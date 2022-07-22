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Государственные похороны Абэ пройдут 27 сентября

Государственные похороны Абэ пройдут 27 сентября - РИА Новости, 22.07.2022

Государственные похороны Абэ пройдут 27 сентября

Кабмин Японии утвердил 27 сентября датой проведения государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T03:41

2022-07-22T03:41

2022-07-22T03:53

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ТОКИО, 22 июл — РИА новости. Кабмин Японии утвердил 27 сентября датой проведения государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщает агентство Киодо.Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца — 41-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил Абэ в спину из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Кремация тела Абэ состоялась 12 июля.Убийца рассказал, что его мать попала в религиозную организацию Церковь объединения Муна Сон Мена и вскоре разорилась после крупных пожертвований этой организации. Вложения составляли около 100 миллионов иен (по текущему курсу около 740 тысяч долларов, по курсу на то время сумма приближалась к миллиону долларов) от продажи земли и недвижимости. Это, как считает Ямагами, разрушило его семью. Ямагами считал, что так как Абэ в прошлом году направил приветственное послание дружественной Церкви объединения организации, то он был якобы связан с Церковью. Также он заявил, что дед Абэ — бывший премьер-министр Нобусукэ Киси — способствовал привлечению в Японию из-за границы Церкви объединения, однако подтверждений этому нет.

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