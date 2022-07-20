https://ria.ru/20220720/tegeran-1803772078.html
Путин посетовал на жару в Тегеране
Путин посетовал на жару в Тегеране - РИА Новости, 20.07.2022
Путин посетовал на жару в Тегеране
Президент РФ Владимир Путин пожаловался на жару в Тегеране и кондиционер, который "шуровал как следует". РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:54
2022-07-20T15:54
2022-07-20T18:15
иран
тегеран (город)
агентство стратегических инициатив (аси)
в мире
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803831520_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd55912b84e084d3852416fd5a313ed1.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожаловался на жару в Тегеране и кондиционер, который "шуровал как следует".Глава государства в среду участвует в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс". Накануне глава государства был в Иране."Вчера в Тегеране было очень жарко, +38, а кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения", — объяснил он свое покашливание.
https://ria.ru/20220720/sammit-1803642209.html
иран
тегеран (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803831520_311:0:1751:1080_1920x0_80_0_0_2db786188df486cdc27ad735ebdcc4fb.jpg
"Кондишен шуровал как следует" – Путин объяснил свой кашель
"Кондишен шуровал как следует" – Путин объяснил свой кашель
2022-07-20T15:54
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, тегеран (город), агентство стратегических инициатив (аси), в мире, россия, владимир путин
15:54 20.07.2022 (обновлено: 18:15 20.07.2022)
Путин посетовал на жару в Тегеране
Путин объяснил покашливание работой кондиционеров накануне при +38 в Тегеране