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа. Кроме этого, было зафиксировано кровотечение в области груди слева.

Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре
3 из 8

Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа. Кроме этого, было зафиксировано кровотечение в области груди слева.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun

На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

Мужчина (внизу), подозреваемый в стрельбе по бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, повален на землю полицией на станции Ямато Сайдайдзи в городе Нара.
4 из 8

На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
© AFP 2022 / JIJI PRESS

Сразу после ранения Синдзо Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких".

Общий вид места происшествия после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на площади вокзала Кинтецу Ямато-Сайдайдзи в Наре
5 из 8

Сразу после ранения Синдзо Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких".

© AFP 2022 / JIJI PRESS
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Врачи сделали все возможное, но спасти политика не смогли.

Сотрудник распространяет дополнительные выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о покушении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
6 из 8

Врачи сделали все возможное, но спасти политика не смогли.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
© AP Photo / Eugene Hoshiko

"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступает перед СМИ в Токио. Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено во время предвыборной речи в пятницу
7 из 8

"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
© AFP 2022 / JIJI PRESS

Мировые политические лидеры и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье Синдзо Абэ.

Полиция работает на месте происшествия на станции Кинтэцу Ямато-Сайдайдзи в Наре
8 из 8

Мировые политические лидеры и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье Синдзо Абэ.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
1 из 8

Покушение на Синдзо Абэ произошло во время его уличного выступления в японском городе Нара.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
2 из 8

Нападавший, находившийся за спиной политика на расстоянии около десяти метров, сделал два выстрела. После второго Абэ упал.

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
3 из 8

Синдзо Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа. Кроме этого, было зафиксировано кровотечение в области груди слева.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
4 из 8

На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

© AFP 2022 / Japan OUT/Yomiuri Shimbun
5 из 8

Сразу после ранения Синдзо Абэ был в сознании, но затем его состояние стало критическим, "с остановкой сердца и легких".

© AFP 2022 / JIJI PRESS
6 из 8

Врачи сделали все возможное, но спасти политика не смогли.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
7 из 8

"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
8 из 8

Мировые политические лидеры и общественные деятели шокированы произошедшим и выражают соболезнования семье Синдзо Абэ.

© AFP 2022 / JIJI PRESS
 
В миреСиндзо АбэЯпонияНара (город)Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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