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Путин посетовал на жару в Тегеране - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин посетовал на жару в Тегеране
Путин посетовал на жару в Тегеране - РИА Новости, 20.07.2022
Путин посетовал на жару в Тегеране
Президент РФ Владимир Путин пожаловался на жару в Тегеране и кондиционер, который "шуровал как следует". РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:54
2022-07-20T18:15
иран
тегеран (город)
агентство стратегических инициатив (аси)
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожаловался на жару в Тегеране и кондиционер, который "шуровал как следует".Глава государства в среду участвует в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс". Накануне глава государства был в Иране."Вчера в Тегеране было очень жарко, +38, а кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения", — объяснил он свое покашливание.
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иран
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"Кондишен шуровал как следует" – Путин объяснил свой кашель
"Кондишен шуровал как следует" – Путин объяснил свой кашель
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иран, тегеран (город), агентство стратегических инициатив (аси), в мире, россия, владимир путин
15:54 20.07.2022 (обновлено: 18:15 20.07.2022)
 
Путин посетовал на жару в Тегеране

Путин объяснил покашливание работой кондиционеров накануне при +38 в Тегеране

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожаловался на жару в Тегеране и кондиционер, который "шуровал как следует".
Глава государства в среду участвует в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс". Накануне глава государства был в Иране.
"Вчера в Тегеране было очень жарко, +38, а кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения", — объяснил он свое покашливание.
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ИранТегеран (город)Агентство стратегических инициатив (АСИ)В миреРоссияВладимир Путин
 
 
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