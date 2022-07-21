https://ria.ru/20220721/gaz-1803960136.html

Nord Stream AG заявила об успешном завершении работ на "Северном потоке"

Nord Stream AG заявила об успешном завершении работ на "Северном потоке" - РИА Новости, 21.07.2022

Nord Stream AG заявила об успешном завершении работ на "Северном потоке"

Компания Nord Stream AG, оператор "Северного потока", объявила об успешном завершении технических работ и возобновлении прокачки газа. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T11:05

2022-07-21T11:05

2022-07-21T16:07

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Компания Nord Stream AG, оператор "Северного потока", объявила об успешном завершении технических работ и возобновлении прокачки газа.В компании отметили, что график работ заблаговременно согласовали с партнерами.Прокачка газа по "Северному потоку" возобновилась в 7:00 мск. За первый час физический поток составил почти 1,9 миллиона кубометров — около 30 процентов мощности, а затем вырос примерно до 2,66 миллиона — это уже около 40 процентов мощности. На таком уровне поставки шли и до остановки на плановое техобслуживание.Газопровод проходил профилактику с 11 по 21 июля. В частности, специалисты протестировали механические компоненты и системы автоматизации. Тем не менее "Северный поток" не работает на полную мощность. В середине июня "Газпром" снизил прокачку до 40 процентов от номинальной мощности, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за введенных Канадой антироссийских санкций не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". В начале июля проблему удалось разрешить — Канада согласилась отправить турбину в Германию, которая передаст ее России. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.На этом фоне в некоторых европейских странах высказывались опасения, что газопровод вообще не возобновит работу после техобслуживания. Россия повода для таких опасений не давала. Как отмечал президент Владимир Путин, "Газпром" выполняет все свои обязательства и готов качать столько газа, сколько нужно.

https://ria.ru/20220720/potok-1803640062.html

https://ria.ru/20220720/gaz-1803741211.html

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в мире, экономика, россия, северный поток, природный газ, европа