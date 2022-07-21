11:05 21.07.2022 (обновлено: 16:07 21.07.2022)
Nord Stream AG заявила об успешном завершении работ на "Северном потоке"
Nord Stream AG: на обеих нитках "Северного потока" успешно завершены работы
Газопровод "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Компания Nord Stream AG, оператор "Северного потока", объявила об успешном завершении технических работ и возобновлении прокачки газа.
"Компания Nord Stream AG успешно завершила выполнение всех запланированных работ на обеих нитках газопровода в соответствии с установленными сроками. Подача газа возобновлена 21 июля 2022 года", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что график работ заблаговременно согласовали с партнерами.
Прокачка газа по "Северному потоку" возобновилась в 7:00 мск. За первый час физический поток составил почти 1,9 миллиона кубометров — около 30 процентов мощности, а затем вырос примерно до 2,66 миллиона — это уже около 40 процентов мощности. На таком уровне поставки шли и до остановки на плановое техобслуживание.
Газопровод проходил профилактику с 11 по 21 июля. В частности, специалисты протестировали механические компоненты и системы автоматизации.
Тем не менее "Северный поток" не работает на полную мощность. В середине июня "Газпром" снизил прокачку до 40 процентов от номинальной мощности, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за введенных Канадой антироссийских санкций не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". В начале июля проблему удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.
На этом фоне в некоторых европейских странах высказывались опасения, что газопровод вообще не возобновит работу после техобслуживания. Россия повода для таких опасений не давала. Как отмечал президент Владимир Путин, "Газпром" выполняет все свои обязательства и готов качать столько газа, сколько нужно.