Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства
Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства "IQ городов"
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМоскворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства "IQ городов", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства "IQ городов". Индекс "IQ городов" разработан министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Москва не первый год занимает лидирующие позиции в рейтингах городов. Это, в том числе, результат масштабной работы по модернизации и постоянному развитию городского хозяйства. В соответствии с современными трендами проводится цифровизация этой ключевой для российской столицы отрасли. Ежегодно внедряются новые "умные" решения и автоматизируются производственные процессы. Сегодня в Москве эффективно функционируют интеллектуальные системы управления наружным освещением, учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, онлайн-мониторинг качества питьевой воды. В этом году начал работу Центр управления Комплекса городского хозяйства: в его единую автоматизированную систему поступает информация о состоянии коммунально-инженерной инфраструктуры примерно по 1 тысячи параметров. Это позволяет нашим специалистам в режиме реального времени управлять системами жизнеобеспечения, поддерживать их качественную, слаженную и стабильную работу", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что "IQ городов" рассчитывается по 44 показателям. Среди них: городское управление, умные технологии в ЖКХ и городском транспорте, инновации для городской среды, системы общественной и экологической безопасности, туризм, системы социальных услуг, инфраструктура связи, экономическое состояние и инвестклимат.
Уточняется, что в тройку лидеров среди городов-миллионников вошли Санкт-Петербург и Нижний Новгород.