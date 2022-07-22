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Государственные похороны Абэ пройдут 27 сентября - РИА Новости, 22.07.2022
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Государственные похороны Абэ пройдут 27 сентября
Государственные похороны Абэ пройдут 27 сентября - РИА Новости, 22.07.2022
Государственные похороны Абэ пройдут 27 сентября
Кабмин Японии утвердил 27 сентября датой проведения государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T03:41
2022-07-22T03:53
в мире
япония
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
синдзо абэ
нара (город)
токио
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ТОКИО, 22 июл — РИА новости. Кабмин Японии утвердил 27 сентября датой проведения государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщает агентство Киодо.Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца — 41-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил Абэ в спину из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Кремация тела Абэ состоялась 12 июля.Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мена и вскоре разорилась после крупных пожертвований этой организации. Вложения составляли около 100 миллионов иен (по текущему курсу около 740 тысяч долларов, по курсу на то время сумма приближалась к миллиону долларов) от продажи земли и недвижимости. Это, как считает Ямагами, разрушило его семью. Ямагами считал, что так как Абэ в прошлом году направил приветственное послание дружественной Церкви объединения организации, то он был якобы связан с Церковью. Также он заявил, что дед Абэ — бывший премьер-министр Нобусукэ Киси — способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет.
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в мире, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ, нара (город), токио
03:41 22.07.2022 (обновлено: 03:53 22.07.2022)
 
Государственные похороны Абэ пройдут 27 сентября

Государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Абэ пройдут 27 сентября

© AP Photo / Eugene HoshikoЦеремония прощания с Синдзо Абэ в Токио
Церемония прощания с Синдзо Абэ в Токио - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Церемония прощания с Синдзо Абэ в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 июл — РИА новости. Кабмин Японии утвердил 27 сентября датой проведения государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщает агентство Киодо.
"В ходе заседания кабинета министров утром 22 июля, правительство приняло решение о проведении церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, погибшего в ходе уличного выступления, в зале "Ниппод Будокан" в парке Китаномару в Токио 27 сентября", — говорится в сообщении Киодо.
Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца — 41-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил Абэ в спину из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Кремация тела Абэ состоялась 12 июля.
Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мена и вскоре разорилась после крупных пожертвований этой организации. Вложения составляли около 100 миллионов иен (по текущему курсу около 740 тысяч долларов, по курсу на то время сумма приближалась к миллиону долларов) от продажи земли и недвижимости. Это, как считает Ямагами, разрушило его семью. Ямагами считал, что так как Абэ в прошлом году направил приветственное послание дружественной Церкви объединения организации, то он был якобы связан с Церковью. Также он заявил, что дед Абэ — бывший премьер-министр Нобусукэ Киси — способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет.
Синдзо Абэ — самый пророссийский премьер Японии
© AP Photo / Shizuo Kambayashi

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ставит красную розочку на имя победившего кандидата от своей партии во время подсчета голосов на выборах в верхнюю палату парламента. 21 июля 2013
1 из 12

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi
© AP Photo / Alex Castro

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и бывший лидер Кубы Фидель Кастро во время встречи в Гаване. 22 сентября 2016 года
2 из 12

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

© AP Photo / Alex Castro
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. 5 сентября 2019
3 из 12

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в резиденции Бочаров ручей
4 из 12

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© AP Photo / Rebecca Blackwell

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 25 июля 2014
5 из 12

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
© AP Photo / Bullit Marquez

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время церемонии приветствия на территории дворца Малакананг в Маниле, Филиппины. 12 января 2017 года
6 из 12

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

© AP Photo / Bullit Marquez
© AP Photo / Susan Walsh

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

Президент Дональд Трамп с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммит G20 в Осаке, Япония. 28 июня 2019 года
7 из 12

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

© AP Photo / Susan Walsh
© AP Photo / Gregorio Borgia

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

Папа Римский Франциск с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, Япония. 25 ноября 2019 года
8 из 12

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

© AP Photo / Gregorio Borgia
© AP Photo / Ng Han Guan

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии приветствия встречи экономических лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пекине. 11 ноября 2014 года
9 из 12

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

© AP Photo / Ng Han Guan
© AP Photo / Saudi Press Agency

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ одетый в традиционную саудовскую мантию и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в северо-западном пустынном районе Аль-Ула
10 из 12

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

© AP Photo / Saudi Press Agency
© AP Photo / Franck Robichon/Pool

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает во время пресс-конференции в официальной резиденции в Токио
11 из 12

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

© AP Photo / Franck Robichon/Pool
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

Выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ
12 из 12

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
1 из 12

Синдзо Абэ проработал премьер-министром Японии дольше всех в новейшей истории страны: 24 августа 2020 года срок его пребывания на посту превысил 2799 дней.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi
2 из 12

Абэ, происходивший из семьи высокопоставленных политиков, всегда был амбициозным и хотел оставить след в истории.

© AP Photo / Alex Castro
3 из 12

Политик стремился к улучшению отношений с Россией и не раз высказывал намерение заключить мирный договор до окончания своих полномочий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 12

К сожалению, несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне с Владимиром Путиным, решить вопрос Курильских островов не удалось.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Японцам бывший премьер запомнился "абэномикой", которая была призвана оживить стагнирующую экономику подверженной дефляции страны.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
6 из 12

Кроме того, Синдзо Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии.

© AP Photo / Bullit Marquez
7 из 12

Будучи премьером, он договорился с США усилить давление на Северную Корею, которая отказалась прекращать свою ядерную программу.

© AP Photo / Susan Walsh
8 из 12

Абэ считал Ватикан партнером в вопросе отказа от ядерного оружия.

© AP Photo / Gregorio Borgia
9 из 12

Несмотря на сложные отношения Токио и Пекина, Синдзо Абэ стремился к диалогу с китайским лидером Си Цзиньпином.

© AP Photo / Ng Han Guan
10 из 12

Политик обращал пристальное внимание на Ближний Восток и предлагал помочь Саудовской Аравии создать менее зависимую от нефти экономику.

© AP Photo / Saudi Press Agency
11 из 12

В августе 2020 года Синдзо Абэ заявил правящей коалиции о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья.

© AP Photo / Franck Robichon/Pool
12 из 12

Восьмого июля 2022 года, когда Абэ выступал с речью в городе Нара, ему в спину дважды выстрелил злоумышленник. Ранение оказалось смертельным.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
 
В миреЯпонияУбийство экс-премьера Японии Синдзо АбэСиндзо АбэНара (город)Токио
 
 
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