https://ria.ru/20220721/putin-1803989988.html

Песков заверил, что у Путина со здоровьем все хорошо

Песков заверил, что у Путина со здоровьем все хорошо - РИА Новости, 21.07.2022

Песков заверил, что у Путина со здоровьем все хорошо

Со здоровьем Владимира Путина все хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикации в иностранных... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:51

2022-07-21T12:51

2022-07-21T14:17

владимир путин

политика

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Со здоровьем Владимира Путина все хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикации в иностранных изданиях о якобы существующих проблемах.Накануне Путин принимал участие в форуме Агентства стратегических инициатив и извинился перед участниками за свое покашливание. Он пояснил, что вернулся из поездки в Тегеран, где было очень жарко, а кондиционеры работали на полную мощность. Как отметил, в свою очередь, Песков, он тоже испытывает проблемы с голосом после этого визита."Что касается кондиционеров, то да, действительно, жара, на улице 40, в кондиционерах прохладно, я тоже осип, у меня то же самое. Не знаю, что у других из делегации, но ничего, так бывает, ничего страшного", — сказал представитель Кремля.В украинских и западных изданиях, а также в анонимных Telegram-каналах периодически появляются публикации о состоянии здоровья российского лидера. Директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая накануне на Аспенском форуме, назвал эти сообщения слухами. Он добавил, что по неформальной оценке разведки "он (Владимир Путин. — Прим. ред.) слишком здоров".

https://ria.ru/20220615/putin-1795468694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, здоровье - общество, дмитрий песков