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Песков заверил, что у Путина со здоровьем все хорошо - РИА Новости, 21.07.2022
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Песков заверил, что у Путина со здоровьем все хорошо
Песков заверил, что у Путина со здоровьем все хорошо - РИА Новости, 21.07.2022
Песков заверил, что у Путина со здоровьем все хорошо
Со здоровьем Владимира Путина все хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикации в иностранных... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:51
2022-07-21T14:17
владимир путин
политика
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Со здоровьем Владимира Путина все хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикации в иностранных изданиях о якобы существующих проблемах.Накануне Путин принимал участие в форуме Агентства стратегических инициатив и извинился перед участниками за свое покашливание. Он пояснил, что вернулся из поездки в Тегеран, где было очень жарко, а кондиционеры работали на полную мощность. Как отметил, в свою очередь, Песков, он тоже испытывает проблемы с голосом после этого визита."Что касается кондиционеров, то да, действительно, жара, на улице 40, в кондиционерах прохладно, я тоже осип, у меня то же самое. Не знаю, что у других из делегации, но ничего, так бывает, ничего страшного", — сказал представитель Кремля.В украинских и западных изданиях, а также в анонимных Telegram-каналах периодически появляются публикации о состоянии здоровья российского лидера. Директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая накануне на Аспенском форуме, назвал эти сообщения слухами. Он добавил, что по неформальной оценке разведки "он (Владимир Путин. — Прим. ред.) слишком здоров".
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владимир путин, политика, россия, здоровье - общество, дмитрий песков
12:51 21.07.2022 (обновлено: 14:17 21.07.2022)
 
Песков заверил, что у Путина со здоровьем все хорошо

Представитель Кремля Песков заявил, что у президента России Путина со здоровьем все хорошо

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Со здоровьем Владимира Путина все хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикации в иностранных изданиях о якобы существующих проблемах.

"Хорошо, у него все нормально со здоровьем. Вы знаете, что и украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские, они в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента. Это не что иное, как утки. Мы об этом говорим", — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне Путин принимал участие в форуме Агентства стратегических инициатив и извинился перед участниками за свое покашливание. Он пояснил, что вернулся из поездки в Тегеран, где было очень жарко, а кондиционеры работали на полную мощность. Как отметил, в свою очередь, Песков, он тоже испытывает проблемы с голосом после этого визита.
"Что касается кондиционеров, то да, действительно, жара, на улице 40, в кондиционерах прохладно, я тоже осип, у меня то же самое. Не знаю, что у других из делегации, но ничего, так бывает, ничего страшного", — сказал представитель Кремля.
В украинских и западных изданиях, а также в анонимных Telegram-каналах периодически появляются публикации о состоянии здоровья российского лидера. Директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая накануне на Аспенском форуме, назвал эти сообщения слухами. Он добавил, что по неформальной оценке разведки "он (Владимир Путин. — Прим. ред.) слишком здоров".
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