https://ria.ru/20220721/putin-1803918173.html

Директор ЦРУ заявил, что Путин слишком здоров

Директор ЦРУ заявил, что Путин слишком здоров - РИА Новости, 21.07.2022

Директор ЦРУ заявил, что Путин слишком здоров

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин слишком здоров. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T01:31

2022-07-21T01:31

2022-07-21T13:10

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сша

россия

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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин слишком здоров."Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки", — сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20220720/putin-1803799622.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, россия