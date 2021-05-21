https://ria.ru/20210521/diana-1733223392.html
Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы - РИА Новости, 21.05.2021
Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
Сыновья принцессы Дианы принцы Уильям и Гарри независимо друг от друга выступили с резким осуждением поведения бывшего журналиста Би-би-си Мартина Башира и... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T02:36
2021-05-21T02:36
2021-05-21T02:36
принц гарри
би-би-си
уильям, герцог кембриджский
диана, принцесса уэльская
в мире
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ЛОНДОН, 21 мая – РИА Новости, Мария Табак. Сыновья принцессы Дианы принцы Уильям и Гарри независимо друг от друга выступили с резким осуждением поведения бывшего журналиста Би-би-си Мартина Башира и самой телерадиокорпорации в истории со скандальным интервью, которое принцесса дала в 1995 году.В конце прошлого года младший брат Дианы граф Чарльз Спенсер заявил, что Башир, чтобы получить доступ к его сестре в 1995 году, представил ему банковские выписки, свидетельствующие о том, что двое высокопоставленных сотрудников Букингемского дворца из близкого окружения принцессы якобы наняты для слежки за Дианой. Выписки оказались поддельными. Би-би-си по итогам внутреннего расследования заключила, что Башир действовал не по злому умыслу, а "необдуманно". В четверг бывший судья Верховного суда Джон Дайсон опубликовал результаты расследования, в ходе которого он установил, что Башир добился интервью обманом, а Би-би-си покрывала его поступок."Ее подвел не только бесчестный журналист, но и руководство Би-би-си, которые смотрели в другую сторону вместо того, чтобы задавать жесткие вопросы", - подчеркнул герцог Кембриджский.Его младший брат принц Гарри, отказавшийся от статуса высокопоставленного члена королевской семьи и живущий с семьей в Калифорнии, в свою очередь отметил, что подобные действия журналистов сыграли роковую роль для его матери, погибшей в автокатастрофе по вине преследовавших ее папарацци."Цепная реакция, связанная с культурой эксплуатации и неэтичными действиями, в конечном итоге лишили ее жизни", - заявил герцог Сассекский.Он посетовал, что практика, подобная действиям Башира, до сих пор широко распространена.Би-би-си ранее направила письма с извинениями принцам Уильяму и Гарри, их отцу принцу Чарльзу и брату Дианы графу Спенсеру.В интервью Баширу принцесса сделала ряд громких заявлений, в частности, сказав, что в ее браке с принцем Чарльзом было три человека. Диана подразумевала многолетнюю возлюбленную (ныне жену) наследника престола Камиллу Паркер-Боулз.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/garri-1732286735.html
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принц гарри, би-би-си, уильям, герцог кембриджский, диана, принцесса уэльская, в мире
ЛОНДОН, 21 мая – РИА Новости, Мария Табак.
Сыновья принцессы Дианы
принцы Уильям
и Гарри
независимо друг от друга выступили с резким осуждением поведения бывшего журналиста Би-би-си
Мартина Башира и самой телерадиокорпорации в истории со скандальным интервью, которое принцесса дала в 1995 году.
В конце прошлого года младший брат Дианы граф Чарльз Спенсер заявил, что Башир, чтобы получить доступ к его сестре в 1995 году, представил ему банковские выписки, свидетельствующие о том, что двое высокопоставленных сотрудников Букингемского дворца из близкого окружения принцессы якобы наняты для слежки за Дианой. Выписки оказались поддельными. Би-би-си по итогам внутреннего расследования заключила, что Башир действовал не по злому умыслу, а "необдуманно". В четверг бывший судья Верховного суда Джон Дайсон опубликовал результаты расследования, в ходе которого он установил, что Башир добился интервью обманом, а Би-би-си покрывала его поступок.
"Интервью сыграло большую роль в ухудшении отношений моих родителей и с тех пор ранило очень многих", - говорится в заявлении старшего сына принцессы Дианы и принца Чарльза Уильяма.
"Ее подвел не только бесчестный журналист, но и руководство Би-би-си, которые смотрели в другую сторону вместо того, чтобы задавать жесткие вопросы", - подчеркнул герцог Кембриджский.
Его младший брат принц Гарри, отказавшийся от статуса высокопоставленного члена королевской семьи и живущий с семьей в Калифорнии
, в свою очередь отметил, что подобные действия журналистов сыграли роковую роль для его матери, погибшей в автокатастрофе по вине преследовавших ее папарацци.
"Цепная реакция, связанная с культурой эксплуатации и неэтичными действиями, в конечном итоге лишили ее жизни", - заявил герцог Сассекский.
Он посетовал, что практика, подобная действиям Башира, до сих пор широко распространена.
Би-би-си ранее направила письма с извинениями принцам Уильяму и Гарри, их отцу принцу Чарльзу и брату Дианы графу Спенсеру.
В интервью Баширу принцесса сделала ряд громких заявлений, в частности, сказав, что в ее браке с принцем Чарльзом было три человека. Диана подразумевала многолетнюю возлюбленную (ныне жену) наследника престола Камиллу Паркер-Боулз.