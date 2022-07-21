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Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства - РИА Новости, 21.07.2022
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Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства
Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства - РИА Новости, 21.07.2022
Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства
Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства "IQ городов", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:49
2022-07-21T10:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
технологии
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства "IQ городов", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства "IQ городов". Индекс "IQ городов" разработан министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в сообщении."Москва не первый год занимает лидирующие позиции в рейтингах городов. Это, в том числе, результат масштабной работы по модернизации и постоянному развитию городского хозяйства. В соответствии с современными трендами проводится цифровизация этой ключевой для российской столицы отрасли. Ежегодно внедряются новые "умные" решения и автоматизируются производственные процессы. Сегодня в Москве эффективно функционируют интеллектуальные системы управления наружным освещением, учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, онлайн-мониторинг качества питьевой воды. В этом году начал работу Центр управления Комплекса городского хозяйства: в его единую автоматизированную систему поступает информация о состоянии коммунально-инженерной инфраструктуры примерно по 1 тысячи параметров. Это позволяет нашим специалистам в режиме реального времени управлять системами жизнеобеспечения, поддерживать их качественную, слаженную и стабильную работу", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что "IQ городов" рассчитывается по 44 показателям. Среди них: городское управление, умные технологии в ЖКХ и городском транспорте, инновации для городской среды, системы общественной и экологической безопасности, туризм, системы социальных услуг, инфраструктура связи, экономическое состояние и инвестклимат.Уточняется, что в тройку лидеров среди городов-миллионников вошли Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
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технологии, москва, петр бирюков
10:49 21.07.2022
 
Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства

Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства "IQ городов"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМоскворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства "IQ городов", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства "IQ городов". Индекс "IQ городов" разработан министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Москва не первый год занимает лидирующие позиции в рейтингах городов. Это, в том числе, результат масштабной работы по модернизации и постоянному развитию городского хозяйства. В соответствии с современными трендами проводится цифровизация этой ключевой для российской столицы отрасли. Ежегодно внедряются новые "умные" решения и автоматизируются производственные процессы. Сегодня в Москве эффективно функционируют интеллектуальные системы управления наружным освещением, учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, онлайн-мониторинг качества питьевой воды. В этом году начал работу Центр управления Комплекса городского хозяйства: в его единую автоматизированную систему поступает информация о состоянии коммунально-инженерной инфраструктуры примерно по 1 тысячи параметров. Это позволяет нашим специалистам в режиме реального времени управлять системами жизнеобеспечения, поддерживать их качественную, слаженную и стабильную работу", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что "IQ городов" рассчитывается по 44 показателям. Среди них: городское управление, умные технологии в ЖКХ и городском транспорте, инновации для городской среды, системы общественной и экологической безопасности, туризм, системы социальных услуг, инфраструктура связи, экономическое состояние и инвестклимат.
Уточняется, что в тройку лидеров среди городов-миллионников вошли Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниТехнологииМоскваПетр Бирюков
 
 
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