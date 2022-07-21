https://ria.ru/20220721/uilyam-1804019077.html

Би-би-си возместит ущерб бывшей няне принцев Уильяма и Гарри за ложь о ней

Би-би-си возместит ущерб бывшей няне принцев Уильяма и Гарри за ложь о ней - РИА Новости, 21.07.2022

Би-би-си возместит ущерб бывшей няне принцев Уильяма и Гарри за ложь о ней

Телерадиовещательная корпорация Би-би-си согласилась возместить ущерб бывшей няне принцев Уильяма и Гарри Тигги Легг-Бурк (сейчас Александра Петтифер) за ложные РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:19

2022-07-21T15:19

2022-07-21T15:19

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би-би-си

принц гарри

диана, принцесса уэльская

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Телерадиовещательная корпорация Би-би-си согласилась возместить ущерб бывшей няне принцев Уильяма и Гарри Тигги Легг-Бурк (сейчас Александра Петтифер) за ложные заявления журналиста Мартина Башира о якобы имевшем месте романе женщины с принцем Чарльзом, говорится в пресс-релизе компании.Он принес извинения Легг-Бурк и членам королевской семьи, выразив сожаление, что компания не проверила факты после выхода скандального интервью с принцессой Дианой, в котором она сделала ряд громких заявлений. В частности, она сказала, что в ее браке с принцем Чарльзом было три человека. Диана подразумевала многолетнюю возлюбленную (ныне жену) наследника престола Камиллу Паркер-Боулз. Однако журналист сообщил, что в тайных отношениях с принцем состояла Легг-Бурк.Помимо этого, Дейви заявил, что после того, как стало известно, что интервью было получено обманным путем, Би-би-си больше никогда не покажет эту программу и не предоставит право на ее показ другим телевещательным компаниям.Компания не исключает в будущем показ отрывков из программы для журналистских целей, так как она является частью истории, однако это решение будет всегда согласовываться с исполнительным комитетом, заявил Дейви.В конце 2020 года младший брат Дианы граф Чарльз Спенсер заявил, что журналист Мартин Башир, чтобы добиться интервью с его сестрой в 1995 году, представил ему банковские выписки, свидетельствующие о том, что двое высокопоставленных сотрудников Букингемского дворца из близкого окружения принцессы якобы наняты для слежки за принцессой. Выписки оказались поддельными. Би-би-си по итогам внутреннего расследования заключила, что Башир действовал не по злому умыслу, а "необдуманно".Бывший судья Верховного суда Джон Дайсон опубликовал результаты расследования, в ходе которого он установил, что Башир добился интервью обманом, а Би-би-си покрывала его поступок.

https://ria.ru/20210701/diana-1739451766.html

https://ria.ru/20210701/diana-1739267205.html

https://ria.ru/20210521/bbc-1733314493.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, би-би-си, принц гарри, диана, принцесса уэльская