Рейтинг@Mail.ru
Nord Stream AG заявила об успешном завершении работ на "Северном потоке" - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/gaz-1803960136.html
Nord Stream AG заявила об успешном завершении работ на "Северном потоке"
Nord Stream AG заявила об успешном завершении работ на "Северном потоке" - РИА Новости, 21.07.2022
Nord Stream AG заявила об успешном завершении работ на "Северном потоке"
Компания Nord Stream AG, оператор "Северного потока", объявила об успешном завершении технических работ и возобновлении прокачки газа. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:05
2022-07-21T16:07
в мире
экономика
россия
северный поток
природный газ
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76931/19/769311952_0:200:2847:1801_1920x0_80_0_0_52cd7735708fb43915d862581f1bb8b4.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Компания Nord Stream AG, оператор "Северного потока", объявила об успешном завершении технических работ и возобновлении прокачки газа.В компании отметили, что график работ заблаговременно согласовали с партнерами.Прокачка газа по "Северному потоку" возобновилась в 7:00 мск. За первый час физический поток составил почти 1,9 миллиона кубометров — около 30 процентов мощности, а затем вырос примерно до 2,66 миллиона — это уже около 40 процентов мощности. На таком уровне поставки шли и до остановки на плановое техобслуживание.Газопровод проходил профилактику с 11 по 21 июля. В частности, специалисты протестировали механические компоненты и системы автоматизации. Тем не менее "Северный поток" не работает на полную мощность. В середине июня "Газпром" снизил прокачку до 40 процентов от номинальной мощности, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за введенных Канадой антироссийских санкций не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". В начале июля проблему удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.На этом фоне в некоторых европейских странах высказывались опасения, что газопровод вообще не возобновит работу после техобслуживания. Россия повода для таких опасений не давала. Как отмечал президент Владимир Путин, "Газпром" выполняет все свои обязательства и готов качать столько газа, сколько нужно.
https://ria.ru/20220720/potok-1803640062.html
https://ria.ru/20220720/gaz-1803741211.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76931/19/769311952_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_cb619c9817af345f0d17aa6e70bdfe04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, россия, северный поток, природный газ, европа
11:05 21.07.2022 (обновлено: 16:07 21.07.2022)
 
Nord Stream AG заявила об успешном завершении работ на "Северном потоке"

Nord Stream AG: на обеих нитках "Северного потока" успешно завершены работы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток"
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Газопровод "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Компания Nord Stream AG, оператор "Северного потока", объявила об успешном завершении технических работ и возобновлении прокачки газа.

"Компания Nord Stream AG успешно завершила выполнение всех запланированных работ на обеих нитках газопровода в соответствии с установленными сроками. Подача газа возобновлена 21 июля 2022 года", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что график работ заблаговременно согласовали с партнерами.
Прокачка газа по "Северному потоку" возобновилась в 7:00 мск. За первый час физический поток составил почти 1,9 миллиона кубометров — около 30 процентов мощности, а затем вырос примерно до 2,66 миллиона — это уже около 40 процентов мощности. На таком уровне поставки шли и до остановки на плановое техобслуживание.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 10:40
Немцы потребовали запустить "Северный поток — 2" после слов Путина
Газопровод проходил профилактику с 11 по 21 июля. В частности, специалисты протестировали механические компоненты и системы автоматизации.
Тем не менее "Северный поток" не работает на полную мощность. В середине июня "Газпром" снизил прокачку до 40 процентов от номинальной мощности, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за введенных Канадой антироссийских санкций не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". В начале июля проблему удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.
На этом фоне в некоторых европейских странах высказывались опасения, что газопровод вообще не возобновит работу после техобслуживания. Россия повода для таких опасений не давала. Как отмечал президент Владимир Путин, "Газпром" выполняет все свои обязательства и готов качать столько газа, сколько нужно.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 15:33
Европа собралась впервые провести зиму без российского газа
 
В миреЭкономикаРоссияСеверный потокПриродный газЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала