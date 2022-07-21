https://ria.ru/20220721/putin-1803918173.html
Директор ЦРУ заявил, что Путин слишком здоров
Директор ЦРУ заявил, что Путин слишком здоров - РИА Новости, 21.07.2022
Директор ЦРУ заявил, что Путин слишком здоров
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин слишком здоров. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T01:31
2022-07-21T01:31
2022-07-21T13:10
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин слишком здоров."Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки", — сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.
https://radiosputnik.ria.ru/20220720/putin-1803799622.html
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РИА Новости
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в мире, сша, россия
01:31 21.07.2022 (обновлено: 13:10 21.07.2022)
Директор ЦРУ заявил, что Путин слишком здоров
Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал российского президента Владимира Путина слишком здоровым