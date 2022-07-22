Японский врач рассказал, как пытались спасти жизнь Абэ

ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Команда из 41 медика, включая 20 врачей, боролась за жизнь экс-премьер-министра Синдзо Абэ, сообщил профессор Хидэтака Фукусима из больницы при медицинском университете префектуры Нара, проводивший экстренную операцию в день покушения, в интервью телеканалу NHK.За время проведения операции и других манипуляций политику перелили 13 литров крови, что примерно соответствует объему крови 3 взрослых мужчин. "Из-за огнестрельного ранения рана была большая, к тому же в груди сосредоточены крупные кровеносные сосуды. Я понял, что лечение будет трудным", - сказал врач. Медикам удалось остановить кровотечение из крупных кровеносных сосудов, но сердце запустить так и не получилось. "В какой-то момент придется принять решение о прекращении лечения. В 17.03 я объяснил ситуацию семье, это было встречено с пониманием, и было принято решение об остановке лечебных действий", - пояснил профессор Фукусима.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11 МСК) в пятницу от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мёна и вскоре разорилась после крупных пожертвований в эту организацию. Ямагами считал, что так как Абэ в прошлом году направил приветственное послание дружественной Церкви объединения организации, то он был якобы связан с Церковью. Также он заявил, что дед Абэ – бывший премьер-министр Нобусукэ Киси способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет. При этом сама организация отрицает какую-либо связь с бывшим премьер-министром, так как он не состоял в списках ее членов и не делал пожертвований.Известно также, что в 2005 году Яманаги, находясь на службе в военно-морских силах самообороны, совершал попытку самоубийства. Как он объяснил, для того, чтобы его брат и сестра после разорения матери могли поправить свое финансовое положение за счет получения страховых выплат в случае его смерти. В настоящее время прокуратура намеревается направить Ямагами на психиатрическую экспертизу.
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
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ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Команда из 41 медика, включая 20 врачей, боролась за жизнь экс-премьер-министра Синдзо Абэ, сообщил профессор Хидэтака Фукусима из больницы при медицинском университете префектуры Нара, проводивший экстренную операцию в день покушения, в интервью телеканалу NHK.
За время проведения операции и других манипуляций политику перелили 13 литров крови, что примерно соответствует объему крови 3 взрослых мужчин. "Из-за огнестрельного ранения рана была большая, к тому же в груди сосредоточены крупные кровеносные сосуды. Я понял, что лечение будет трудным", - сказал врач. Медикам удалось остановить кровотечение из крупных кровеносных сосудов, но сердце запустить так и не получилось. "В какой-то момент придется принять решение о прекращении лечения. В 17.03 я объяснил ситуацию семье, это было встречено с пониманием, и было принято решение об остановке лечебных действий", - пояснил профессор Фукусима.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11 МСК) в пятницу от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.
Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мёна и вскоре разорилась после крупных пожертвований в эту организацию. Ямагами считал, что так как Абэ в прошлом году направил приветственное послание дружественной Церкви объединения организации, то он был якобы связан с Церковью. Также он заявил, что дед Абэ – бывший премьер-министр Нобусукэ Киси способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет. При этом сама организация отрицает какую-либо связь с бывшим премьер-министром, так как он не состоял в списках ее членов и не делал пожертвований.
Известно также, что в 2005 году Яманаги, находясь на службе в военно-морских силах самообороны, совершал попытку самоубийства. Как он объяснил, для того, чтобы его брат и сестра после разорения матери могли поправить свое финансовое положение за счет получения страховых выплат в случае его смерти. В настоящее время прокуратура намеревается направить Ямагами на психиатрическую экспертизу.
На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.
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На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.
"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.
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"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.
На месте происшествия задержан 41-летний Тэцуя Ямагами, который, как оказалось, раньше служил в морских силах самообороны. Судя по первым его показаниям, мужчина был недоволен экс-премьером и хотел его убить.
"Столь варварское нападение было совершено во время предвыборной кампании, что является основой демократического строя, и не может никогда быть прощено", — считает действующий глава правительства Японии Фумио Кисида.
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