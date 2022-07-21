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Попавших в шторм на Ладожском озере детей готовят к отправке домой - РИА Новости, 21.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220721/deti-1804043479.html
Попавших в шторм на Ладожском озере детей готовят к отправке домой
Попавших в шторм на Ладожском озере детей готовят к отправке домой - РИА Новости, 21.07.2022
Попавших в шторм на Ладожском озере детей готовят к отправке домой
Детей из Ханты-Мансийского автономного округа, попавших в шторм на Ладожском озере, готовят к отправке домой, их жизням ничего не угрожает, сообщила мэрия... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:48
2022-07-21T16:48
туризм
происшествия
андрей филатов
ладожское озеро
россия
валаам
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Детей из Ханты-Мансийского автономного округа, попавших в шторм на Ладожском озере, готовят к отправке домой, их жизням ничего не угрожает, сообщила мэрия Сургута."Как только стало известно, что дети уехали за пределы Югры, мы сразу же включились, глава города Андрей Филатов поручил сделать все возможное, чтобы предупредить все риски. По всему пути их следования мы уведомили коллег из других регионов, пытались держать связь с руководителями группы, надзорными органами, в ежедневном режиме получали информацию об их перемещениях", — пояснили в мэрии.Ранее в следственном управлении СК РФ по Карелии рассказали, что 18 июля 20 детей из Югры в сопровождении четырех взрослых отправились в турпоход на остров Валаам. По данным ведомства, руководители группы проигнорировали запрет о выходе на воду со стороны надзорных органов и допустили сплав ребят в акваторию Ладожского озера, чем подвергли их смертельной опасности. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас, по информации следователей, детей готовят к отправке домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220720/sochi-1803824438.html
ладожское озеро
россия
валаам
республика карелия
ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, андрей филатов, ладожское озеро, россия, валаам, следственный комитет россии (ск рф), дети, туризм, туристы, новости - туризм, республика карелия, ханты-мансийский автономный округ, югра
16:48 21.07.2022
 
Попавших в шторм на Ладожском озере детей готовят к отправке домой

Власти: группу детей из Югры, попавших в шторм в Карелии, готовят к отправке домой

© РИА Новости / Олеся ПеченкинаКарелия. Ладожское озеро.
Карелия. Ладожское озеро. - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Детей из Ханты-Мансийского автономного округа, попавших в шторм на Ладожском озере, готовят к отправке домой, их жизням ничего не угрожает, сообщила мэрия Сургута.
"Как только стало известно, что дети уехали за пределы Югры, мы сразу же включились, глава города Андрей Филатов поручил сделать все возможное, чтобы предупредить все риски. По всему пути их следования мы уведомили коллег из других регионов, пытались держать связь с руководителями группы, надзорными органами, в ежедневном режиме получали информацию об их перемещениях", — пояснили в мэрии.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Карелии рассказали, что 18 июля 20 детей из Югры в сопровождении четырех взрослых отправились в турпоход на остров Валаам. По данным ведомства, руководители группы проигнорировали запрет о выходе на воду со стороны надзорных органов и допустили сплав ребят в акваторию Ладожского озера, чем подвергли их смертельной опасности.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас, по информации следователей, детей готовят к отправке домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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ТуризмПроисшествияАндрей ФилатовЛадожское озероРоссияВалаамСледственный комитет России (СК РФ)ДетиТуризмтуристыНовости - ТуризмРеспублика КарелияХанты-Мансийский автономный округЮгра
 
 
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