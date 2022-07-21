https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html

"Держись Америки, не бросай Украину": Борис Джонсон оставил политзавещание

"Держись Америки, не бросай Украину": Борис Джонсон оставил политзавещание - РИА Новости, 21.07.2022

"Держись Америки, не бросай Украину": Борис Джонсон оставил политзавещание

Борис Джонсон делает все, чтобы не уйти из большой политики. Прощание с ним явно затянулось: уже постучали по столу заседаний министры (это традиция — так... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T08:00

2022-07-21T08:00

2022-07-21T13:42

авторы

лиз трасс

великобритания

америка

украина

дэвид кэмерон

найджел фарадж

риши сунак

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Борис Джонсон делает все, чтобы не уйти из большой политики. Прощание с ним явно затянулось: уже постучали по столу заседаний министры (это традиция — так подчиненные провожают уходящего премьера), уже в прямом смысле он махнул стране крылом, прокатившись на истребителе, а все же нет — дозаправился в воздухе и напоследок брякнул в парламенте фразу "Hasta la vista, baby". Терминатор-Джонсон в этот момент явно хотел сказать другое: "I’ll be back". Слухи о его стремлении вернуться на должность премьер-министра, как это в свое время сделал Уинстон Черчилль, начали распространяться едва ли не с момента заявления об отставке. Пока же Джонсон сформулировал свое завещание тому, кто придет на его место. Первым пунктом идет призыв: "Держись Америки, не бросай Украину…"На кого ставят в лагере Джонсона, хорошо известно — это нынешний министр иностранных дел Лиз Трасс. Она же является фаворитом среди тех, кто определяет реальную внутрипартийную повестку. В том, что выбор уже сделан, уверен британский политик Найджел Фарадж: "Через пару дней после заявления об отставке Джонсона богатый спонсор тори (Консервативная партия. — Прим. ред.) сказал мне, что большой бизнес решил — они хотят, чтобы победила Трасс. Почему? Они считают, что ею проще всего манипулировать".В приватном разговоре со мной один из оппозиционных британских политиков как-то заметил, что система выборов лидера у консерваторов губительна — они последовательно выбивают из гонки самых толковых кандидатов. Поэтому или по какой-то другой причине, но у главного британского руля в последние годы никто не задерживается. Проиграв сторонникам Brexit, с треском вылетел Дэвид Кэмерон, на смену ему пришла провальная Тереза Мэй, в итоге докатились до Джонсона. Его бывший советник Доминик Каммингс пишет, что Лиз Трасс "безумна, как коробка со змеями", и называет ее "ручной гранатой", потому что она взрывает все, к чему прикасается. Интересный набор характеристик для потенциального премьер-министра страны, обладающей ядерным арсеналом.Впрочем, Трасс вполне вписывается в современную модель западного лидера. Человек-функция: в состоянии озвучивать написанные лозунги, подстраиваясь под ситуацию, но при этом не несет никакой концепции. В молодости Трасс была членом Либерально-демократической партии, выступала за отмену монархии. Теперь бьет себя в грудь, заявляя, что консервативнее ее нет. Точно так же было и с Brexit: сначала говорила, что разрыв с Евросоюзом глупость, теперь — единственно верное решение.В финале Трасс соперничает с Риши Сунаком, бывшим министром финансов. Он отличился тем, что в период пандемии заливал британскую экономику деньгами. К концу 2021 года госдолг Великобритании составил два триллиона 382 миллиарда фунтов стерлингов — 102,8 процента ВВП страны. Это в том числе и к вопросу о шокирующих Великобританию цифрах инфляции, к концу года они должны стать двузначными.Лично Сунаку эти проблемы нипочем: он мультимиллионер, его называют самым богатым депутатом британского парламента. Женат на дочери индийского миллиардера Нараяна Мурти. Недруги пишут, что Сунак тратит десять тысяч фунтов стерлингов в месяц на подогрев воды в бассейне в одном из своих домов. Если это и выдумка, то звучит эффектно на фоне счетов за газ и электричество, с которыми в этом году столкнулись британцы.В конце августа регулятор британского рынка электроэнергии Ofgem должен установить новый потолок цен на газ для обычных потребителей. В результате средний годовой счет за свет и тепло увеличится до 3244 фунтов стерлингов: это уже больше десяти процентов от доходов среднестатистической британской семьи. Эксперты считают, что ценник и дальше будет расти. Дорожают автомобильное топливо и продукты. Великобританию ждет серия забастовок: сначала железнодорожники, за ними служащие почты, потом учителя. В этом списке можно с уверенностью ставить многоточие."Вдали от Вестминстера беспрецедентное количество людей столкнется предстоящей зимой с тем, что им придется выбирать: голодать или мерзнуть. Станет больше тех, кто будет вынужден отказаться от заправки автомобиля, покупки школьной формы и подгузников", — пишет "Гардиан". Это издание находится в оппозиции консерваторам, но анализ объективный. Не исключено, что дойдет до бунтов, если ситуацию не переломить. Из предвыборных выступлений кандидатов пока не видно решения проблем, которые продолжают нагромождаться. Так что призыв Джонсона держаться Америки и не бросать Украину, видимо, останется еще долгое время актуальным — чем-то же надо прикрывать собственную несостоятельность, даже если в итоге такая политика принесет много бед.Очевидно, что партия со смещением Джонсона и подбором его замены готовилась заранее. В период пандемии начали раскручивать Сунака, представляя его в качестве благодетеля, потом подтянули Лиз Трасс — из нее лепили Тэтчер с катанием на танках и прогулками в меховой шапке по зимней Москве. История сшита грубо и белыми нитками. Заготовлен и окончательный вердикт — британская социологическая служба YouGov, опросив 725 консерваторов, пришла к выводу, что в финальной битве Лиз Трасс победит Риши Сунака: за нее проголосуют 55 процентов против 35, которые отдадут за бывшего министра финансов. Конечно, впереди еще целый месяц дебатов, выступлений и обещаний, но крайне сомнительно, чтобы у Сунака хватило сил радикально этот расклад изменить, если верно то, что против него голосуют "партийные кошельки". В британской прессе даже не могут назвать точное число членов Консервативной партии — оно колеблется в диапазоне от 160 до 200 тысяч человек. В любом случае назначать нового лидера страны будут всего лишь 0,4 процента от общего числа избирателей. Демократично, что и говорить.

https://ria.ru/20220720/trass-1803635789.html

https://ria.ru/20220715/dzhonson-1802596463.html

https://ria.ru/20220717/dzhonson-1803099223.html

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авторы, лиз трасс, великобритания, америка, украина, дэвид кэмерон, найджел фарадж, риши сунак, борис джонсон, тереза мэй