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Дагестан рассматривает возможность освоения редкометальных ресурсов - РИА Новости, 21.07.2022
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Дагестан рассматривает возможность освоения редкометальных ресурсов
Дагестан рассматривает возможность освоения редкометальных ресурсов - РИА Новости, 21.07.2022
Дагестан рассматривает возможность освоения редкометальных ресурсов
Власти Дагестана обсудили с представителями Российской академии наук в четверг возможность освоения редкометальных ресурсов в республике, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:23
2022-07-21T18:29
экономика
сергей меликов
россия
чили
аргентина
российская академия наук
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МАХАЧКАЛА, 21 июл — РИА Новости. Власти Дагестана обсудили с представителями Российской академии наук в четверг возможность освоения редкометальных ресурсов в республике, сообщает пресс-служба главы региона.По ее информации, на Петербургском международном экономическом форуме правительство Дагестана и РАН подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки, образования и высоких технологий. Тогда, комментируя его пункты, глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что у республики многообразный и неисчерпаемый потенциал, который может быть полезен российской науке. Сегодня стороны уже подробно остановились на конкретных направлениях совместной работы."Спектр проблем, которые мы обговорили, оказался гораздо шире. Сегодня для экономики всей страны становится ощутимой проблема получения лития. Поэтому его добыча становится стратегической целью, в том числе связанной с обороноспособностью нашего государства. В Дагестане сегодня есть три потенциальных месторождения – Тарумовское, Берикейское и Южно-Сухокумское. Они все подземные и содержат гидроминеральные рассолы", – цитирует Меликова пресс-служба.Отмечается, что с учетом риска дефицита литиевого сырья в России из-за ухода крупнейших поставщиков – Чили и Аргентины – это направление приобретает особую актуальность. Литий может использоваться в оборонной, космической, автомобильной и энергетической отраслях.Власти уточнили, что потенциал Дагестана в плане извлечения карбоната лития – до 6 тысяч тонн в год. Республика получает предложения по реализации инвестиционных проектов в части разработки этих месторождений, однако не спешит их принимать, потому что при отсутствии ответственного подхода со стороны инициаторов возможно негативное влияние на экологию.Меликов подчеркнул, что работы не начнутся без серьезной экспертной оценки и научного обоснования, которые как раз может дать РАН.Он сообщил, что сама концепция предполагает создание комплекса по получению редкоземельных металлов, в первую очередь лития, и других товарных продуктов из геотермальных вод, строительство завода по производству пищевой и технической соды, развитие тепличных комплексов с использованием энергии геотермальной воды, создание кормовой базы для рыбоводства и животноводства."Республика в этом отношении рассматривает привлечение инвестиций и реализацию проекта по принципу государственно-частного партнерства. Мы готовы быть участниками этого процесса и идти по пути создания инновационного кластера", – заключил глава региона.
https://ria.ru/20220711/matvienko-1801777167.html
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экономика, сергей меликов, россия, чили, аргентина, российская академия наук
18:23 21.07.2022 (обновлено: 18:29 21.07.2022)
 
Дагестан рассматривает возможность освоения редкометальных ресурсов

Власти Дагестана обсудили возможность освоения редкометальных ресурсов

© NewsTeam / Перейти в фотобанкВид на село Гамсутль в Гунибском районе Республики Дагестан
Вид на село Гамсутль в Гунибском районе Республики Дагестан
© NewsTeam
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Вид на село Гамсутль в Гунибском районе Республики Дагестан. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 21 июл — РИА Новости. Власти Дагестана обсудили с представителями Российской академии наук в четверг возможность освоения редкометальных ресурсов в республике, сообщает пресс-служба главы региона.
По ее информации, на Петербургском международном экономическом форуме правительство Дагестана и РАН подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития науки, образования и высоких технологий. Тогда, комментируя его пункты, глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что у республики многообразный и неисчерпаемый потенциал, который может быть полезен российской науке. Сегодня стороны уже подробно остановились на конкретных направлениях совместной работы.
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"Спектр проблем, которые мы обговорили, оказался гораздо шире. Сегодня для экономики всей страны становится ощутимой проблема получения лития. Поэтому его добыча становится стратегической целью, в том числе связанной с обороноспособностью нашего государства. В Дагестане сегодня есть три потенциальных месторождения – Тарумовское, Берикейское и Южно-Сухокумское. Они все подземные и содержат гидроминеральные рассолы", – цитирует Меликова пресс-служба.
Отмечается, что с учетом риска дефицита литиевого сырья в России из-за ухода крупнейших поставщиков – Чили и Аргентины – это направление приобретает особую актуальность. Литий может использоваться в оборонной, космической, автомобильной и энергетической отраслях.
Власти уточнили, что потенциал Дагестана в плане извлечения карбоната лития – до 6 тысяч тонн в год. Республика получает предложения по реализации инвестиционных проектов в части разработки этих месторождений, однако не спешит их принимать, потому что при отсутствии ответственного подхода со стороны инициаторов возможно негативное влияние на экологию.
Меликов подчеркнул, что работы не начнутся без серьезной экспертной оценки и научного обоснования, которые как раз может дать РАН.
Он сообщил, что сама концепция предполагает создание комплекса по получению редкоземельных металлов, в первую очередь лития, и других товарных продуктов из геотермальных вод, строительство завода по производству пищевой и технической соды, развитие тепличных комплексов с использованием энергии геотермальной воды, создание кормовой базы для рыбоводства и животноводства.
"Республика в этом отношении рассматривает привлечение инвестиций и реализацию проекта по принципу государственно-частного партнерства. Мы готовы быть участниками этого процесса и идти по пути создания инновационного кластера", – заключил глава региона.
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ЭкономикаСергей МеликовРоссияЧилиАргентинаРоссийская академия наук
 
 
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