https://ria.ru/20220721/deti-1804043479.html
Попавших в шторм на Ладожском озере детей готовят к отправке домой
Попавших в шторм на Ладожском озере детей готовят к отправке домой - РИА Новости, 21.07.2022
Попавших в шторм на Ладожском озере детей готовят к отправке домой
Детей из Ханты-Мансийского автономного округа, попавших в шторм на Ладожском озере, готовят к отправке домой, их жизням ничего не угрожает, сообщила мэрия... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:48
2022-07-21T16:48
2022-07-21T16:48
туризм
происшествия
андрей филатов
ладожское озеро
россия
валаам
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Детей из Ханты-Мансийского автономного округа, попавших в шторм на Ладожском озере, готовят к отправке домой, их жизням ничего не угрожает, сообщила мэрия Сургута."Как только стало известно, что дети уехали за пределы Югры, мы сразу же включились, глава города Андрей Филатов поручил сделать все возможное, чтобы предупредить все риски. По всему пути их следования мы уведомили коллег из других регионов, пытались держать связь с руководителями группы, надзорными органами, в ежедневном режиме получали информацию об их перемещениях", — пояснили в мэрии.Ранее в следственном управлении СК РФ по Карелии рассказали, что 18 июля 20 детей из Югры в сопровождении четырех взрослых отправились в турпоход на остров Валаам. По данным ведомства, руководители группы проигнорировали запрет о выходе на воду со стороны надзорных органов и допустили сплав ребят в акваторию Ладожского озера, чем подвергли их смертельной опасности. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас, по информации следователей, детей готовят к отправке домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220720/sochi-1803824438.html
ладожское озеро
россия
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республика карелия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, андрей филатов, ладожское озеро, россия, валаам, следственный комитет россии (ск рф), дети, туризм, туристы, новости - туризм, республика карелия, ханты-мансийский автономный округ, югра
Попавших в шторм на Ладожском озере детей готовят к отправке домой
Власти: группу детей из Югры, попавших в шторм в Карелии, готовят к отправке домой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Детей из Ханты-Мансийского автономного округа, попавших в шторм на Ладожском озере, готовят к отправке домой, их жизням ничего не угрожает, сообщила мэрия Сургута.
"Как только стало известно, что дети уехали за пределы Югры, мы сразу же включились, глава города Андрей Филатов поручил сделать все возможное, чтобы предупредить все риски. По всему пути их следования мы уведомили коллег из других регионов, пытались держать связь с руководителями группы, надзорными органами, в ежедневном режиме получали информацию об их перемещениях", — пояснили в мэрии.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Карелии рассказали, что 18 июля 20 детей из Югры в сопровождении четырех взрослых отправились в турпоход на остров Валаам. По данным ведомства, руководители группы проигнорировали запрет о выходе на воду со стороны надзорных органов и допустили сплав ребят в акваторию Ладожского озера, чем подвергли их смертельной опасности.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас, по информации следователей, детей готовят к отправке домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.