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Би-би-си возместит ущерб бывшей няне принцев Уильяма и Гарри за ложь о ней - РИА Новости, 21.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220721/uilyam-1804019077.html
Би-би-си возместит ущерб бывшей няне принцев Уильяма и Гарри за ложь о ней
Би-би-си возместит ущерб бывшей няне принцев Уильяма и Гарри за ложь о ней - РИА Новости, 21.07.2022
Би-би-си возместит ущерб бывшей няне принцев Уильяма и Гарри за ложь о ней
Телерадиовещательная корпорация Би-би-си согласилась возместить ущерб бывшей няне принцев Уильяма и Гарри Тигги Легг-Бурк (сейчас Александра Петтифер) за ложные РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:19
2022-07-21T15:19
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
би-би-си
принц гарри
диана, принцесса уэльская
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Телерадиовещательная корпорация Би-би-си согласилась возместить ущерб бывшей няне принцев Уильяма и Гарри Тигги Легг-Бурк (сейчас Александра Петтифер) за ложные заявления журналиста Мартина Башира о якобы имевшем месте романе женщины с принцем Чарльзом, говорится в пресс-релизе компании.Он принес извинения Легг-Бурк и членам королевской семьи, выразив сожаление, что компания не проверила факты после выхода скандального интервью с принцессой Дианой, в котором она сделала ряд громких заявлений. В частности, она сказала, что в ее браке с принцем Чарльзом было три человека. Диана подразумевала многолетнюю возлюбленную (ныне жену) наследника престола Камиллу Паркер-Боулз. Однако журналист сообщил, что в тайных отношениях с принцем состояла Легг-Бурк.Помимо этого, Дейви заявил, что после того, как стало известно, что интервью было получено обманным путем, Би-би-си больше никогда не покажет эту программу и не предоставит право на ее показ другим телевещательным компаниям.Компания не исключает в будущем показ отрывков из программы для журналистских целей, так как она является частью истории, однако это решение будет всегда согласовываться с исполнительным комитетом, заявил Дейви.В конце 2020 года младший брат Дианы граф Чарльз Спенсер заявил, что журналист Мартин Башир, чтобы добиться интервью с его сестрой в 1995 году, представил ему банковские выписки, свидетельствующие о том, что двое высокопоставленных сотрудников Букингемского дворца из близкого окружения принцессы якобы наняты для слежки за принцессой. Выписки оказались поддельными. Би-би-си по итогам внутреннего расследования заключила, что Башир действовал не по злому умыслу, а "необдуманно".Бывший судья Верховного суда Джон Дайсон опубликовал результаты расследования, в ходе которого он установил, что Башир добился интервью обманом, а Би-би-си покрывала его поступок.
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знаменитости, шоу-бизнес, би-би-си, принц гарри, диана, принцесса уэльская
15:19 21.07.2022
 
Би-би-си возместит ущерб бывшей няне принцев Уильяма и Гарри за ложь о ней

Би-би-си возместит ущерб бывшей няне принцев Уильяма и Гарри Тигги Легг-Бурк за ложь о ней

© AP Photo / Chris JacksonПринц Уильям, герцогиня Кэтрин и принц Гарри на велогонке "Тур де Франс"
Принц Уильям, герцогиня Кэтрин и принц Гарри на велогонке Тур де Франс - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Chris Jackson
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Телерадиовещательная корпорация Би-би-си согласилась возместить ущерб бывшей няне принцев Уильяма и Гарри Тигги Легг-Бурк (сейчас Александра Петтифер) за ложные заявления журналиста Мартина Башира о якобы имевшем месте романе женщины с принцем Чарльзом, говорится в пресс-релизе компании.

"BBC согласилась выплатить госпоже Петтифер значительную сумму в качестве возмещения ущерба", – приводятся в документе слова генерального директора Тима Дейви.

Он принес извинения Легг-Бурк и членам королевской семьи, выразив сожаление, что компания не проверила факты после выхода скандального интервью с принцессой Дианой, в котором она сделала ряд громких заявлений. В частности, она сказала, что в ее браке с принцем Чарльзом было три человека. Диана подразумевала многолетнюю возлюбленную (ныне жену) наследника престола Камиллу Паркер-Боулз. Однако журналист сообщил, что в тайных отношениях с принцем состояла Легг-Бурк.
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Помимо этого, Дейви заявил, что после того, как стало известно, что интервью было получено обманным путем, Би-би-си больше никогда не покажет эту программу и не предоставит право на ее показ другим телевещательным компаниям.
Компания не исключает в будущем показ отрывков из программы для журналистских целей, так как она является частью истории, однако это решение будет всегда согласовываться с исполнительным комитетом, заявил Дейви.
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В конце 2020 года младший брат Дианы граф Чарльз Спенсер заявил, что журналист Мартин Башир, чтобы добиться интервью с его сестрой в 1995 году, представил ему банковские выписки, свидетельствующие о том, что двое высокопоставленных сотрудников Букингемского дворца из близкого окружения принцессы якобы наняты для слежки за принцессой. Выписки оказались поддельными. Би-би-си по итогам внутреннего расследования заключила, что Башир действовал не по злому умыслу, а "необдуманно".
Бывший судья Верховного суда Джон Дайсон опубликовал результаты расследования, в ходе которого он установил, что Башир добился интервью обманом, а Би-би-си покрывала его поступок.
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