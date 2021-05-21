https://ria.ru/20210521/diana-1733223392.html

Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы

Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы - РИА Новости, 21.05.2021

Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы

Сыновья принцессы Дианы принцы Уильям и Гарри независимо друг от друга выступили с резким осуждением поведения бывшего журналиста Би-би-си Мартина Башира и... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T02:36

2021-05-21T02:36

2021-05-21T02:36

принц гарри

би-би-си

уильям, герцог кембриджский

диана, принцесса уэльская

в мире

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ЛОНДОН, 21 мая – РИА Новости, Мария Табак. Сыновья принцессы Дианы принцы Уильям и Гарри независимо друг от друга выступили с резким осуждением поведения бывшего журналиста Би-би-си Мартина Башира и самой телерадиокорпорации в истории со скандальным интервью, которое принцесса дала в 1995 году.В конце прошлого года младший брат Дианы граф Чарльз Спенсер заявил, что Башир, чтобы получить доступ к его сестре в 1995 году, представил ему банковские выписки, свидетельствующие о том, что двое высокопоставленных сотрудников Букингемского дворца из близкого окружения принцессы якобы наняты для слежки за Дианой. Выписки оказались поддельными. Би-би-си по итогам внутреннего расследования заключила, что Башир действовал не по злому умыслу, а "необдуманно". В четверг бывший судья Верховного суда Джон Дайсон опубликовал результаты расследования, в ходе которого он установил, что Башир добился интервью обманом, а Би-би-си покрывала его поступок."Ее подвел не только бесчестный журналист, но и руководство Би-би-си, которые смотрели в другую сторону вместо того, чтобы задавать жесткие вопросы", - подчеркнул герцог Кембриджский.Его младший брат принц Гарри, отказавшийся от статуса высокопоставленного члена королевской семьи и живущий с семьей в Калифорнии, в свою очередь отметил, что подобные действия журналистов сыграли роковую роль для его матери, погибшей в автокатастрофе по вине преследовавших ее папарацци."Цепная реакция, связанная с культурой эксплуатации и неэтичными действиями, в конечном итоге лишили ее жизни", - заявил герцог Сассекский.Он посетовал, что практика, подобная действиям Башира, до сих пор широко распространена.Би-би-си ранее направила письма с извинениями принцам Уильяму и Гарри, их отцу принцу Чарльзу и брату Дианы графу Спенсеру.В интервью Баширу принцесса сделала ряд громких заявлений, в частности, сказав, что в ее браке с принцем Чарльзом было три человека. Диана подразумевала многолетнюю возлюбленную (ныне жену) наследника престола Камиллу Паркер-Боулз.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/garri-1732286735.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/garri-1731756902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

принц гарри, би-би-си, уильям, герцог кембриджский, диана, принцесса уэльская, в мире