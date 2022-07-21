https://ria.ru/20220721/moskva-1803957421.html

Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства

Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства - РИА Новости, 21.07.2022

Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства

Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства "IQ городов", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:49

2022-07-21T10:49

2022-07-21T10:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

технологии

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства "IQ городов", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства "IQ городов". Индекс "IQ городов" разработан министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в сообщении."Москва не первый год занимает лидирующие позиции в рейтингах городов. Это, в том числе, результат масштабной работы по модернизации и постоянному развитию городского хозяйства. В соответствии с современными трендами проводится цифровизация этой ключевой для российской столицы отрасли. Ежегодно внедряются новые "умные" решения и автоматизируются производственные процессы. Сегодня в Москве эффективно функционируют интеллектуальные системы управления наружным освещением, учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, онлайн-мониторинг качества питьевой воды. В этом году начал работу Центр управления Комплекса городского хозяйства: в его единую автоматизированную систему поступает информация о состоянии коммунально-инженерной инфраструктуры примерно по 1 тысячи параметров. Это позволяет нашим специалистам в режиме реального времени управлять системами жизнеобеспечения, поддерживать их качественную, слаженную и стабильную работу", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что "IQ городов" рассчитывается по 44 показателям. Среди них: городское управление, умные технологии в ЖКХ и городском транспорте, инновации для городской среды, системы общественной и экологической безопасности, туризм, системы социальных услуг, инфраструктура связи, экономическое состояние и инвестклимат.Уточняется, что в тройку лидеров среди городов-миллионников вошли Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

https://ria.ru/20220617/reyting-1796032581.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, москва, петр бирюков