https://ria.ru/20220720/tegeran-1803772078.html

Путин посетовал на жару в Тегеране

Путин посетовал на жару в Тегеране - РИА Новости, 20.07.2022

Путин посетовал на жару в Тегеране

Президент РФ Владимир Путин пожаловался на жару в Тегеране и кондиционер, который "шуровал как следует". РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:54

2022-07-20T15:54

2022-07-20T18:15

иран

тегеран (город)

агентство стратегических инициатив (аси)

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожаловался на жару в Тегеране и кондиционер, который "шуровал как следует".Глава государства в среду участвует в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс". Накануне глава государства был в Иране."Вчера в Тегеране было очень жарко, +38, а кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения", — объяснил он свое покашливание.

https://ria.ru/20220720/sammit-1803642209.html

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"Кондишен шуровал как следует" – Путин объяснил свой кашель "Кондишен шуровал как следует" – Путин объяснил свой кашель 2022-07-20T15:54 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, тегеран (город), агентство стратегических инициатив (аси), в мире, россия, владимир путин